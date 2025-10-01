 2025-09-26T13:47:28.965Z

Pokal
Sandweiler (D1S2) empfängt Wintger (D1S1)
Sandweiler (D1S2) empfängt Wintger (D1S1) – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Coupe FLF: vier spannende Spiele in der Vorrunde

Zwei Begegnungen auf Liga-Ebene, Wilwerwiltz empfängt Harlingen zu Nord-Duell - Nachholspiel in der 1.Division

Coupe FLF

Die Vorrunde des Pokals für Mannschaften der 1. bis 3.Division lässt sich mit ihren vier Partien durchaus interessant an. In Sandweiler trifft der lokale Verein aus dem Mittelfeld des 2.Bezirks der 1.Division auf Wintger, noch siegloses Schlusslicht aus dem 1.Bezirk dieser Liga. Für die Gäste dürfte es eine willkommene Gelegenheit sein, ihre Form nach dem kürzlich vollzogenen Trainerwechsel vor dem nächsten schweren Meisterschaftsspiel noch einmal zu überprüfen.

Merl-Belairs (D1S2, 13.) Trainerin hatte bei ihren ersten Spielen in der Liga gleich auf Anhieb Erfolg und wird die Arbeit ihrer Angangszeit bei den Hauptstädterinnen gegen einen als unbequem einzuschätzenden Tabellenvierten des 2.Bezirks der 2.Division, Lasauvage, ebenfalls noch einmal auf den Prüfstand stellen können.

Wilwerwiltz (D3) trifft auf Harlingen-Ischpelt, den spielstarken Leader des 1.Bezirks der 2.Division und wird es trotz zwei Siegen und einem Unentschieden aus bisher vier absolvierten Pflichtspielen – davon zwei in der „Coupe de Luxembourg“ – schwer gegen die Green Boys bekommen, wenngleich einiges davon abhängen wird, ob diese in Bestbesetzung spielen oder rotieren. Mit Christnach-Waldbillig und Moutfort-Medingen stehen sich zwei Zweitdivisionäre aus dem oberen Drittel ihres jeweiligen Bezirks gegenüber, was auf ein offenes Duell hindeutet.

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
AS Wintger
AS WintgerWintger
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
20:00live

1.Division, 1.Bezirk

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes - etwas das durchaus für Gesprächsstoff sorgte - vor drei Wochen abgesagt, wird die wegweisende Begegnung Schieren – Mertzig am Mittwochabend nachgeholt werden. Die Partie kann durchaus bereits als Sechs-Punkte-Spiel bezeichnet werden, winkt dem Sieger doch der Anschluss an Platz 2.

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
20:00live
Hinweis

Aufrufe: 01.10.2025, 13:50 Uhr
Paul KrierAutor