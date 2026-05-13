Coup nach Abstieg: Hertha 03 Zehlendorf holt Meister-Trainer Neuer Mann an der Seitenlinie von ser · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Hertha 03 Zehlendorf plant nach dem feststehenden Abstieg aus der Regionalliga Nordost die kommende Oberliga-Saison. Für den Posten des Cheftrainers ist den Berlinern ein Coup gelungen.

Nach zwei Jahren endet das Abenteuer Regionalliga für den FC Hertha 03 Zehlendorf mit Ende der laufenden Spielzeit. Der Tabellenletzte der Nordost-Staffel kehrt zur kommenden Saison in die NOFV Oberliga Nord zurück, treibt die Planungen dafür nun voran. Am Mittwochmittag stellten die Berliner ihren neuen Cheftrainer vor. Patrick Hinze übernimmt im Sommer an der Seitenlinie des Absteigers. Seine Verpflichtung kann durchaus als Coup bezeichnet werden. Denn Hinze führte seinen Noch-Arbeitgeber, den RSV Eintracht, am vergangenen Wochenende zum Meistertitel in der NOFV Oberliga Süd. Umso überraschender folgte am späten Mittwochvormittag die Mitteilung der Brandenburger, dass Hinze den Verein gemeinsam mit seinem Co-Trainer Jörg Miekley am Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen werde.

Hinze wechselt nun also nach Berlin ins nahgelegne Zehlendorf, soll bei seinem ehemaligen Jugendverein den Neuanfang in der Oberliga moderieren. Er hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Präsident Kamy Niroumand erklärt: „Patrick Hinze war für mich seit Jahren ein absoluter Wunschtrainer. Wir haben mehrfach versucht, ihn nach Zehlendorf zu holen, leider hat es bislang nie geklappt. Umso größer ist jetzt die Freude, dass Patrick gemeinsam mit seinem Trainerteam zu uns wechselt. Er kennt den Verein, kennt unser Umfeld und wir kennen ihn. Patrick ist ein extrem akribischer, fachlich starker Trainer und hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, welche Qualität er besitzt."

– Foto: Hertha 03