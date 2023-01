Covenant Oku Smart schließt sich Spvg Wesseling-Urfeld 19/46 e.V. an Landesliga, Staffel 2: Die Spvg Wesseling-Urfeld hat Covenan Oku Smart unter Vertrag genommen.

Mit dem 22-jährigen Ukraine-Flüchtling Covenan Oku Smart schließt sich ein junger talentierter Innenverteidiger der Spvg Wesseling-Urfeld an. Nachdem Covenand von Vogelsang (Eifel) 85 km nach Rösrath umgesiedelt wurde, suchte er nach einem neuen Verein, bei dem er seiner Leidenschaft Fußball nachgehen darf. Daraufhin kontaktierte er die Spvg Wesseling um den nächsten Schritt in seiner jungen Karriere zu gehen. Die Spvg Wesseling-Urfeld steht in positivem Kontakt mit dem abgebenden Verein SV Nierfeld.