C.P. Ebhausen: Das ewige Auswärtsspiel aus Leidenschaft

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Der neu gegründete Club Portuguese Ebhausen startet in der kommenden Spielzeit in der Reserve-Liga der Kreisliga B3. Weil der Verein über keine eigene Spielstätte verfügt, muss das Team dank einer Sondergenehmigung des Württembergischen Fußballverbandes alle Heimspiele auf dem Sportgelände des jeweiligen Gegners austragen. Fußballchef Gino Carmo blickt auf einen beschwerlichen Weg zurück, der von starkem Zusammenhalt, aber auch von anfänglicher Ablehnung geprägt war.

Aus diesem Fundament entstand schließlich eine größere Vision: „So kam es, dass wir irgendwann den Mut gefasst haben, um ein größeres und langfristiges Projekt anzugehen. Aus Freundschaft und Leidenschaft zum Fußball.“ Im Juni 2024 wurde der Verein offiziell ins Leben gerufen, stand jedoch umgehend vor existenziellen Problemen bei der Platzsuche.

Die Wurzeln des neuen Vereins liegen in einer langjährigen Gemeinschaft. „Wir sind alle gemeinsam in Ebhausen groß geworden und haben schon immer zusammen Fußball gespielt“, erklärt Fußballchef Gino Carmo gegenüber FuPa. Die Mannschaft trat regelmäßig bei Hobbyturnieren oder sonntags auf dem Bolzplatz an.

Die harte Lehrzeit in der Stuttgarter Freizeitliga

Da in der lokalen Umgebung keine Kooperation für eine Spielstätte zustande kam – laut Carmo war „keiner bereit zu kooperieren bzw. uns eine Chance zu geben“ –, blieb als einzige Alternative die Anmeldung in der Freizeitliga in Stuttgart. Dort war es möglich, ausschließlich auswärts anzutreten. Große Unterstützung erfuhren die Gründer durch den Staffelleiter Klaus Medwed: „Ohne ihn wäre eine Aufnahme nicht möglich gewesen. Das war ein wichtiger Meilenstein für uns als Verein.“

Der Alltag in dieser Liga forderte das Team jedoch extrem, da viele Spiele unter der Woche stattfanden. „Wir sind an Spieltagen erst sehr spät daheim gewesen und auf Dauer wäre dies nicht tragbar“, so Carmo. Ohne Trainingsplatz und gegen eingespielte Gegner blieben sportliche Rückschläge nicht aus: „Trotz hoher Niederlagen haben wir weiterhin zusammengehalten und haben uns jedes Mal aufs Neue auf den weiten Weg gemacht, um gemeinsam Fußball spielen zu können.“

Die rettende Sonderregelung des Verbandes

Aufgrund dieses unermüdlichen Einsatzes wurde schließlich der Württembergische Fußballverband (WFV) auf die Mannschaft aufmerksam. Der Verband engagierte sich dafür, den Club Portuguese Ebhausen in die Kreisliga B aufzunehmen. Eine Sonderregelung des Verbandsspielausschusses erlaubt es nun, das Jahr ohne eigenen Platz in der Reserve-Liga der Kreisliga B3 zu überbrücken. Für den Verein bedeutet dies eine enorme Erleichterung im Ablauf. Carmo betont: „Wichtig ist für uns, dass die Spiele geregelt sonntags sind und wir keinen weiten Fahrweg mehr haben. Somit kann der Verein weiterhin wachsen und den nächsten Schritt in Richtung Kreisliga B machen.“

Organisatorischer Kraftakt auf fremdem Boden

Obwohl der C.P. Ebhausen jede Partie auf des Gegners Platz bestreitet, verbleiben alle administrativen und organisatorischen Pflichten eines Heimvereins bei ihm – vom Spielbericht bis zu eventuellen Ordnerdiensten. Für die Verantwortlichen ist dies jedoch kein Grund zum Klagen, sondern eine notwendige Pflicht. „Das ist für uns die einzige Möglichkeit und Voraussetzung, damit wir zusammen Fußball spielen können, und da wird nicht lang drüber nachgedacht, sondern einfach gemacht“, sagt Carmo bestimmt.

Der Blick bleibt auf die Entwicklung gerichtet: „Vorübergehend, damit wir wachsen können mit Aussicht auf eine eigene Spielstätte irgendwann.“ Der logistische Aufwand sei im Vergleich zu den früheren Fahrtstrecken ein kleineres Problem. Die bürokratischen Aufgaben im Hintergrund werden derweil von Laura La Vaccara gelöst, die diese Tätigkeiten laut dem Fußballchef „bislang nahezu perfekt“ meistert.

Eine bunte Mischung mit portugiesischem Stolz

Der Kader des neuen Teams vereint Internationalität mit regionaler Verbundenheit. „Wir haben sehr viele Portugiesen im Team, aber auch eine bunte Mischung“, beschreibt Carmo die Konstellation. Die eigene Herkunft spielt eine wichtige Rolle, grenzt aber niemanden aus: „Im Vordergrund steht die Leidenschaft zum Fußball und die Gemeinschaft. Wir tragen die portugiesische Kultur mit voller Stolz im Herzen und vergessen nie, wo wir hergekommen sind, sind aber trotzdem offen für jeden, der einfach nur Spaß und Freude hat am Fußball und sich an unserer Gemeinschaft mit anschließen möchte.“ Auch wenn ein echtes Heimspielgefühl bislang fehlte, zieht das Team seine Energie ganz aus dem Miteinander: „Wir sind dankbar für jede Gelegenheit, zusammen auf dem Rasen stehen zu dürfen und in der Kreisliga B3 Reserve teilzunehmen.“

Der Kampf gegen das Image einer „Schnapsidee“

Die Resonanz aus dem Umfeld und von anderen Vereinen war in den Anfangsjahren von tiefer Skepsis geprägt. Auf die Frage, ob der Verein mit offenen Armen empfangen wurde, entgegnet Carmo unumwunden: „Nein, überhaupt nicht. Wir wurden nicht wirklich wahrgenommen.“ Das Projekt stieß auf viel Unglauben: „Es wurde in den Jahren sehr oft erwähnt, dass es eine Schnapsidee sei. Bis auf das Team hat nicht wirklich jemand daran geglaubt, dass wir überhaupt in einem Wettbewerb mitspielen werden.“

Umso größer ist der Dank an die Förderer, die den Club tatkräftig unterstützt haben. Carmo sagt dazu: "Daher wollen wir nochmal einen besonderen Dank aussprechen an die Personen die uns tatkräftig unterstützt haben und uns als Verein wahrgenommen haben. Dies sind Klaus Medwed und Jürgen Schmidt (beide Staffelleiter Freizeitliga), Ulrich Bubser (CVJM-Vorsitzender), Joaquim Da Silva Araujo (Sanitär Hofer GmbH, Dornstetten) sowie die WFV-Funktionäre Wolfgang Ottmar, Uli Bernhard, Zeljko Klinec, Martin Stede und Matthias Pakai." Gemeinsam mit dem engagierten Verband ist Carmo zuversichtlich, bis zum nächsten Jahr eine dauerhafte Lösung für eine Spielstätte zu finden. Das sportliche Ziel für die nahe Zukunft lässt er ebenfalls offen durchblicken: „Natürlich ist die Kreisliga B im nächsten Jahr das Ziel.“