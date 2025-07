Ein Pokalspiel mit historischem Charakter für den TSV Karpfham, das die favorisierten Hachinger am Ende mit 5:0 für sich entscheiden konnten. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Couragierte Karpfhamer bieten glanzlosen Hachingern lange Zeit Paroli Erste Runde im bayerischen Totopokal: Unterhaching tut sich lange schwer gegen kämpferische Karpfhamer +++ Tim Hannemann und Manuel Stiefler machen den Unterschied

Das Pokal-Wunder von Karpfham ist an diesem Dienstagabend ausgeblieben. Zu dominant, zu spielbestimmend, zu überlegen war der Regionalligist aus Unterhaching am Ende gegen mit viel Herz und Courage aufspielende Rottaler. Und doch hatten die zahlreichen TSV-Fans unter den rund 600 zahlenden Zuschauern bis zur 65. Minute dieser Erstrundenpartie des bayerischen Totopokals das Gefühl, dass vielleicht doch noch die ein oder andere Überraschung drin sein könnte. Hoffnungen, die dann doch jäh von Hachings Stiefler und Hannemann zerstört wurden. Zu einem unvergesslichen Highlight in der Karpfhamer Vereinsgeschichte ist dieses ungleiche Duell zwischen dem Passauer Kreisliga-David und dem Münchener Vorstädter-Golliath dennoch geworden - so viel stand bereits vor Anpfiff dieser Partie, die Manuel Stiefler in der zehnten Minute mit seinem Kopfballtreffer eröffnete, fest. Der Drittliga-Absteiger hatte sich in der Folge zahlreiche Chancen herausgespielt, konnte das Leder jedoch nicht im Netz vom immer wieder sensationell parierenden Karpfhamer Torwart Mark Voss unterbringen. Die Heimelf stand verständlicherweise tief und war stets auf Konter aus, die SpVgg verzweifelte bis zum Halbzeitpfiff mehr als nur einmal am Bollwerk der Völdl-Truppe. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatte Tobi Dandl den Ausgleich auf dem Kopf, setzte die Kugel jedoch knapp über die gegnerische Querlatte. Wer weiß, wie diese Begegnung verlaufen wäre, hätte er den Ball im Netz versenken können. Und dann kam Hachings besagter Doppel- bzw. Dreifachschlag - und die Messe war aus Karpfhamer Sicht gelesen. Den Schlusspunkt der Partie setzte Dreifachtorschütze Tim Hannemann in der 87. Minute - zu einem Zeitpunkt, als beim Kreisligisten bereits sämtliche Körner und Kräfte aufgebraucht waren. Endstand: 5:0 für den Regionalligisten. "Wir haben's wirklich gut gemacht, vor allem nach der Halbzeit haben wir unsere beste Phase gehabt", fasst TSV-Trainer Reinhard Völdl den Pokalfight zusammen und ergänzt: "Da wäre sogar das 1:1 drin gewesen. Bei uns hat ab der 60. Minute die Luft jedoch nicht mehr gereicht - und Haching konnte dann nachlegen, wobei wir uns zwei Tore selbst geschossen haben." Alles in allem ein "standesgemäßes Ergebnis, mit dem wir nicht unzufrieden sind. Wir haben uns gut gewehrt und auch zeitweise gut gespielt."

Heute, 18:30 Uhr TSV Karpfham Karpfham SpVgg Unterhaching Haching 0 5 Das Spiel aus Sicht von Hachings Präsident Manfred Schwabl: "Zunächst einmal: Kompliment an die gegnerische Mannschaft. Hut ab vor Karpfham, das sehr fair gespielt hat! Insgesamt war das eine super Veranstaltung mit einem tollen Gastgeber. Das Ergebnis ist im Rahmen geblieben. Aber solange es nur 1:0 steht - und das haben wir oft im Pokal schon erlebt - kann vieles passieren. Wir nehmen den Sieg jedenfalls mit, haben in der Vorbereitung inklusive dem heutigen Spiel keine Partie verloren. Ob das nun ein gutes Zeichen ist oder nicht, werden wir sehen. Aber in Vilzing wird das natürlich eine ganze andere Partie."

Das Spiel aus Sicht von Karpfhams Kapitän Stefan Demuth: "Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Wenn man nach der ersten Hälfte durch einen bitteren Fehler nicht 0:1 hinten liegt, gehen wir mit einem 0:0 in die Halbzeit. Jedenfalls sind wir nach dem Seitenwechsel voll dagewesen, haben auf den Ausgleich gedrückt. Doch nach dem 0:2 haben sie uns dann gnadenlos ausgespielt, haben die Lucky Punches gemacht, die wir teilweise verschlafen haben. Den Ligen-Unterschied hat man dann etwa beim Umschaltspiel ganz klar ausmachen können. Dennoch wollen wir diesen historischen Tag noch a bisserl feiern." Das Spiel aus Sicht von Hachings Trainer Sven Bender: "Wir haben nicht gut gespielt, waren im Ballbesitz zu langsam, waren nicht überzeugend genug, um eine Mannschaft, die in einer niedrigeren Liga spielt, zu dominieren. Klar hat man gesehen, dass wir das Spiel beherrscht haben - allerdings ohne viel Durchschlagskraft und viel zu wenig Tormöglichkeiten. Wir haben zu unpräzise und zu langsam gespielt, sind nicht dynamisch genug aufgetreten. Am Ende ist es verdient, ja - aber es ist nicht das, was wir wollen."