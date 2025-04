Coupe FLF: wer wird in das Endspiel einziehen?

Als Leader des 1.Bezirks der 1.Division empfängt Lorentzweiler am Mittwochabend den Tabellenfünften des 2.Bezirks derselben Division. Bei der jungen Gäste-Elf ging die Generalprobe am Freitag im Derby in Consdorf gründlich in die Hose. Echternach sollte entsprechend genau wissen, was man anders und besser machen muss, denn sonst hat man in Lorentzweiler kaum eine Chance. Der FCL landete seinerseits einen wichtigen Sieg und konnte seinen Vorsprung in der Liga ausbauen, so dass man dem kleinen Pokal u.U. mehr Wichtigkeit beimessen kann, als wenn das Rennen in der Meisterschaft noch enger wäre. Der Daring Club könnte in der „Coupe FLF“ dagegen auf Revanche aus sein: seit FuPa-Datenerhebung gewann man noch nicht ein Duell mit Lorentzweiler, 2018 verlor man als damaliger Drittdivisionär im Achtelfinale gegen den Club aus dem Alzette-Tal. Doch das ist lange her!

Das 2.Halbfinale findet unter anderen Voraussetzungen statt: zwar haben die Young Boys Diekirch noch minimale Restchancen auf das Erreichen der Aufstiegsrelegation, doch realistisch gesehen kann man sich auf das Pokalspiel fokussieren. Ganz anders sieht es da bei Gastgeber Useldingen aus: mit nur 4 Punkten Vorsprung steckt man plötzlich im Abstiegskampf und man muss sehen, wie die Prioritäten gesetzt werden. Beide Meisterschaftsspiele in der laufenden Saison gingen an Diekirch bei einer beinahe ausgeglichenen historischen Bilanz.

Am Mittwoch