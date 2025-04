Coupe FLF: Underdog ASL kämpft um Einzug ins Halbfinale

„Als einzige Mannschaft aus der 2.Division im Viertelfinale zu stehen motiviert uns auch für den Rest der Meisterschaft noch zusätzlich – und wer weiß, was in der Coupe FLF noch alles passieren kann?“ ließ uns ASL-Spieler Danny De Sousa Silva bereits vor zwei Wochen nach dem Achtelfinale wissen. Heute ist es soweit - und der Underdog empfängt mit Lorentzweiler quasi die beste Mannschaft der 1.Division, die man erwischen konnte.

Setzt man dem entgegen, was uns letztens FCL-Trainer Alain Thunus sagte („In Sachen Kader stoßen wir an unsere Grenzen“ und „Die englische Woche hat Spuren hinterlassen“), gepaart mit dem Fakt, dass man in der Meisterschaft den Atem von Mertzig im Nacken spürt, so könnte etwas drin sein für den Außenseiter aus der Hauptstadt. Die Favoritenrolle wird Lorentzweiler aber keinesfalls ablegen können.

Die drei weiteren Viertelfinalpaarungen dürften allesamt für Spannung sorgen und offen sein. So trifft Echternach in einem Ostduell auf Remich-Bous. In der Liga gewann der Daring Club Anfang Dezember letzten Jahres knapp mit 2:1 an gleicher Stelle. In der Tabelle sind beide Teams Nachbarn mit 4 Punkten Vorsprung für Echternach.

Genauso offen könnte sich die Begegnung Diekirch – Norden 02 darstellen. Erst vor gut drei Wochen stand man sich im 1.Bezirk der 1.Division gegenüber, damals gewannen die Young Boys knapp mit 2:1, in der Hinrunde gab es ein 3:3. In derselben Liga sind Useldingen und Hosingen unterwegs.

Das bislang einzige Ligaspiel der Saison zwischen beiden ging an den FC Jeunesse, der womöglich eine leichte Favoritenrolle bekleiden könnte, da seine Gäste in der Liga mitten im Abstiegskampf stecken und diese Priorität genießt. Diese Meinung bestätigte Hosingens Trainer Neil Pattison: „Der Klassenerhalt hat absolute Priorität. Ein Viertelfinale in der Coupe FLF ist aber auch eine gute Vorbereitung auf die kommenden, wichtigen Spiele in der Meisterschaft.“

