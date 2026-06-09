 2026-06-09T05:59:15.975Z

Pokal

Coupe FLF: URB schafft das Double

Mit Video! Nach dem Meistertitel im 2.Bezirk der 1.Division holt man auch die Coupe FLF

von KI m. Paul Krier · Heute, 09:47 Uhr · 0 Leser
Die Union Remich-Bous gewann erstmals die Coupe FLF
Die Union Remich-Bous gewann erstmals die Coupe FLF – Foto: Frank Gabel

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Gestern, 19:30 Uhr
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Im letzten Spiel der 1.Herren der Saison 2025/26 trafen Zweitdivisionär AS Red Black Luxemburg und Erstdivisionär Union Remich-Bous zum Finale der „Coupe FLF“ aufeinander. Das Spiel begann durchaus temporeich, beide Teams suchten sofort den Weg Richtung Tor. Unmittelbar nach dem Anpfiff hatte Almeida gleich eine Möglichkeit, doch sein Schuss wurde abgeblockt. Kurz darauf scheiterte Recanatini mit einem Kopfball nach einer Ecke. In der 9.' ging die AS Red Black durch Delgado in Führung, der nach einem hohen Ball den Torwart umkurvte und ins leere Tor traf. Remich-Bous antwortete prompt: Kops erzielte in der 13.Minute mit einem spektakulären Freistoß den Ausgleich.

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Das Spiel blieb intensiv und in der 28. Minute brachte Meris Dervisevic die URB mit 2:1 in Führung, nachdem er eine starke Vorarbeit von Ibrahimovic aus kurzer Distanz verwertete. Monteiro Teixeira glich in der 35.' für Red Black aus, indem er einen Remicher Ballverlust mit dem 2:2 bestrafte. Nach der Halbzeit ging es gleich weiter: Meris Dervisevic traf in der 47.Minute zum 3:2 für Remich, nachdem Kops ihn im Fünfmeterraum bediente. Das Spiel blieb spannend, mit weiteren Chancen auf beiden Seiten. Red Black drückte in der Schlussphase, doch trotz aller Bemühungen gelang kein Ausgleich mehr. Nach intensiven 90 Minuten feierte Union Remich-Bous den 3:2-Sieg und gleichzeitig das Double nach dem gelungenen Aufstieg als Tabellenerster in die Ehrenpromotion.

Din Dervisevic: „Es war wirklich ein intensives Spiel“

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