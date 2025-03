Coupe FLF: AS Luxemburg schafft Überraschung!

Im erwartet spannenden Spiel zwischen Useldingen und Bastendorf sicherte sich die Heimmannschaft mit einem knappen 1:0-Sieg den Einzug in die nächste Runde. In der 40.' erzielte Ex-Nationalspieler Malget das entscheidende Tor. Im weiteren Verlauf des Spiels wurde es hitzig: Bastendorfs Gengler sah in der 69.' die rote Karte nach einem eigentlich harmlosen Foul und nur 20 Minuten später folgte ihm Oliveira Gomes mit gelb-rot vorzeitig in die Kabinen (89.'). Ein Comeback für Bastendorf gestaltete sich entsprechend schwierig.

Im engen Pokalduell zwischen Norden 02 und Pfaffenthal siegte die Heim-Mannschaft nach frühem Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung. Sá Proença brachte die Gäste in der 13.' in Führung (0:1), doch Rocha glich nach exakt einer halben Stunde per Kopfball aus (1:1, 30.'). In der 58.' war es Jans, der mit einem weiteren Kopfballtreffer auf 2:1 für die Gastgeber stellte, wieder vorbereitet von Soares. Alves Oliveira sorgte in der 77.' für den Ausgleich (2:2). In der Verlängerung, genauer gesagt in der 104.' , sicherte Da Silva Soares mit einem direkt verwandelten Freistoß den 3:2-Sieg für Norden. Ein packendes Spiel mit vielen Wendungen!

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Die Partie Weiler (D1) – AS Luxemburg (D2) begann mit 10 Minuten Verspätung. Die unterklassigen Gäste waren schnell im Spiel, als De Sousa Silva von einem Weiler Ballverlust profitierte, um unnachahmlich von der Strafraumgrenze in den Winkel abzuziehen (0:1, 2.‘). Und der Underdog konnte Mitte des ersten Abschnitts sogar erhöhen, als Grégorio de Almeida eine Flanke per Volley und via Unterkante der Latte mindestens genauso sehenswert zum 0:2 versenkte (23.‘). Es dauerte anschließend bis zum Anbruch der Schlussphase, bevor die Yellow Boys wieder für Spannung sorgen, dies nachdem Martinuzzi per Elfmeter verkürzt hatte (1:2, 76.‘). Zu mehr sollte es für die Hausherren am Ende dann trotzdem nicht mehr reichen, so dass die ASL als einziger Zweitdivisionär in der Runde der letzten acht steht. „Wer weiß, was in der Coupe FLF noch alles passieren kann?“ Der Torschütze zum 1:0, Danny De Sousa Silva gegenüber FuPa: „Für mich war es ein verdienter Sieg, weil wir alles gaben. Wir hielten zusammen und spielten einer für den anderen, fanden durch meinen Treffer gut ins Spiel und nach dem 0:2 lief es noch besser. Der Trainer sagte, es sei eine Partie für uns, in der wir Spaß haben sollten und das hatten wir auch. Als einzige Mannschaft aus der 2.Division im Viertelfinale zu stehen motiviert uns auch für den Rest der Meisterschaft noch zusätzlich – und wer weiß, was in der Coupe FLF noch alles passieren kann? Der Coach tauschte ein paar Spieler, weil es jeder bei uns verdient, zu spielen. Ich bin wirklich stolz auf mein Team. Wir haben Selbstvertrauen für kommenden Sonntag in Oberkorn getankt, was ein sehr wichtiges Spiel wird, in dem wir die 3 Punkte holen wollen.“

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Im torreichsten Spiel vom Mittwochabend setzten sich die Gastgeber aus Hosingen (D1) mit 5:2 gegen Dalheim (D2) durch. Nach einem frühen Rückstand durch Nicolleaus Fernschuss (0:1, 24.') drehte Hosingen auf: Schinnert glich in der 33.' zum 1:1 aus, bevor Coulibaly das 2:1 erzielte (40.'). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Schroeder sogar noch auf 3:1 (45.'+1). Tavares Mendes netzte nach dem Dreh zum 4:1 (64.') ein, ehe Kroun kurz danach auf 4:2 verkürzte (69.'). Mahoundo stellte in der Nachspielzeit den 5:2-Endstand her (90.'+5).

Remich-Bous (D1S2) gestaltete sein Heimspiel gegen Schieren (D1S1) unerwartet klar. Schon nach einer Viertelstunde legte Sacko im Strafraum in die Mitte auf Nantielamio, der zum 1:0 traf (16.‘). Als Schierens De Borba da Silva Caixado in der Schlussphase der 1.Hälfte bereits gelb-rot sah (44.‘) und Dervisevic sich kurz darauf durch die halbe Gästeabwehr spielte, um auf 2:0 zu erhöhen, hatte die URB bereits einen wichtigen Schritt Richtung Viertelfinale getan. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Als das Spiel eine knappe Stunde alt war, ging es auf und ab. Nachdem eine verunglückte Flanke der Gastgeber sich zunächst auf die Latte gesenkt hatte, legte Nantielamio nach Zuspiel von der Seite das 3:0 nach (66.‘). Ein Drehschuss von Gästespieler Antunes da Silva schlug zum 3:1 ein (75.‘), spannend sollte es aber nicht mehr werden. Ein gefährlicher Freistoßaufsetzer von Pestana besiegelte in der 83.‘ das Schierener Schicksal endgültig (4:1).

