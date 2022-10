Coupe FLF: Perlé, Harlingen und Fels schaffen Überraschungen! Mit Stimmen! +++ Drittdivisionär Perlé schaltet Reisdorf aus +++ Harlingen und Fels siegen Teams aus der 1.Division

Drei Außenseitererfolge hielt die 1.Hauptrunde der „Coupe FLF“ parat, ebenfalls dreimal ging es in die Verlängerung und manche Underdogs lehrten höher eingestufte Mannschaften das Fürchten, mussten den Platz am Ende aber als Verlierer verlassen. Das alles hat nur der Pokal zu bieten!

Harlingen (D2) legte einen Blitzstart gegen Bartringen (D1) hin und lag nach zehn Minuten bereits durch Treffer von Kalabic und Mhibik mit 2-0 in Führung. Man hätte sogar höher führen können, doch Mehanovic scheiterte Mitte des ersten Durchgangs am Pfosten! So schnell der erste Durchgang für die Green Boys begann, so schnell kam Bartringen in die zweite Hälfte: nach nur zwei Minuten verkürzte Gomez und in der 69.‘ gelang Belli der Ausgleich. Doch wer glaubte, dass der Favorit nun seiner Rolle gerecht werden würde, wurde eines Besseren belehrt: in der Schlussphase sorgte ein Doppelschlag von Mhibik und vom kurz vor der Halbzeit eingewechselten Dragulovcanin für den 4:2-Heimsieg.

„Junge Spieler zeigten hohe Laufbereitschaft“

„Wir haben uns nicht vom Erstdivsionär beeindrucken lassen. Unsere jungen Spieler, die zum Einsatz kamen, zeigten eine hohe Laufbereitschaft. Unsere Führung war aus Bartringer Sicht etwas unglücklich, der Gästetorwart sah da nicht gut aus. In den ersten 25 Minuten kämpften wir richtig gut, danach konnten wir diesen Rhythmus aber nicht mehr beibehalten. In der zweiten Halbzeit sind wir in der bisherigen Saison oft bestraft worden und so eigentlich auch gestern bis zum 2-2. Danach stellte ich unseren Block tiefer, damit wir das Spiel vor uns haben und Kontermöglichkeiten besser erkennen konnten. Es freut mich, dass dann unsere beiden Treffer zum 3-2 und 4-2 aus Situationen heraus entstanden, die wir im Training einstudiert hatten. So konnte eine dynamische Harlinger Elf die zweite Halbzeit, die eigentlich auf der Kippe stand, für sich entscheiden“ lautet die präzise Analyse des jungen Green-Boys-Trainers Filipe Constantino.