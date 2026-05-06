Coupe FLF: Halbfinal-Termine des Guten zu viel? Drei Trainer beschwerten sich über unnötige zusätzliche Englische Woche von Paul Krier · Heute, 14:14 Uhr · 0 Leser

Sicht von oben auf das Stade Gaston Diederich, wo Harlingen am Mittwochabend antritt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Nach Beggen und Merl möchten sich die Green Boys Harlingen-Ischpelt bei der AS Red Black Luxembourg den nächsten Hauptstadtverein vorknöpfen, ein Unterfangen das aber sicherlich nicht einfach werden wird. Es trifft der Tabellenführer des 2.Bezirks der 2.Division auf den Tabellenzweiten des 1.Bezirks, mit 83 bzw. 77 erzielten Saisontoren begegnen sich zudem die beiden torhungrigsten Mannschaften beider Bezirke. Da beide drei Spieltage vor Schluss aber den Aufstieg noch nicht in der Tasche haben, stellt sich die Frage nach den Prioritäten. Constantino: „das Spiel kommt für uns nicht gerade zu einem idealen Zeitpunkt“ Harlingens Trainer Filipe Constantino: „Die Meisterschaft ist uns natürlich wichtiger und wir sind momentan nicht in Bestform, daher kommt das Spiel für uns nicht gerade zu einem idealen Zeitpunkt. Aber vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, kurz von der Meisterschaft abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen.“