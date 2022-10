Coupe FLF: die Runde der letzten 32 steht an Drei Spiele am heutigen Freitag +++ Ligaduell in Bastendorf +++ vier Partien auf den 4.11. verlegt

Während FuPa TV bei diesem Spiel vor Ort sein wird, messen sich mit dem Christnacher Nachbarclub Fels und dem eine Liga höher spielenden Kehlen zwei technisch und kämpferisch gute Teams, was auf ein interessantes Duell schließen lassen kann. Wormeldingen hat mit Koerich ebenfalls einen starken Gegner zu Gast, doch so gut wie es im Moment beim FC Koeppchen läuft, dürfte man gegen den Zweitdivisionär dennoch die besseren Karten in der Hand halten.

Gleich drei interessante Partien stehen heute Abend in der zweiten Hauptrunde der „Coupe FLF“ an. Christnach-Waldbillig und Itzig standen sich seit FuPa-Datenerhebung noch in keinem Pflichtspiel gegenüber, der Aufsteiger in die 2.Division kam gut in die Saison, musste zuletzt aber bei knappen Niederlagen gegen Topgegner Federn lassen. Itzig steckt dagegen im Abstiegskampf und haderte bereits mehr als einmal mit der eigenen Chancenverwertung.

Gewisse Parallelen zeigen dann die bisherigen Saisonverläufe der Kontrahenten vom Samstag auf, wenn Useldingen Sanem empfängt. Nach jeweils schwierigem Saisonbeginn konnten sich beide zuletzt in ihren jeweiligen Bezirken der 1.Division steigern und vor allem die morgigen Gastgeber konnten sich ins obere Drittel der Tabelle vorarbeiten. Man darf also gespannt sein, wie sich diese Partie entwickeln wird, die es ebenfalls so seit mindestens Mitte 2014 nicht gab.

Am Sonntag

Am Sonntag könnte die eine oder andere Überraschung in der Luft liegen. Vor allem der zuletzt aufstrebende CS Oberkorn aus der 2.Division hat mit Mertert-Wasservillig das Schlusslicht aus dem 2.Bezirk der 1.Division einen Gegner zu Gast, der durchaus zu schlagen sein dürfte. Ganz ähnlich sieht die Ausgangslage in der Begegnung Steinfort (D2S2) – Berdorf-Consdorf (D1S1) aus.

Mit Bastendorf – Hosingen kommt es zu einem direkten Duell zweier Konkurrenten aus dem 1.Bezirk der 1.Division. Alleine im Jahr 2022 standen sich beide inkl. einer Partie in der Saisonvorbereitung bereits dreimal gegenüber, am vergangenen 18.September gab es einen spektakulären 6:3-Sieg für Bastendorf. Ronny Marbes und Alain Wagner fungieren aktuell als Interimstrainer bei Hosingen, bis ein definitiver Nachfolger von Frank Lessure gefunden wurde, mit dem die Zusammenarbeit kürzlich beendet wurde.

„Spiele gegen Bastendorf sind immer etwas Besonderes“

„Die Jungs müssen sich am Sonntag zeigen“ erklärte uns der Hosinger Vereinspräsident Tom Lanners, für den es aber eher unwahrscheinlich ist, dass das Interimsduo die Taktik in so kurzer Zeit umstellen wird. „Spiele gegen Bastendorf sind für uns immer etwas Besonderes, da sie in unserer Division zusammen mit Norden der nächste Nachbar sind. Schon früher, als ich noch selber spielte, freute man sich auf die Duelle gegen Bastendorf, es sind auch oft viele Zuschauer bei den Partien. Unser Ziel am Sonntag wird das Erreichen der nächsten Runde sein“ so Lanners weiter, der aber keineswegs von einer Revanche für die erwähnte Niederlage im September sprechen möchte.

Offene Ergebnisse kann man sich am Sonntag bei zahlreichen Partien erwarten. Mit Norden gegen Remich-Bous – die Gäste haben eine Anfahrt von rund neunzig Kilometern, was in Luxemburg keineswegs alltäglich ist – und Mertzig gegen Kayl-Tetingen messen sich jeweils Erstdivisionäre aus unterschiedlichen Bezirken. Als einziger Club aus der 3.Division ist Perlé noch im Wettbewerb und hat mit Beles einen starken Erstdivisionär zu Gast, der die Zügel zuletzt aber etwas schleifen ließ.