Coup perfekt – 1000 Neuregistrierungen geknackt Initiative „Kicken gegen Blutkrebs“ hat die Marke geknackt – und das, obwohl noch die Zahlen an Neuregistrierungen von 16 Vereinen noch ausstehen

Was im Sommer noch als hochgestecktes Ziel galt, ist nun Realität geworden: Die gemeinsame Initiative „Kicken gegen Blutkrebs“ von NTRT-Fußballreport und Wolfgang Poddig hat die Marke von 1000 Neuregistrierungen geknackt – und das, obwohl noch die Zahlen an Neuregistrierungen von 16 Vereinen noch ausstehen.

Auch Mitinitiator Wolfgang Poddig zeigt sich überwältigt: „Um ehrlich zu sein, die Zahl 1000 war eigentlich nur eine Zahl. Ich hätte nie damit gerechnet, dass sie tatsächlich erreicht wird. Das Unmögliche wurde wahr.“

„Ich bin sprachlos. Ein sensationelles Ergebnis. Für mich persönlich ist das eine Genugtuung, da ich so oft mit dem Thema Krebs in Verbindung gekommen bin. Umso stolzer bin ich, dass wir dieses Ziel auf sensationelle Art und Weise geschafft haben“, erklärt Heiko Grobis (36), Gründer von NTRT-Fußballreport.

Gestartet war die Aktion am 24. Juli gemeinsam mit der DKMS. Der TSV Mähringen machte den Anfang, 66 weitere Vereine folgten dem Aufruf von Wolfgang Poddig und NTRT-Fussballreport.

Für Grobis ist das Engagement ein besonderes Zeichen: „Es ist eine Form der Wertschätzung gegenüber mir und der Bereitschaft, Leben zu retten. Mein größter Dank geht an Laura Jenter und ihr Team von der DKMS, die jeden Tag richtig Gas gegeben haben. Auch bei den teilnehmenden Vereinen, die so engagiert mitgemacht haben, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken!“

Poddig betont, dass jeder Beitrag zählt: „Ob zwei Neuregistrierungen oder 60 – jeder Verein hat seinen Teil dazu beigetragen.“

Wie geht es weiter?

Trotz des erreichten Meilensteins ist für die Initiatoren noch nicht Schluss. „Erstmal sacken lassen, genießen und ein Bierchen trinken“, so Grobis. „Dann geht es mit den restlichen Terminen nochmal mit Vollgas weiter. Je mehr Neuregistrierungen, desto besser für die Menschen, die unsere Hilfe benötigen.“

Auch Poddig zieht einen Vergleich aus dem Sport: „Es ist wie im Fußball. Man hört auch nicht abrupt auf, auch wenn man sein Saisonziel bereits erreicht hat. Jetzt wollen wir das Ziel so deutlich wie möglich überbieten.“

Finale mit Feier

Ganz ohne Feiern soll der Erfolg aber nicht bleiben: Die beiden Initiatoren laden zur Abschlussveranstaltung am 13. Oktober im Klosterhof in Kusterdingen, wo das Erreichte gebührend gewürdigt wird. Vereine, die sich noch nicht für die Veranstaltung angemeldet haben, dürfen sich gerne noch bei Wolfgang Poddig unter info@poddig-consulting.com melden.