Ein echtes Pokalspiel erlebten die Zuschauer in Fels, wo das eine Klasse höher spielende Echternach zu Gast war. Der Favorit ging zwar schon nach 7 Minuten durch Ferreira nach Assist von Almeida in Führung (0:1), doch Mendes konnte in der 24.‘ für den Verein aus der 2.Division ausgleichen (1:1). Als der Torschütze zum 0:1 in der 72.‘ seine persönliche Quote verdoppelte (1:2), sah es nach einem Sieg des Daring Club aus. Doch bei 6 Minuten Aufschlag nutzte Miranda diese Zeit, um Fels nach Vorarbeit von Da Costa Pereira in Extremis in die Verlängerung zu retten (2:2, 90.‘+2). >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Die AS Rupensia Lusitanos kam während dieser der Überraschung nahe, doch ein Ball, der Richtung offenes Tor flog, konnte in letzter Sekunde per Echternacher Fallrückzieher geklärt werden. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem Abpfiff verhinderte Soares die erneute Gästeführung per Notbremse und sah rot (115.‘). Den folgenden Elfmeter nutzte Lopes dann, um seiner Elf den Einzug in die nächste Runde zu sichern (2:3, 117.‘).

Auch im Topspiel des Achtelfinales zwischen dem Tabellenzweiten und Ersten des 1.Bezirks der 1.Division ging es in die Verlängerung. Lorentzweiler hatte zunächst ein Chancenplus, scheiterte aber mehrmals am glänzenden Mabille und als der Ball im Tor lag, war dem Treffer eine Abseitsposition vorausgegangen. Eine Notbremse zog noch vor dem Seitenwechsel eine rote Karte für Gästespieler Gonçalves nach sich, in der Nachspielzeit näherte sich Mertzig erstmals gefährlich dem FCL-Tor an, doch der Torwart war zur Stelle. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Im 2.Abschnitt gab es weniger Fußball zu sehen, so dass es mit einem torlosen Unentschieden in die Verlängerung ging. Erst in den letzten 15 Minuten des Spiels sollten dann auch Tore fallen: Correia Samuel traf aus der Distanz zum 0:1 ins Eck (106.‘) und als Mourchid kurz darauf zum 0:2 traf (111.‘), war eine Vorentscheidung gefallen. Ferreira Martins konnte per Volley aus rund 18 Metern zwar noch postwendend auf 1:2 verkürzen, doch die sehr lange in Unterzahl agierenden Gäste konnten sich schließlich durchsetzen.

Auch Diekirch konnte sich nach Verlängerung und in Unterzahl im Duell zweier Ligakonkurrenten behaupten. Die Young Boys gingen schon nach einer Viertelstunde durch Meireles in Führung, der eine eigentlich verunglückte Aktion von De Sousa Tavares zum 0:1 verwerten konnte (14.‘). Ab Mitte der 1.Hälfte kamen die Hausherren auch zu ersten Abschlüssen und so kam es zu einer offenen Begegnung mit teils hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. In der 39.‘ schlug ein abgefälschter Schuss aus dem Rückraum von Camilo zum 1:1 ein. Die 2.Halbzeit war noch nicht alt, als Diekirchs Keeper Matos einen Kehlener Stürmer unsanft abräumte und mit rot vom Feld musste (56.‘). >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Ersatzkeeper Carvalho kam für Feldspieler De Sousa Tavares und konnte sich sofort beim starken, fälligen Freistoß auszeichnen. Es blieb noch eine Viertelstunde zu spielen, als Da Silva alleine auf und davon zog, jedoch weit über das Tor schoss und Stemper vereitelte das 1:2 gegen Pinho. In der Nachspielzeit schloss Camilo zu zentral ab, so dass es in die Verlängerung ging. In dieser kam Tavares dem 2:1 für Kehlen am nächsten, doch der eingewechselte Diekircher Schlussmann zeigte eine weitere Glanzparade. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel in der Verlängerung zirkelte Costa Cunha Oliveira dann einen Wahnsinnsfreistoß oben links in den Winkel, welcher schließlich spielentscheidenden Charakter haben sollte (2:1, 104.‘). „Trotz eines Mannes weniger waren wir nicht unterlegen“ Diekirchs Trainer Fabio Gaspar: „Wir wussten, dass es ein schweres Spiel werden würde, doch Pokalbegegnungen sind immer offen. Mit elf gegen elf fanden wir gut in die Partie, hatten ein paar Torchancen und gingen verdient in Führung. Kehlen verfügt aber über Qualität und ein kleiner Fehler von uns führte zum 1:1. Die 2.Halbzeit ist schnell zusammengefasst mit der roten Karte, die das Spiel dann veränderte. Trotz eines Mannes weniger waren wir nicht unterlegen, wir spielten uns über Konter gute Chancen heraus, Kehlen hatte dagegen mehr Ballbesitz. Die Verlängerung war dann logisch. Durch einen wunderschönen Freistoß belohnte sich unsere Mannschaft für den Einsatz und Kampf. Ich gratuliere dem ganzen Team!“ (Stimme eingeholt von Kevin Harpes) Das 1:2 im Video 3.Division 16.Spieltag

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Patrick Ferreira de Sousa brachte Beckerich nach einer Viertelstunde mit 0:1 in Führung (14.'). Claravallis antwortete in der 29.', als Pereira einen Assist von Glod zum 1:1 verwertete. Nach der Pause verwandelte Etinof einen Elfmeter zum 1:2 (48.'), nachdem Lanners im Strafraum gefoult wurde. In der 81.' schnürte Etinof seinen Doppelpack mit einem weiteren Elfmeter, herausgeholt von Ferreira de Sousa, und stellte auf 1:3. Wolf sorgte in der 85.' wieder für Spannung, als er nach Vorarbeit von Hary auf 2:3 verkürzte. Doch Beckerich brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte den Auswärtssieg.

>> Tabelle

>> Torschützen