Feulen wurde von seinen Fans für einen beherzten Auftritt nach dem Spiel gegen Berburg (1-2) gefeiert – Foto: Jerome Graf

Coupe de Luxembourg: Schengen lehrt Fola das Fürchten, scheitert aber Mit Video! +++ Pfaffenthal lag zur Pause gegen Swift in Führung +++ Echternach ohne Chance gegen Mondorf +++ Vorjahresfinalisten gewinnen Derbys

Mit einem blauen Auge...

... kam nicht nur Fola (BGL) beim zwei Klassen tiefer spielenden FC Schengen davon! Bereits am Samstag lag der Tabellenzweite aus der BGL Ligue, Hesperingen, zur Pause überraschend durch einen Treffer von El Harraoui mit 0-1 in Pfaffenthal im Rückstand, ehe man kurz nach Wiederbeginn die Weichen dann doch auf Auswärtssieg stellen konnte.

Feulen (D1) lauerte gegen Berburg (EP) gegen einen optisch überlegenen Gegner stets auf seine Konterchancen, verzweifelte aber an der Verwertung der sich bietenden Gelegenheiten, erst kurz vor der Pause zeigten sich auch die Gäste gefährlich und wurden dann Mitte der zweiten Hälfte konkreter. Scholl (0-1, 55.') und Grün (0-2, 61.') sorgten mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung, gegen Ende ging den Hausherren etwas die Luft aus, so dass Osmanovics Anschlusstor per Freistoß (1-2, 90.'+2) nichts mehr am Gästesieg ändern sollte.

Differdingen spielte in Grevenmacher auch mit dem Feuer, zieht aber in die nächste Runde ein. Nach einer Viertelstunde hatten die Gäste gehöriges Glück, als Kurz an Mafoumbis Pfostem scheiterte, dies bei einem erwartungsgemäß überlegenen FCD, der aber kaum zu Torchancen kam. Dies sollte sich nach der Pause ändern, ein Zuspiel von der rechten Grundlinie prallte von Barbosa Cabral zum 0-1 ins Netz (53.‘) und ließ die lautstarken CSG-Anhänger für einen Moment verstummen. Das Schwerste war damit für Differdingen getan, in der Nachspielzeit verdoppelte Barbosa Cabral in der Nachspielzeit noch seine Quote und die seiner Mannschaft (0-2, 90.‘+4).

Rund dreißig Kilometer weiter südlich war Fola Esch (BGL) beim FC Schengen (D1) zu Gast und sah dort nicht nur seinen Ex-Spieler Joel Kitenge wieder, sondern traf auch auf dessen starke Mannschaft. Dem bereits für die Moselaner guten 0-0 zur Pause folgte kurz nach Wiederbeginn der Schock für die „Doyenne“, als Bellus Da Costa zum 1-0 lobbte (51.‘). Und man legte fast nach, der Torschütze scheiterte nach 67 Minuten an der Latte. Nach zwei Wechseln bei den Gästen war es Lucas Correia der seinem Namensvetter und Joker Lenny Almada Correia den späten Ausgleich auflegte (1-1, 81.‘), womit es in die Verlängerung gehen sollte. In dieser machten Ekeberg, ein weiterer Joker, (1-2, 107.‘) und Runser (1-3, 119.‘) den Unterschied zugunsten des Favoriten.

– Foto: Kim Schaus

„Wir konnten es vermeiden, in die Falle zu tappen“ „Ich freue mich sehr über die Qualifikation für die nächste Runde gegen eine sehr mutige Mannschaft, die die Sache gründlich spielte. Wir bleiben mit diesem Erfolg in der Kontinuität des Rosport-Spiels. Ich bin zufrieden mit dem Verhalten der Spieler und ihrem gezeigten Einsatz, wir konnten es vermeiden, in die Falle zu tappen. Die Spieler blieben ruhig und konzentriert, so dass wir weiterkommen konnten. Die Einwechslungen waren sehr wertvoll und für die Truppe sehr positiv. Alle sind gefordert, damit wir unsere Ziele erreichen können. Dieses Ergebnis lässt uns ruhig weiterarbeiten, wir können uns damit gut auf das wichtige Spiel gegen Wiltz am kommenden Wochenende vorbereiten“ wird Folas Intermistrainer Serge Wolf auf den Internetkanälen der Escher zitiert. Der Underdog

