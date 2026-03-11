Coupe FLF: Mertzig sinnt auf schnelle Revanche Weitere Neuauflage eines Ligaspiels in Useldingen während vier Zweitdivisionäre auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen von Paul Krier · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Schieren gastiert zum zweiten Mal binnen vier Tagen in Mertzig – Foto: Arend Fern

Ligen-übergreifend sind am Mittwochabend in der „Coupe FLF" zehn Vereine aus Nordbezirken und deren sechs aus Südbezirken im Einsatz. Ein Indiz, dass der Norden besser ist? Dies könnte man durchaus so interpretieren, denn in den vergangenen vier Jahren ging der „kleine Pokal" dreimal an einen Verein aus dem Norden.

Zweimal gewann Jeunesse Schieren den Titel, womit man Co-Rekordsieger dieser Trophäe ist. Im Achtelfinale spielen die Mannen von Trainer Bruno Alves beim gleichen Gegner wie am Sonntag in der Meisterschaft, nämlich in Mertzig. Schieren gewann, doch der FC Sporting sinnt auf Revanche wie uns sein Verteidiger Pol Schlesser am Montag verriet. Aus dem gleichen Bezirk der 1.Division stehen sich auch Useldingen und Lintgen zu einer Revanche gegenüber. Vor anderthalb Wochen gewann der Gastgeber vom Mittwoch beim FC Minerva. Und auch der Spitzenreiter des 1.Bezirks der 1.Division ist am Mittwochabend im Einsatz: Beggen gastiert in Harlingen, selbst als Leader des 1.Bezirks der 2.Division erst am Sonntag entthront worden. Nichtsdestotrotz kann man aufgrund der beiden starken Offensivreihen beider Teams von einer attraktiven Partie ausgehen, in der die Gäste die Bürde des Favoriten tragen. Gilsdorf (D1S1) empfängt nach dem erwähnten Beggen in der Liga mit Red Black den nächsten Hauptstadtclub (D2S2), einen starken Viertligisten, den man nicht unterschätzen darf. Ob die Gastgeber die Priorität auf den Klassenerhalt legen oder sich eventuell trotzdem etwas in der „Coupe FLF“ ausrechnen, haben wir Gilsdorfs Trainer Helio Brazinha gefragt.