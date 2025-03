Mertzig (in rot) bekommt es im Topspiel der Runde der letzten 16 mit Ligarivale Lorentzweiler zu tun – Foto: Marcia Mendes

Coupe FLF: Achtelfinals mit gleich drei Liga-Duellen Etliche spannende Partien, bei denen die Underdogs nicht gänzlich chancenlos sein dürften Verlinkte Inhalte Coupe FLF Lorentzw. Weiler Bastendorf Diekirch + 12 weitere

Die Achtelfinalspiele der „Coupe FLF“ haben es in dieser Saison wahrlich in sich. Dies ist nicht nur so, weil gleich sechs Teams aus dem 1.Bezirk der 1.Division sich in direkten Vergleichen gegenüberstehen werden, sondern die verbleibenden Zweitdivisionäre keinesfalls chancenlos sein dürften. >>> Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen - weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Mit Kehlen und Diekirch, wo Trainer Gaspar sein Amt zum Ende der Saison zur Verfügung stellen wird, stehen sich zwei Kontrahenten aus dem oberen Drittel der eingangs erwähnten Liga gegenüber. In der Meisterschaft gab es im November 2024 an gleicher Stelle ein 2:2, ein Jahr zuvor gewann Kehlen – ebenfalls zuhause – in der „Coupe FLF“ mit 3:1 gegen die Young Boys. Es wird im Westen also mindestens so spannend wie in Mertzig, wo der Tabellenzweite des 1.Bezirks der 1.Division den Leader aus Lorentzweiler empfängt. Ein echter Kracher also, der in der Liga im August vergangenen Jahres ebenfalls mit einem Remis zu Ende ging. Vor zehn Jahren traf man letztmals in der „Coupe FLF“ aufeinander, damals siegte der FCL mit 3:0 und erreichte später das Endspiel. „Wir sind im Achtelfinale und es geht um einen Titel“