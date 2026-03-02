CR7 wird Klubbesitzer: Cristiano Ronaldo steigt bei UD Almería ein

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Einstieg Ronaldos kommt nicht überraschend, wenn man die wirtschaftlichen Verflechtungen betrachtet. Mehrheitsanteilseigner und Präsident von UD Almería ist der saudische Geschäftsmann Mohamed Al Khereiji. Al Khereiji führt die SMC-Gruppe, die eng mit Ronaldos aktuellem Verein Al-Nassr in Saudi-Arabien verbunden ist.

In einer offiziellen Pressemitteilung zeigte sich Ronaldo begeistert von seinem neuen Projekt:„Seit langem ist es mein Ziel, über den Platz hinaus einen Beitrag zum Fußball zu leisten. UD Almería ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial.“

Mission: Rückkehr ins Oberhaus

Sportlich läuft es für die Andalusier derzeit nach Plan. Almería belegt aktuell den dritten Tabellenplatz in der Segunda Division und liegt damit in Schlagdistanz zu den direkten Aufstiegsrängen. Ronaldos Engagement wird als Signal gewertet, den Verein dauerhaft in der Primera División zu etablieren.