Couscoussalat!

In den Anfangsminuten mussten die Gästefans zweimal den Atem anhalten als Bartholomä nach Freistoß und Eckball gefährlich zum Kopfball kam. Doch bereits in der neunten Minute durften sie dann zum ersten Mal jubeln – Nick Grimm schnappte sich im Mittelfeld den Ball und startete einen Lauf. Nach einem Doppelpass aus dem Lehrbuch mit Dorian Grau war er frei durch und schob cool flach links zur frühen Führung ein.

SGHU überrollt Bartholomä: Am zweiten Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg musste die SG Hohenstadt/Untergröningen zu Gast beim TSV Bartholomä am Rande der Schwäbischen Alb ran. Schon früh in der Partie zeigte sich wer hier das Spiel kontrollieren sollte und zur Halbzeit war es schon gewissermaßen entschieden. Am Ende konnten die Gäste mit einem deutlichen 1:11 gewinnen.

Sechs weitere Minuten dauerte es, ehe dann auch Colletti seinen ersten Pflichtspieltreffer im Dress der SGHU markieren durfte. Einen Diagonalball aus der eigenen Abwehr von Moritz Müller nahm Colletti stark mit der Brust mit in den Strafraum und schloss mit einem kräftigen Schuss zum 0:4 ab (23.).

Nur zwei Zeigerumdrehungen später hatte Oliver Stegmaier die Chance auf ein Traumtor doch zündete er nach flach aufgelegter Ecke einen Strahl von der Strafraumkante knapp über die Latte. Der zweite Treffer sollte aber nicht lange auf sich warten lassen – Felix Häußler schlug auf Höhe der Mittellinie einen langen Diagonalball bis in den Strafraum. Dorian Grau konnte diesen am rechten Fünfmetereck annehmen und zum 0:2 verwerten (16.). Bevor die Zuschauer es wirklich registriert hatte klingelte es erneut – mit dem nächsten Angriff kam Angelo Colletti auf links durch und spielte scharf nach innen auf Niklas Zick, welcher im Fallen zum 0:3 traf (17.).

Die Gäste schalteten nun einen Gang zurück und gönnten sich eine kurze Verschnaufpause, ehe sie noch vor der Pause zwei weitere Male zuschlagen sollten. In Minute 37 zog Colletti einen Freistoß aus etwa 25 Metern direkt aufs Tor, welchen Bartholomäs Keeper nur nach links abklatschen lassen konnte. Dort war Niklas Zick eingelaufen und staubte zum 0:5 ab. Schon vor der Halbzeit konnte Zick dann noch einen Dreierpack schnüren – mit einem Steckpass überlistete Nick Grimm gleich drei gegnerische Abwehrspieler, sodass Zick frei durch war und locker flach links zum 0:6 einschieben konnte (45.).

Direkt nach Wiederanpfiff sollte dann den Gastgebern ihr erster und einziger Treffer des Tages gelingen. SGHU-Verteidiger Felix Häußler unterlief ein haarsträubender Fehlpass direkt in die Beine des eingewechselten Felix Kyrisch. Da auch Torhüter Leopardi weit vor seinem Tor stand, hatte Kyrisch keine Probleme aus etwa 30 Metern das 1:6 zu erzielen.

Nun waren aber wieder die Gäste am Zug – erst verschoss Bürgel in der 50. Minute sowohl einen Foulelfmeter als auch den Nachschuss aufs leere Tor, dann erzielte der zur Pause eingewechselte Manuel Rupp nach Vorlage von Zick einen sehenswerten Treffer aus schier unmöglichem Winkel von der rechten Seite zum 1:7 (53.).

Niklas Zick, welcher bereits bei drei Toren und einer Vorlage stand hatte noch nicht genug – nach Steilpass vom eingewechselten Raphael Tretter erzielte auch Zick einen Treffer aus spitzem Winkel von rechts und stellte damit auf 1:8 (64.).

Nur vier Minuten später war dann auch Nick Grimm zum zweiten Mal an der Reihe. Joker Simon Hieber ließ auf links seinen Gegenspieler kalt stehen, ging in den Sechzehner und legte dann an den Elfmeterpunkt, wo Grimm bereitstand und flach rechts neben den Pfosten zum 1:9 vollendete (68.).

Die Gäste wollten das zweistellige Ergebnis und stellten in Person von Angelo Colletti in der 76. Minute auf 1:10. Zick spielte Colletti an der Strafraumkante an. Dieser stand mit dem Rücken zum Tor, setzte geschickt seinen Körper ein und nahm den Ball mit in den Strafraum. Dort packte er einen wuchtigen Schuss aus, der links oben im Netz landete.

Den Schlusspunkt der Partie sollte dann mit seinem fünften Treffer abermals Niklas Zick setzen. Dorian Grau spielte Zick an der Strafraumkante an, dieser nahm kurz Maß und setzte den Ball flach links neben den Pfosten zum 1:11 (79.). Kurz darauf wurde Zick unter Applaus ausgewechselt.

Die letzten Minuten des Spiels ließen es beide Mannschaften dann auslaufen und der Unparteiische pfiff ob des deutlichen Spielstandes auch pünktlich nach 90 Minuten ab.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergrönin.: Fabio Leopardi, Felix Häußler, Moritz Müller, Oliver Stegmeier (46. Manuel Rupp), Lars Tielesch (59. Raphael Tretter), Nick Grimm, Timo Grimm (59. Domenico Prencipe), Jannik Bürgel (67. Simon Hieber), Dorian Grau (46. Fabian Berroth), Angelo Colletti (77. Dorian Grau), Niklas Zick (83. Jannik Bürgel)

Tore: 0:1 Nick Grimm (9.), 0:2 Dorian Grau (16.), 0:3 Niklas Zick (17.), 0:4 Angelo Colletti (23.), 0:5 Niklas Zick (37.), 0:6 Niklas Zick (45.), 1:6 Felix Kyrisch (47.), 1:7 Manuel Rupp (53.), 1:8 Niklas Zick (64.), 1:9 Nick Grimm (68.), 1:10 Angelo Colletti (76.), 1:11 Niklas Zick (79.)