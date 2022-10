Coupe FLF: Auslosung der nächsten Runde heute Mittag! Ziehung ab 12:30 Uhr am Sitz der FLF in Monnerich

Wie die FLF bereits Mitte letzter Woche bekanntgab, findet am heutigen Montag die Auslosung der Runde der letzten 32 in der „Coupe FLF“ statt. Die Ziehungen der Paarungen beginnen um 12:30 Uhr in Monnerich am Sitz der FLF.

Die Pressemitteilung