Pokal
Die Medernacher Junioren treten in Mertzig an
Die Medernacher Junioren treten in Mertzig an – Foto: Marcia Mendes

Coupe du Prince: die Achtelfinal-Paarungen

Beide Finalisten der letzten Saison bereits ausgeschieden

Achtelfinale am 8.November

  • F91 Düdelingen – FC Schifflingen 95
  • FC Luxembourg City – Union Titus Petingen
  • Sporting Mertzig – Blo-Wäiss Medernach
  • SC Bettemburg – Young Boys Diekirch
  • UN Käerjeng 97 – Etzella Ettelbrück
  • FC Wiltz 71 – Red Star Merl-Belair
  • FC Mamer 32 – US Hostert
  • CS Fola Esch – Swift Hesperingen

Die Partien werden dieser Tage im FuPa-System erfasst.

👉 Ergebnisse der 1.Hauptrunde

