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Ligabericht
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Couragierte SG Hohenahr vertagt Aßlars Titelsause
Teaser KLA WETZLAR: +++ Die Entscheidung über Titel und direkten Aufstieg in der Wetzlarer Fußball-A-Liga lässt noch mindestens eine Woche auf sich warten, weil Primus Aßlar in Hohenahr nur remis spielt +++
Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga ist die vorzeitige Meisterschaft des VfB Aßlar vertagt worden: Die SG Hohenahr rang dem Spitzenreiter ein 1:1 ab, während Verfolger FC Werdorf seine Hausaufgaben gegen Waldsolms souverän erledigte.