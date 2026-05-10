 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Couragierte SG Hohenahr vertagt Aßlars Titelsause

Teaser KLA WETZLAR: +++ Die Entscheidung über Titel und direkten Aufstieg in der Wetzlarer Fußball-A-Liga lässt noch mindestens eine Woche auf sich warten, weil Primus Aßlar in Hohenahr nur remis spielt +++

von Redaktion · Heute, 22:02 Uhr · 0 Leser
Ein (Kopfball-)Duell auf Augenhöhe: Louis-Eric Windolf (l.) und die SG Hohenahr bieten Niklas Hardt und dem VfB Aßlar ordentlich Paroli. © Isabel Althof
Ein (Kopfball-)Duell auf Augenhöhe: Louis-Eric Windolf (l.) und die SG Hohenahr bieten Niklas Hardt und dem VfB Aßlar ordentlich Paroli. © Isabel Althof

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Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga ist die vorzeitige Meisterschaft des VfB Aßlar vertagt worden: Die SG Hohenahr rang dem Spitzenreiter ein 1:1 ab, während Verfolger FC Werdorf seine Hausaufgaben gegen Waldsolms souverän erledigte.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.