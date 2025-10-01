Coupe FLF: vier spannende Spiele in der Vorrunde

Die Vorrunde des Pokals für Mannschaften der 1. bis 3.Division lässt sich mit ihren vier Partien durchaus interessant an. In Sandweiler trifft der lokale Verein aus dem Mittelfeld des 2.Bezirks der 1.Division auf Wintger, noch siegloses Schlusslicht aus dem 1.Bezirk dieser Liga. Für die Gäste dürfte es eine willkommene Gelegenheit sein, ihre Form nach dem kürzlich vollzogenen Trainerwechsel vor dem nächsten schweren Meisterschaftsspiel noch einmal zu überprüfen.

Merl-Belairs (D1S2, 13.) Trainerin hatte bei ihren ersten Spielen in der Liga gleich auf Anhieb Erfolg und wird die Arbeit ihrer Angangszeit bei den Hauptstädterinnen gegen einen als unbequem einzuschätzenden Tabellenvierten des 2.Bezirks der 2.Division, Lasauvage, ebenfalls noch einmal auf den Prüfstand stellen können.

Wilwerwiltz (D3) trifft auf Harlingen-Ischpelt, den spielstarken Leader des 1.Bezirks der 2.Division und wird es trotz zwei Siegen und einem Unentschieden aus bisher vier absolvierten Pflichtspielen – davon zwei in der „Coupe de Luxembourg“ – schwer gegen die Green Boys bekommen, wenngleich einiges davon abhängen wird, ob diese in Bestbesetzung spielen oder rotieren. Mit Christnach-Waldbillig und Moutfort-Medingen stehen sich zwei Zweitdivisionäre aus dem oberen Drittel ihres jeweiligen Bezirks gegenüber, was auf ein offenes Duell hindeutet.