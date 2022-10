– Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Coupe FLF: Ligaduelle, Derbys und weite Reisen Derbys in Rambrouch und Eschdorf +++ interessante Ligaduelle zwischen Merl und Walferdingen sowie Koerich und Biwer

Es sind teils weite Wege, die manche Clubs am Mittwochabend in der „Coupe FLF“ zurücklegen müssen. So tritt Bartringen z.B. in Harlingen an, Beggen reist nach Wilwerwiltz, Diekirch nach Ehleringen, Norden nach Schouweiler oder Sandweiler nach Hosingen. Doch die Favoritenrollen sind in diesen Partien grösstenteils vergeben. Interessanter könnte es auf anderen Plätzen zugehen. Wegen der Termin- und Platzkollision mit dem Spiel Cebra - Küntzig findet die Partie ALSS - Useldingen erst am Donnerstag statt. (Update vom 12.7. um 14:05 Uhr)

Derbys

In Eschdorf aus der 2.Division ist so z.B. Nachbar Mertzig zu Gast. Zwar dürfte der FC Sporting gemeinhin als Favorit gelten, so muss sich beim FC Racing zeigen, welche Wirkung der Rücktritt von Trainer Goncalves bewirkt hat. Aufgrund des letzten Tabellenplatzes in der Liga hat diese Priorität, für heute Abend wird auch Einiges davon abhängen, in wie weit beide Teams in Bestbesetzung antreten oder rotieren werden.

Rambrouch hat mit Pratzerthal-Redingen nicht nur einen Nachbarn zu Besuch sondern ebenfalls einen Ligakonkurrenten aus der vergangenen Saison. Der letzte Rambroucher Sieg in einem Pflichtspiel gegen den FCPR datiert aus dem Mai 2019. Trotz einer Division Unterschied scheint das Ende dieser Serie nicht ausgeschlossen, da die Gäste in der 1.Division mitten im erwarteten Abstiegskampf feststecken und Derbys haben genau wie Pokalspiele bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Ligaduelle

Merl-Belair, als Tabellenachter der 1.Division (2.Bezirk) gut in seine neue Spielklasse gestartet, empfängt den Spitzenreiter Walferdingen, dessen Motor zuletzt etwas ins Stocken geriet. Die letzten beiden Pflichtspielerfolge des Red Star gegen den FC Résidence datieren aus den Jahren 2015 und 2016, als man ausgerechnet in der „Coupe FLF“ gegen Walferdingen gewinnen konnte. Der 2016er Erfolg mündete im späteren Verlauf der damaligen Saison sogar im Sieg des „kleinen Pokals“. Ob dies aber alles gute Omen für heute Abend sind, wird sich zeigen müssen, vom Potenzial beider Teams her kann man auf jeden Fall ein attraktives Spiel erwarten. In der Meisterschaft trifft man erst Mitte November aufeinander.

Im sog. Nordbezirk der 1.Division stehen sich in der Meisterschaft Erpeldingen und Lorentzweiler am Wochenende gegenüber und im heutigen Pokalspiel trifft man an gleicher Stelle ebenfalls aufeinander. Das sind die Geschichten, die nur der Pokal schreibt. Vom Leistungsvermögen her muss der FCL als Favorit gelten und nach dem Rücktritt von Trainer Wagner ist eine Einschätzung des FC 72 äußerst schwer.

Kein richtiges Derby aber immerhin ein Südduell bestreitet Nörtzingen beim CS Oberkorn. Während die Gäste sich am Wochenende über die zweite knappe 0:1-Niederlage in der Meisterschaft in Serie ärgerten, gelang dem CSO ein Last-Minute-Sieg gegen Nachbar Lasauvage. Beide hatten in der Liga Startschwierigkeiten, die Oberkorner konnten zuletzt aber Boden gut machen, während Nörtzingen sich knapp über dem Strich bewegt. Die Revanche im Meisterschaftsbetrieb gibt es am 4.Dezember, heute wird es auch davon abhängen, welche Priorität man der „Coupe FLF“ beimisst, wer in die nächste Runde einziehen wird.

Heute, 20:00 Uhr FC Käerch Käerch Jeunesse Biwer Biwer 20:00 live PUSH

Auch Koerich und Biwer sehen sich am 4.Dezember in der Liga wieder, heute geht es in einer Art Dauerduell der letzten Jahre im 2.Bezirk der 2.Division im Pokal gegeneinander. Seit 2018 stand man sich fünfmal gegenüber, dies bei einer komplett ausgeglichenen Bilanz (2-1-2), eine Partie wurde in den letzten Jahren wegen Covid abgesagt. Insbesondere für den Koericher Torwart und aktiven FuPaner Jungbluth wird es eine besondere Partie, stand er in der vergangenen Saison doch noch in Biwer im Kader. Spielerisch sollten die Gastgeber über die besseren Karten verfügen, doch es ist und bleibt ein Pokalspiel. Eine Liga, zwei Bezirke

Seit FuPa-Datenerhebung in Luxemburg standen sich Schengen und die Alliance Äischdall noch in keinem einzigen Pflichtspiel gegenüber. Der starke Aufsteiger in den 2.Bezirk der 1.Division hat ein Sorgenkind aus dem 1.Bezirk der gleichen Liga zu Gast und wird als Favorit in die Begegnung dieses Spiels gehen, das einem gewissen historischen Stellenwert nicht entrinnen kann.

Heute, 20:00 Uhr FC Kopstal 33 Kopstal FC Orania Vianden Vianden 20:00 PUSH

Zwei weitere Teams aus den beiden Bezirken der 2.Division treten in Kopstal gegeneinander an. Der FC Orania Vianden ist im Mamer-Tal zu Gast und kommt mit einem genauso guten Gepäck nach Kopstal, wie es auch die Gastgeber mit an Bord haben. Kopstal ist Fünfter im Süden, Vianden gar Dritter im Norden. Entsprechend interessant könnte sich die Begegnung anlassen, die es ebenfalls so seit FuPa-Datenerfassung noch nicht gab.

Heute, 20:00 Uhr FC AS Hosingen Hosingen US Sandweiler Sandweiler 20:00 live PUSH

Zwei Erstdivisionäre aus verschiedenen Bezirken werden sich dann noch im Hosinger Park gegenüberstehen, das weitgereiste Sandweiler befindet sich nach gutem Saisonbeginn genauso im Tabellenmittelfeld des 2.Bezirks der 1.Division, wie Hosingen im 1.Bezirk. Die zwei Clubs müssten eigentlich auch Pokal können, ein Unentschieden konnte noch keiner von beiden verzeichnen und heute Abend wird es so oder so ebenfalls einen Sieger geben. Und auch diese Partie gab es so noch nicht, seit es FuPa in Luxemburg gibt – es wird wohl ein Abend der (FuPa-) Premieren! Die weiteren Spiele Am Mittwoch

