 2025-10-15T11:43:40.576Z

Pokal
Symbolbild
Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Coupe FLF: Auslosung der Runde der letzten 32

Einige Liga-Duelle im Angebot - Viertelfinals im Futsal-Pokal ebenfalls ausgelost

Verlinkte Inhalte

Coupe FLF
Coupe de Lux. Futsal
Beggen
Sandweiler
Medernach

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Coupe FLF

Runde der letzten 32 - am 9.November 2025

  • Red Boys Aspelt – Syra Mensdorf
  • Minerva Lintgen – US Esch
  • Sporting Mertzig – Young Boys Diekirch
  • Union Remich/Bous – FC Steinfort
  • AS Rupensia Lusitanos Fels – Etoile Sportive Schouweiler
  • US Reisdorf – Jeunesse Gilsdorf
  • Green-Boys 77 Harlingen-Ischpelt – FC Kehlen
  • Sporting Bartringen – FC Koerich
  • FC Pratzerthal-Redingen – Orania Vianden
  • AS Red Black Luxemburg – FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
  • Tricolore Gasperich – AS Hosingen
  • CS Grevenmacher – Jeunesse Schieren
  • FC Kopstal 33 – Blo-Wäiss Medernach
  • CS Oberkorn – Jeunesse Useldingen
  • FC Blo-Wäiss Itzig – Daring Echternach
  • Avenir Beggen – Jeunesse Biwer

Coupe Futsal

Viertelfinals am 18.Januar 2026

  • FC Wiltz 71 – ALSS Luxemburg
  • Progrès Niederkorn – Miseler Léiwen Wintringen
  • US Esch – 1. FC Gruefwiss Leudelingen
  • CS Sanem – FC Differdingen 03

Alle Paarungen beider Wettbewerbe werden in den kommenden Tagen im FuPa-System angelegt.

Aufrufe: 022.10.2025, 17:57 Uhr
Paul KrierAutor