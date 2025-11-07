Coupe FLF: wer kann wen ärgern?

Lediglich Koerich (am 19.11. gegen Bartringen) steht gleichzeitig in der Runde der letzten 32 der „Coupe de Luxembourg“ als auch der „Coupe FLF“ und muss deswegen an diesem Wochenende im „kleinen“ Pokal aussetzen (s.u.). In der aktuellen Runde steht aber immerhin noch ein Verein aus der 3.Division, nämlich der Leader aus Reisdorf, der es am Sonntag schon um 14:30 Uhr mit Nachbarclub Gilsdorf (1.Division) zu tun bekommt und der natürlich Favorit sein wird. Rechnet man sich beim Underdog trotzdem etwas aus?

Spannend dürfte es vor allem in Partien zwischen Liga-Rivalen oder zwischen Clubs zweier verschiedener Bezirke einer Division werden. So empfängt Mertzig z.B. Diekirch, dem man am 3.Spieltag mit 2:3 unterlegen war. Aktuell sind beide Teams gut in Schuss, man kann sich auf ein spannendes Spiel freuen, wie stets vorausgesetzt, sollten beide in Bestbesetzung antreten.

François Augusto , Trainer von Reisdorf: „Wir gehen diese Partie wie jedes andere Spiel auch an, nämlich um zu gewinnen. Gilsdorf ist als Erstdivisionär aber klarer Favorit. Es ist aber eine Ehre für uns, als letzter Verein aus der 3.Division noch im Wettbewerb zu sein. Alles was kommt, nehmen wir mit, wir können nur als Gewinner aus diesem Spiel hervorgehen. Wir behalten unsere Spielphilosophie bei, auch wenn wir vielleicht nicht ganz so hoch pressen werden. Ansonsten bleibt es wie gehabt. Leider haben wir einige Ausfälle zu beklagen, doch der Kader ist groß genug, um dies aufzufangen.“

Diese Partie ist ebenso ein Highlight wie der zwischen Grevenmacher (D1S2) und Schieren (D1S2), zweier Topteams aus ihren jeweiligen Bezirken. Auch wenn Itzig in der Tabelle weit vor Echternach steht, sollte man seinen Gegner nicht unterschätzen. Medernach (D1S1) weiß erst seit dem Wiederholungsspiel vom Mittwochabend, wer sein Gegner ist, nämlich Merl-Belair (D1S2) – alles andere als eine leichte Aufgabe. Ob diese lange Unbekannte einen Einfluss auf die Vorbereitung hatte, wollten wir von Medernachs Trainer Almir Civic wissen.

Civic: „haben das Spiel vom Mittwoch mit Spannung verfolgt“

„An sich hatte das keinen direkten Einfluss“ so Civic. „Wir haben das Spiel vom Mittwoch mit Spannung verfolgt. Am vergangenen Wochenende waren wir stärker auf Bastendorf fokussiert, um dort unsere Hausaufgaben zu machen. Dass diese Partie dann abgesagt wurde, da konnten wir nichts daran ändern. Anfang der Woche wussten wir jedoch, dass der Gegner nicht im Voraus bekannt war. Am Dienstag hielten wir deswegen ein allgemeineres Training ab, in dem wir uns auf unsere eigenen Stärken konzentrierten und in dem wir unser eigenes Spiel durchziehen wollten. Aus diesem Grund hatte es wie gesagt keinen großen Einfluss, wer als Gewinner aus dem Spiel zwischen Merl und Kopstal hervorgehen würde.

Ich denke, beide sind ungefähr gleichstark, das sieht man im Klassement. Entsprechend erwartet uns ein ähnlich starker Gegner. Dass es jetzt Merl wurde nehmen wir so an, wie es ist. Es ist uns aber entgegengekommen, dass wir im Gegensatz zu Kopstal jetzt wissen, dass wir auf einem Kunstrasenplatz spielen, da wir auch einen Kunstrasen haben. Gegen Kopstal wäre ja nicht einmal sicher gewesen, wo überhaupt gespielt worden wäre. Wir werden versuchen uns auf uns selber zu konzentrieren, unsere Automatismen einzubringen und unser Spiel durchzuziehen, ohne uns zu viel auf den Gegner zu fokussieren.“

Einen Zweitdivisionär wird man sicher in der nächsten wiederfinden, denn zwischen Pratzerthal-Redingen und Vianden kommt es zur Neuauflage des spektakulären Duells in der Meisterschaft am 1.Spieltag der Saison. Andernorts können Überraschungen nicht ausgeschlossen werden, viele Teams aus der 1.Division bekommen es mit Gegnern aus der 2.Division zu tun.

Am Sonntag