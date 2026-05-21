Covic-Abschied und Stadion-Jubiläum gegen den FC St. Pauli

– Foto: Stefan Fiebiger

Der SV Babelsberg 03 blickt emotionalen und ereignisreichen Wochen entgegen. Nach zwei Jahren wird Mittelfeldakteur Maurice Covic den Verein am Saisonende verlassen, um sich verstärkt seinem Studium zu widmen. Gleichzeitig wirft ein großes sportliches Ereignis seine Schatten voraus: Zum 50-jährigen Bestehen des Karl-Liebknecht-Stadions empfängt der Verein im Juli den Absteiger aus der Bundesliga, den FC St. Pauli, zu einem geschichtsträchtigen Freundschaftsspiel, das gleichzeitig die neue Spielzeit einläutet.

Nach zwei Jahren wird Maurice Covic den Verein zum Ende dieser aktuellen Saison verlassen. Die Verantwortlichen hatten dem Mittelfeldakteur ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet, welches dieser jedoch ablehnte. Er informierte den Klub offen über seine persönlichen Beweggründe, wonach sein Studium neben dem Fußball fortan einen höheren Stellenwert bekommen soll. Für seine private und sportliche Zukunft werden ihm seitens des Vereins die besten Wünsche mit auf den Weg gegeben.

Großes Stadionjubiläum am Park Babelsberg

Ein echtes Highlight wartet derweil im Sommer auf die Fußballanhänger in Babelsberg. Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des heimischen Karl-Liebknecht-Stadions empfangen die Filmstädter am 11. Juli 2026 den FC St. Pauli zu einer festlichen Begegnung. Mit diesem Freundschaftsspiel wird jedoch nicht nur der runde Geburtstag der traditionsreichen Spielstätte zelebriert, sondern gleichzeitig auch der offizielle Auftakt in die neue Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost begangen. Rund um die Partie wird es ein besonderes Spieltagsprogramm geben.

Eine traditionsreiche Freundschaft voller Werte

Die Paarung besitzt eine tiefe emotionale Bedeutung, da beide Vereine seit vielen Jahren eine enge Freundschaft verbindet. Diese langjährige Verbindung basiert nicht zuletzt auf gemeinsamen antifaschistischen Werten, die von beiden Seiten geteilt werden. Bereits die in den Jahren 2016 und 2022 ausgetragenen Freundschaftsspiele sind vielen Beteiligten noch als ganz besondere Erlebnisse in Erinnerung geblieben. Aus diesem Grund gibt es für die Spielstätte keinen passenderen Gratulanten zum runden Jubiläum als den Hamburger Kiezklub.

Organisatorische Details für den Fußballfesttag

Der Anstoß der Begegnung am 11. Juli ist für 15:30 Uhr angesetzt. Eintrittskarten für das Aufeinandertreffen sind ab sofort im Ticketshop sowie zu den bekannten Öffnungszeiten im Fanshop direkt im Stadion erhältlich. Für die logistische Planung gelten die Blöcke I und J als Gästeblöcke, wobei ausdrücklich keine Fantrennung stattfinden wird. Der Einlass für den Heimbereich erfolgt wie gewohnt über die Karl-Liebknecht-Straße, während die Gäste über die Eingänge an der Allee nach Glienicke begrüßt werden. Dauerkarten besitzen für diese Partie keine Gültigkeit, und bestehende Sitzplatzreservierungen sind aufgehoben. Die Ticketpreise entsprechen den Preisen einer regulären Regionalligapartie.