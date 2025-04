Coupe FLF: die Halbfinalisten stehen fest

Die Begegnung zwischen Diekirch und Norden war die einzige im Viertelfinale, die in die Verlängerung ging. Die Gäste gingen sehr früh durch Barbosa in Führung (0:1, 2.‘), kassierten aber zeitnah den Ausgleich durch Da Silva (1:1, 9.‘). Kurz vor der Pause war es dann Jans, der Norden zum zweiten Mal in Führung bringen konnte (1:2, 43.‘). Mitte des 2.Abschnitts erzielte Lopes das 2:2 für die Young Boys, was später gleichbedeutend mit der Verlängerung sein sollte. In der Nachspielzeit der 1.Halbzeit dieser traf Costa Cunha Oliveira aus der Ferne zur erstmaligen Diekircher Führung (3:2, 105.‘+1). Kurz nach dem Dreh machte Lopes per Kopf alles klar (4:2, 107.‘).

Torreich verlief auch die Partie der Ligarivalen Useldingen und Hosingen. Gästespieler Bella Abega scheiterte früh am Pfosten. In der 25.‘ trafen die Hausherren in Person von Djalo zum 1:0, der eine Flanke von Tahirsylaj per Dropkick verwertete. In der Folge hätten die Gastgeber erhöhen können, zeigten sich bis zur Pause aber zu ungenau im Abschluss. Kurz nach Wiederanpfiff vergab Hosingens De Sousa per Kopf eine gute Gelegenheit zum Ausgleich, in der 65.‘ hatte man ebenfalls Pech, nicht zum 1:1 zu kommen.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

In der Schlussviertelstunde wurde es dann wild: nach einem langen Ball bediente Mmaee Coulibaldy in der Mitte zum 1:1 (76.‘). Doch kaum 6 Minuten später lenkte De Sousa eine Flanke zum 2:1 ins eigene Tor (82.‘). Doch Hosingen stemmte sich gegen die drohende Niederlage, Coulibaldy legte auf Teodoro Da Costa, dem der erneute Ausgleich gelang (2:2, 88.‘). Als man bereits mit der Verlängerung rechnen konnte sicherte Djalo seinen Farben nach Zuspiel von der Seite den Einzug ins Halbfinale (3:2, 90.'+3).

Die Halbfinalpaarungen

Spieltermin: Mittwoch, 30.4. um 20 Uhr