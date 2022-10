Coupe de Luxembourg: Ligaduelle, Derbys und ein Underdog! Neuauflage eines Barragespiels der letzten Saison +++ Nachbarduelle in Bettemburg, Beggen und Niederkorn +++ Echternach letzter Zweitdivisionär

Am heutigen Freitag gibt es zudem ein Wiedersehen der beiden Kontrahenten aus der letztjährigen Relegation um einen Platz in der BGL Ligue. Damals konnte sich Hostert im Elfmeterschießen gegen Mamer durchsetzen, da es zuletzt bei beiden Teams in ihren jeweiligen Ligen an Konstanz fehlte, darf man gespannt sein, wie sich das heutige Aufeinandertreffen entwickeln wird.

Wegen der stark eingeschränkten Parkmöglichkeiten bietet der Fusionsverein zwischen 18 und 19:30 Uhr sowie nach dem Spiel einen Shuttle-Dienst zwischen dem Parkplatz „Glacis“ in Limpertsberg und dem eigenen „Stade Gaston Diderich“ an.

Paffenthal-Weimerskirch aus der 1.Division hat am Samstag niemand Geringeres als Swift Hesperingen zu Gast, eines der Topteams schlechthin aus der BGL Ligue. Sportlich gibt es wohl kaum ein schwereres Los, doch die Hauptstädter erhoffen sich ein kleines Fußballfest und hoffen auf viele Zuschauer. Dazu teilten die Gastgeber folgende Mitteilung an Fans mit:

Der „Kleinste“ in der Runde der letzten 32 ist Daring Echternach, das als Zweitdivisionär die US Mondorf aus der BGL Ligue empfängt.

„Wir werden probieren, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten, ob das gelingen wird, steht aber auf einem anderen Blatt“ so Georg Schanen, Trainer des Daring Club, gegenüber Fupa. „Es waren zuletzt einige wichtige und erfahrene Spieler verletzt, ich hoffe, am Sonntag wieder auf sie zurückgreifen zu können. Es sind so um die zwanzig Jahre her, dass Echternach zuletzt in einer 3.Runde stand und auch wenn wir realistisch gesehen keine Chance haben, wollen wir versuchen, das Spiel zu genießen.“

Nur rund acht Kilometer trennen die Stadien von Düdelingen und Bettemburg, wo F91 als Pokalfinalist der vergangenen Saison zu einem Derby bei einem schwer zu spielenden Ehrenpromotionär antritt. Alleine in den vergangenen sieben Jahren standen sich beide Vereine nicht ein einziges Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Während Düdelingen in den vergangenen Jahren in Europa für Furore sorgte, entwickelte sich Bettemburg nach und nach zu einem ernst zu nehmenden Team in der Ehrenpromotion. Der SCB muss sein komplettes Leistungsvermögen abrufen, um den noch ungeschlagenen F91 ärgern zu können, wie Trainer Olivier Baudry den Kollegen von mental.lu unter der Woche verriet. Alles andere als ein Weiterkommen für Düdelingen wäre eine riesige Überraschung.

Der siebenmalige Pokalsieger Avenir Beggen, mittlerweile bis in die 1.Division abgestürzt, empfängt den zweifachen und aktuellen Pokalsieger und Stadtrivalen Racing Union Luxemburg. Sind die Rollen klar verteilt, so muss festgehalten werden, dass Racing zuletzt zwar oft siegreich war, doch in der Liga meistens nur mit knappen Ergebnissen. Interessanterweise könnte ausgerechnet das letzte Pokalspiel des Titelverteidigers Aufschlüsse liefern. In Bastendorf gewann man mit 4-0, Beggen setzt sich in der Liga an gleicher Stelle mit 3-0 durch. Racing wird natürlich am Sonntag Favorit sein, ein Vorteil der Gastgeber könnte aber sein, dass man auf dem Nebenplatz antreten muss.

Käerjeng tritt zum Derby in Niederkorn an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

„Der Pokal ist der schnellste Weg ins internationale Geschäft“

„Wir wissen wie Käerjeng spielt. Im Gegensatz zum Ligaspiel am Dribbel ist unser Platz größer, was uns entgegen kommen wird, wenn wir das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Von einem möglichen Titel will ich nicht sprechen, es ist aber klar, dass der Pokal der schnellste Weg zu einem solchen sowie ins internationale Geschäft ist. Unser Ziel ist es entsprechend, so weit wie möglich zu kommen und das Spiel am Sonntag zu gewinnen, doch das will unser Gegner sicher auch“ so Progrès-Trainer Jeff Strasser gegenüber FuPa Luxemburg.

Es gibt noch zahlreiche weitere interessante und enge Begegnungen. Gleich vier Clubs aus der BGL Ligue werden auf der Strecke bleiben, da mit Monnerich – Rosport, Jeunesse – Wiltz, dem erwähnten Spiel Progrès - Käerjeng sowie Etzella – Petingen vier Ligaduelle anstehen.

Wurde die Ehrenpromotion schon in der letzten Runde arg gebeutelt, so werden zwei weitere Clubs aus der zweithöchsten Liga ebenfalls ausscheiden. Mit Rümelingen gegen Schieren und Medernach gegen City gibt es nämlich auch zwei Partien zwischen Vereinen aus dieser Spielklasse. In Schengen gibt es für Joel Kitenge dann noch ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein Fola Esch.