Couragierte Leistung wird nicht belohnt!

Die SG Landau Wolfhagen musste in Naunheim erneut, aus unterschiedlichsten Gründen, ohne 8 Stammspielerrinnen antreten. Trotzdem agierte die Mannschaft von Beginn an auf Augenhöhe mit Naunheim, die erst eine Partie verloren haben. Landau/Wolfhagen war von Beginn an ebenbürtig mit dem favorisierten Gegner und erspielte sich auch einige Torchancen durch Kim Tegethoff (20. 39) und Berit Müller (29., 40.) Der Treffer sollte aber auf der anderen Seite fallen und das mit großzügiger Unterstützung des Unparteiischen. Eine eher harmlose Abwehraktion von Franzi Klug bewertete der Schirri in der 42. Minute mit einem für alle Beteiligten überraschenden Elfmeterpfiff. Ilka Weber nahm das Geschenk gern an und verwandelte sicher zur 1:0 Führung für Naunheim. Zwo Minuten später belohnte sich die SG mit dem Ausgleichstreffer durch einen tollen Heber von Kim Tegethoff. Anne Bausen hatte sie mustergültig in Szene gesetzt. Dann in der Nachspielzeit der 1. Hälfte das 2:1 für Naunheim. Der Schiedsrichter übersah dabei eine vorausgegangene klare Abseitsstellung einer Naunheimer Spielerin, wofür er sich in der Pause auch entschuldigte.