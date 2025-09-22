 2025-09-22T14:30:02.114Z

Pokal
Eine Szene aus dem Finale der Coupe du Prince der vergangenen Saison
Eine Szene aus dem Finale der Coupe du Prince der vergangenen Saison – Foto: Paul Krier (Archiv)

Coupe du Prince: die Paarungen der 1.Hauptrunde

Auslosung am späten Montagnachmittag

Runde der letzten 32

1. Young Boys Diekirch – Résidence Walferdingen
2. Sporting Mertzig – AS Jeunesse Esch
3. US Hostert – Marisca Mersch
4. FC Luxembourg City – FC Ehleringen
5. Sporting Bartringen – CS Fola Esch
6. Tricolore Gasperich – FC Wiltz 71
7. UN Käerjeng 97 – FC Differdingen 03
8. Una Strassen – F91 Düdelingen
9. Union Titus Petingen – Ent. Ënnersauer-Mëllerdall
10. FC Mamer 32 – Ent. Itzig/Sandweiler
11. Avenir Beggen – Swift Hesperingen
12. Blo-Wäiss Medernach – US Esch
13. Red Star Merl-Belair – Ent. CSG/Mensdorf/Canach
14. Etzella Ettelbrück – FC Monnerich
15. CS Oberkorn – SC Bettemburg
16. Progrès Niederkorn – FC Schifflingen 95

Spieltermin ist der 25.Oktober. Die Spiele werden demnächst auf FuPa eingetragen.

