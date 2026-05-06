Coupe FLF: Halbfinal-Termine des Guten zu viel?

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Drei von vier Halbfinalisten der „Coupe FLF“ bestreiten am Mittwochabend ihr fünftes Pflichtspiel binnen zehn Tagen, am Ende werden deren sechs innerhalb von zwei Wochen stehen - ein Mammutprogramm für Amateurkicker, die tagsüber zur Arbeit oder Schule müssen.
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Nach Beggen und Merl möchten sich die Green Boys Harlingen-Ischpelt bei der AS Red Black Luxembourg den nächsten Hauptstadtverein vorknöpfen, ein Unterfangen das aber sicherlich nicht einfach werden wird. Es trifft der Tabellenführer des 2.Bezirks der 2.Division auf den Tabellenzweiten des 1.Bezirks, mit 83 bzw. 77 erzielten Saisontoren begegnen sich zudem die beiden torhungrigsten Mannschaften beider Bezirke. Da beide drei Spieltage vor Schluss aber den Aufstieg noch nicht in der Tasche haben, stellt sich die Frage nach den Prioritäten.
Harlingens Trainer Filipe Constantino: „Die Meisterschaft ist uns natürlich wichtiger und wir sind momentan nicht in Bestform, daher kommt das Spiel für uns nicht gerade zu einem idealen Zeitpunkt. Aber vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, kurz von der Meisterschaft abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen.“
Nilton Rocha, Trainer der AS Red Black, erinnerte daran, dass auch sein Team in der zweiten Englischen Woche nacheinander steht, da das Ligaspiel in Küntzig aufgrund eines Schiedsrichterfehlers wiederholt werden musste. „Eigentlich bereitet uns die Ansetzung keine Sorgen, doch ein Pokalhalbfinale an einem Samstag oder Sonntag und nicht zeitgleich mit Champions-League-Spielen auszutragen, wäre ideal gewesen. Es ist für uns die zweite Englische Woche in Folge und am Sonntag spielen wir in der Meisterschaft gegen Moutfort (d.Red: den Tabellenzweiten). Das macht es dann doch etwas kompliziert, da sich so langsam Müdigkeit bei meinen Spielern bemerkbar macht. Auf der anderen Seite sind der Generalkalender und die Spieltermine ja schon lange bekannt und dies gilt es zu respektieren. Wir bekommen das hin.“
Vor dem zweiten Halbfinale, das zwischen den Erstdivisionären Lintgen und Remich-Bous, waren beide Trainer sich bereits über eine Verlegung auf den 13.Mai einig, doch die diesbezüglichen FLF-Regeln machten einem solchen Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Dies bestätigten uns beide Übungsleiter in den vergangenen Wochen. Da Remich-Bous den Aufstieg perfekt gemacht hat, ist der Druck geringer, auch wenn man mitten in der zweiten Englischen Woche nacheinander steht.
„Wir wollen jetzt das Double“ so URB-Trainer Andy Reuter am Montag gegenüber FuPa. Sein gegenüber, Olivier Lickes von Gastgeber Minerva Lintgen, wies schon vor zwei Wochen auf unserem Portal auf Probleme mit der hohen Frequenz an Spielen hin: „die Ansetzungen sind äußerst unglücklich“ war damals seine Kernaussage. Sportlich hat sein Team in der Liga seit Sonntag nur noch kleine Chancen auf Platz 2, so dass man sich auf das Halbfinale der „Coupe FLF“ konzentrieren kann. Es kündigt sich ein offenes Duell zweier spielfreudiger Teams an. Dabei kann Lintgen auf Erfahrung aus der Vorsaison bauen, in der man Wettbewerb-übergreifend als Zweitdivisionär nicht weniger als 34 Pflichtspiele bestritt.
Am Mittwoch