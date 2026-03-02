CR7 wird Klubbesitzer: Cristiano Ronaldo steigt bei UD Almería ein

Der Einstieg Ronaldos kommt nicht überraschend, wenn man die wirtschaftlichen Verflechtungen betrachtet. Mehrheitsanteilseigner und Präsident von UD Almería ist der saudische Geschäftsmann Mohamed Al Khereiji. Al Khereiji führt die SMC-Gruppe, die eng mit Ronaldos aktuellem Verein Al-Nassr in Saudi-Arabien verbunden ist.
In einer offiziellen Pressemitteilung zeigte sich Ronaldo begeistert von seinem neuen Projekt:„Seit langem ist es mein Ziel, über den Platz hinaus einen Beitrag zum Fußball zu leisten. UD Almería ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial.“
Sportlich läuft es für die Andalusier derzeit nach Plan. Almería belegt aktuell den dritten Tabellenplatz in der Segunda Division und liegt damit in Schlagdistanz zu den direkten Aufstiegsrängen. Ronaldos Engagement wird als Signal gewertet, den Verein dauerhaft in der Primera División zu etablieren.
Bereits im August 2025 hatte Ronaldo mit Al-Nassr ein Testspiel im Power Horse Stadium von Almería bestritten und dabei die Infrastruktur des Klubs persönlich begutachtet.
Almería liegt im Südosten Spaniens, direkt am Mittelmeer. Es ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der autonomen Gemeinschaft Andalusien. Sie liegt etwa 160 Kilometer östlich von Málaga und rund 150 Kilometer südlich von Murcia.