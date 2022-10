Christnach leistete Itzig lange Widerstand, musste am Ende dennoch die Segel streichen – Foto: paul@lsn.sarl

Coupe FLF: CSO schafft Überraschung und zerlegt UMW regelrecht 7:2-Erfolg gegen Mertert-Wasserbillig +++ Koerich zwang Wormeldingen in die Verlängerung +++ letzter Drittdivisionär ausgeschieden

Christnach, Aufsteiger in die 2.Division, empfing am Freitag Itzig, das eine Klasse höher spielt. Waren die Gäste zu Beginn überlegen, ohne aber ihre Chancen zu nutzen, so kam der FC Olympia in der Viertelstunde vor der Pause besser rein und hätte durchaus in Führung gehen können. Nach Wiederanpfiff waren die Gäste zwar optisch überlegen, doch erst Bilal Mehanovics Kopfball zum 0-1 brach den Bann (64.‘). Kurz vor Schluss vergaben die Hausherren eine dicke Gelegenheit auf den Ausgleich und Minuten später entschied Harun Mehanovic das Spiel (0-2, 84.‘) von der Strafraumgrenze. >> Alle Highlights im Video Statements der beiden Trainer „In den ersten zwanzig Minuten merkten wir in allen Bereichen einen Unterschied, in der Geschwindigkeit, in der Physis und wir hatten es schwer, Tritt zu fassen. Danach agierten wir diszipliniert, hatten aber auch Glück, dass wir kein Tor kassierten. Es war sehr gut, wie meine Jungs das angingen, sie setzten das um, was wir vorhatten, wir haben nicht viel zugelassen, am Ende waren sie dann müde, da sie viel hinterher laufen mussten. Der Sieg von Itzig ist verdient, da gibt es keine Frage“ erklärte uns Olympia-Trainer Ronny Thill nach dem Spiel. Sein Gegenüber Yves Block sah den Spielverlauf ganz ähnlich: „Nach zwanzig Minuten müsste es eigentlich 2-0 für uns stehen, dann wäre das Spiel bereits gelaufen gewesen. Dass wir diese Chancen nicht machen spiegelt unser aktuelles Problem wieder. Mit wenigen Ausnahmen hatte Christnach aber keine klaren Torgelegenheiten. Wir wussten aber, dass es schwer werden würde. Je länger ein solches Spiel torlos steht, umso schwerer wird es. Man merkte durchaus den Unterschied von einer Division, dennoch muss ich meinen Respekt an die Christnacher Mannschaft aussprechen. Das Wichtigste ist, dass wir eine Runde weitergekommen sind.“

Noch näher an einer Überraschung war Koerich (D2), das mit Wormeldingen ein Topteam aus der 1.Division in die Verlängerung zwang. Erst in dieser musste man sich durch Tore von Borges Furtado (1-0, 110.‘) und Peixoto Rodrigues (2-0, 113.‘) aus dem Wettbewerb verabschieden. „Alle Vorgaben exakt umgesetzt" „Wir lieferten eine taktisch exzellente Leistung ab, alle Vorgaben wurden exakt umgesetzt. Rund zehn potenzielle Stammspieler fehlten uns, mit nur einem gelernten Verteidiger war es alles andere als einfach, dennoch lösten wir die Aufgabe als Mannschaft sehr gut. Natürlich überließen wir es dem Gegner, das Spiel zu machen, doch Wormeldingen war aus diesem heraus nicht zwingend gefährlich mit Ausnahme von zwei Ecken in der ersten Halbzeit. Auf unserer Seite stand in der Anfangsphase ein nicht gegebener Elfmeter und zwei, drei Kontersituationen hätten wir präziser ausspielen können. Es hätte entsprechend ein anderer Spielverlauf werden können. Das 1-0 war schließlich wunderbar herausgespielt, einmal passten wir da nicht auf, auch weil die Beine schon schwer waren. Dann haben wir alles nach vorne geworfen und erhielten einen Konter gegen eine gute Wormeldinger Mannschaft. Leider war das Schiedsrichtergespann nicht immer auf der Höhe, ganze drei Karten für uns wurden falschen Spielern zugeordnet“ so der Koericher Trainer Gilles Wagner gegenüber FuPa.

Ebenfalls am Freitag setzte sich Kehlen durch u.a. einen Doppelpack von Gaspar sowie dem entscheidenden Treffer von Bucci am Ende in Unterzahl bei Zweitdivisionär Fels durch. Am Samstag konnte Sanem (D1) in Useldingen (D1) während einer guten Stunde für Spannung sorgen, ehe die Gastgeber einen klaren 5:2-Erfolg feierten. Die Sensation des Wochenendes gelang dem CS Oberkorn (D2). Dass gegen Mertert-Wasserbillig (D1) etwas drin war, war bereits vor der Partie nicht auszuschließen, dass man den Gegner dann aber mit u.a. jeweils einem Hattrick von Hartouane und Moreira dos Santos mit 7-2 abfertigte, konnte man so dagegen nicht unbedingt erwarten.

„Wir haben taktisch und im Kollektiv eine sehr gute Partie abgeliefert“ „Wir hatten das nötige Glück auf unserer Seite, haben aber auch ein sehr gutes Spiel absolviert“ erklärte uns CSO-Trainer Pierre Tripodi in einer Sprachnachricht an FuPa. „Wasserbillig hat nie aufgehört zu spielen, egal bei welchem Spielstand. Wir lagen früh mit 2-0 in Führung, das zweite Tor war ein wunderschöner Lob von Moreira dos Santos aus rund 35 Metern. Nach dem Anschlusstor kam etwas Unsicherheit bei uns auf, doch wir konnten sofort wieder den Vorwärtsgang einlegen. Fast jeder unserer Angriffe resultierte in einem Treffer. Die UMW bestrafte sich durch individuelle Fehler selber, was unser Glück war. Ich will aber die Leistung meines Teams keineswegs schmälern, wir haben taktisch und im Kollektiv eine sehr gute Partie abgeliefert. Es ist schön, eine Runde weitergekommen zu sein, doch jetzt fokussieren wir uns wieder auf die Meisterschaft“ gab Tripodi weiter zu Protokoll, der sich sehr stolz auf seine Mannschaft zeigte.

Mit Perlé verabschiedete sich am gestrigen Sonntag der letzte Club aus der 3.Division aus dem „kleinen Pokal“. Gegner Beles (D1) war an diesem Tag einfach zu stark und tat etwas für die eigene Moral, verlor man doch seine letzten zwei Ligaspiele. Außenseitersiege gab es keine weiteren, die Partien zwischen Clubs von einem Meisterschaftslevel waren teils knapp und wurden oft mit nur einem Tor Unterschied entschieden, so z.B. in Weiswampach, Mertzig und Esch. Das Ligaduell zwischen Bastendorf und Hosingen ging klar mit 3-0 an die Gastgeber.

Am 9.November Wegen beteiligter Clubs in der „Coupe de Luxembourg“ finden noch vier Partien dieser Runde der letzten 32 erst am 9.November statt.

Mi., 09.11.2022, 20:00 Uhr FC Avenir Beggen Beggen FC Orania Vianden Vianden 20:00 live PUSH