Eine Halbzeit lang hielt der krasse Außenseiter aus Echternach (D2) gegen das drei Klassen höher spielende Mondorf den Schaden in Grenzen. Nach Toren von Benamra (0-1, 13.‘) und Ben Amar (0-2, 42.‘) lag der Favorit zwar erwartungsgemäß in Führung, eine Blamage für Echternach war es aber keineswegs. Erst im zweiten Abschnitt konnten die Badestädter für klare Verhältnisse sorgen und beenden das Abenteuer „Coupe de Luxembourg“ für den Daring Club, der sich mit Applaus aus dem Wettbewerb verabschiedete. Die Derbys

Der ehemalige Düdelinger Torwart Enzo Esposito durfte im Derby seines neuen Clubs Bettemburg nicht gegen F91 ran und musste von der Bank aus zusehen, wie sein Ersatzmann Antunes Loureiro früh nach einem Kopfballtor von Magno hinter sich greifen musste (0-1, 2.‘). Fast identisch dann das 0-2 (14.‘, Magno) und als Moussaki noch vor dem Dreh auf 0-3 erhöhen konnte (37.‘), war klar, wer in die nächste Runde einziehen würde. Bojic setzte kurz nach Wiederanpfiff noch einen per Elfmeter drauf (0-4, 51.‘), Macalli gelang der Ehrentreffer erst in der Nachspielzeit (1-4, 90.‘+2).

Ein Spiel über beinahe die gesamte Spielzeit fast auf Augenhöhe lieferten sich Beggen und Racing. Dabei verpassten die Gastgeber die dicke Chance auf das 1-0 als Etoundi, zuvor selber gefoult, mit einem schwachen Elfmeter an Ruffier scheiterte (s. Video). Nur wenige Minuten später zeigte Buch wie man es besser macht, als er ebenfalls zum Strafstoß antreten durfte, nachdem Straus Nakache im Strafraum zu Fall gebrachte hatte (0-1, 45.‘). Da beide Defensivreihen ansonsten ihre Arbeit mehr als gut verrichteten, sorgte im zweiten Abschnitt der Größenunterschied von Pit Simon (0-2, 78.‘) sowie wieder Andreas Buch (0-3, 87.‘) mit ihren Kopfballtoren für einen Erfolg des Titelverteidigers, der aufgrund der höheren Effizienz am Ende vielleicht etwas zu hoch ausfiel, aber dennoch in Ordnung geht.

Stark ersatzgeschwächt musste Käerjeng in Niederkorn zum Derby und Ligaduell antreten und brauchte eine Weile, bis man im Spiel war. In dieser Phase hatte Luisi bereits das 1-0 für den FC Progrès erzielt (14.‘). Pech hatte Käerjeng nach rund einer halben Stunde bei einem Pfostenschuss. Nach der Pause hielt der junge Gästetorwart Scheidweiler seine Elf im Spiel, da seine Kollegen im Sturm in der Schlussphase aber mehrfach den Ausgleich verpassten, war es am Ende die Mannschaft von Jeff Strasser, die die nächste Runde erreichte. Ligaduelle Die Duelle zwischen Vereinen aus der BGL Ligue gingen alle relativ knapp aus. Nach einer turbulenten Schlussphase mit zwei Toren und zwei Platzverweisen setzte sich Rosport in Monnerich durch, Wiltz schlug Jeunesse in einem insgesamt schwachen Spiel durch einen Treffer eine Viertelstunde vor Schluss durch Lusala und Petingen gewann nach Verlängerung in Ettelbrück.

Medernachs Aufwärtstrend im eigenen Stadion wurde durch ein 1-4 gegen Luxembourg City bereits wieder gestoppt, dies auch durch Gästespieler Camara, dem ein Hattrick gelang. Rümelingen schaltete dann noch den Ligarivalen aus Schieren mit 3-1 aus.