Coupe FLF: Mertzig sinnt auf schnelle Revanche

Ligen-übergreifend sind am Mittwochabend in der „Coupe FLF“ zehn Vereine aus Nordbezirken und deren sechs aus Südbezirken im Einsatz. Ein Indiz, dass der Norden besser ist? Dies könnte man durchaus so interpretieren, denn in den vergangenen vier Jahren ging der „kleine Pokal“ dreimal an einen Verein aus dem Norden.
Zweimal gewann Jeunesse Schieren den Titel, womit man Co-Rekordsieger dieser Trophäe ist. Im Achtelfinale spielen die Mannen von Trainer Bruno Alves beim gleichen Gegner wie am Sonntag in der Meisterschaft, nämlich in Mertzig. Schieren gewann, doch der FC Sporting sinnt auf Revanche wie uns sein Verteidiger Pol Schlesser am Montag verriet. Aus dem gleichen Bezirk der 1.Division stehen sich auch Useldingen und Lintgen zu einer Revanche gegenüber. Vor anderthalb Wochen gewann der Gastgeber vom Mittwoch beim FC Minerva.
Und auch der Spitzenreiter des 1.Bezirks der 1.Division ist am Mittwochabend im Einsatz: Beggen gastiert in Harlingen, selbst als Leader des 1.Bezirks der 2.Division erst am Sonntag entthront worden. Nichtsdestotrotz kann man aufgrund der beiden starken Offensivreihen beider Teams von einer attraktiven Partie ausgehen, in der die Gäste die Bürde des Favoriten tragen. Gilsdorf (D1S1) empfängt nach dem erwähnten Beggen in der Liga mit Red Black den nächsten Hauptstadtclub (D2S2), einen starken Viertligisten, den man nicht unterschätzen darf. Ob die Gastgeber die Priorität auf den Klassenerhalt legen oder sich eventuell trotzdem etwas in der „Coupe FLF“ ausrechnen, haben wir Gilsdorfs Trainer Helio Brazinha gefragt.
„Unsere Hauptpriorität für uns ist die Meisterschaft, der Klassenerhalt bleibt das Ziel Nummer eins in dieser Spielzeit. Gilsdorf spielt zum ersten Mal drei Saisons hintereinander in der 1.Division und wir wollen natürlich eine vierte da dranhängen. Natürlich wird dies nicht einfach, denn der 1.Bezirk ist ausgeglichener und stärker als vergangene Saison. Meine Jungs haben aber die Qualität, um es zu schaffen. In der Coupe FLF wollen wir schon noch eine Rolle spielen.
Wir spielen zuhause gegen eine sehr gute Mannschaft mit einem guten Trainer (d.Red.: Nilton Rocha). Wir wollen zuhause beweisen, dass wir als kleiner Verein im Viertelfinale einer Coupe FLF stehen können. Wir haben in dieser Saison aber ein großes Problem, wir sind nicht konstant genug. Es liegt an uns zu beweisen, dass wir noch eine Runde weiterkommen können. Wir wollen uns für die gute Arbeit, die die Jungs in den letzten Monaten im Training leisteten, belohnen.“
In Remich (gegen Koerich) sowie Fels (gegen Mensdorf) stehen sich Erstdivisionäre aus unterschiedlichen Bezirken gegenüber. Auch hier darf man gespannt sein, ob der Nordbezirk am Ende besser dastehen wird. „Op der Millen“ sollte die URB leicht favorisiert sein, in Fels die Gäste des FC Syra. Fast schon ein Nachbarduell findet zwischen Gasperich (D2S2) und Itzig (D1S2) statt. Die Gäste machen keinen Hehl daraus, dass sie den Gewinn der „Coupe FLF“ durchaus nicht verschmähen würden. Merl-Belair, Titelgewinner 2017 hat im Moment Sorgen in der Liga und begrüßt ein wieder aufstrebendes Vianden, das seinen positiven Trend in der Hauptstadt bestätigen will.
