Coup nach Abstieg: Hertha 03 Zehlendorf holt Meister-Trainer

Hertha 03 Zehlendorf plant nach dem feststehenden Abstieg aus der Regionalliga Nordost die kommende Oberliga-Saison. Für den Posten des Cheftrainers ist den Berlinern ein Coup gelungen.
Nach zwei Jahren endet das Abenteuer Regionalliga für den FC Hertha 03 Zehlendorf mit Ende der laufenden Spielzeit. Der Tabellenletzte der Nordost-Staffel kehrt zur kommenden Saison in die NOFV Oberliga Nord zurück, treibt die Planungen dafür nun voran.
Am Mittwochmittag stellten die Berliner ihren neuen Cheftrainer vor. Patrick Hinze übernimmt im Sommer an der Seitenlinie des Absteigers. Seine Verpflichtung kann durchaus als Coup bezeichnet werden. Denn Hinze führte seinen Noch-Arbeitgeber, den RSV Eintracht, am vergangenen Wochenende zum Meistertitel in der NOFV Oberliga Süd. Umso überraschender folgte am späten Mittwochvormittag die Mitteilung der Brandenburger, dass Hinze den Verein gemeinsam mit seinem Co-Trainer Jörg Miekley am Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen werde.
Hinze wechselt nun also nach Berlin ins nahgelegne Zehlendorf, soll bei seinem ehemaligen Jugendverein den Neuanfang in der Oberliga moderieren. Er hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Präsident Kamy Niroumand erklärt: „Patrick Hinze war für mich seit Jahren ein absoluter Wunschtrainer. Wir haben mehrfach versucht, ihn nach Zehlendorf zu holen, leider hat es bislang nie geklappt. Umso größer ist jetzt die Freude, dass Patrick gemeinsam mit seinem Trainerteam zu uns wechselt. Er kennt den Verein, kennt unser Umfeld und wir kennen ihn. Patrick ist ein extrem akribischer, fachlich starker Trainer und hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, welche Qualität er besitzt."
Hinze sagt: „Ich freue mich sehr, zu meinem alten Jugendverein zurückzukehren. Ich hatte wunderschöne Jahre in der Jugend bei Hertha 03 Zehlendorf. Für mich ist Hertha 03 ein sehr gut geführter und seriöser Verein mit einer hervorragenden Infrastruktur. Die Verantwortlichen haben uns überzeugt und alles ermöglicht, um diesen Wechsel zu realisieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinem Trainerteam, mit dem neuen sportlichen Leiter Marco Bönning und natürlich auch mit Präsident Kamy Niroumand. In den nächsten Wochen werden wir uns intensiv konzeptionell zusammensetzen, um ein neues Team aufzubauen. Wir haben zudem gemeinsam besprochen, dass auch einige Themen außerhalb des Platzes neugestaltet werden sollen, um das Arbeiten für Alle Beteiligten zu verbessern. Für diese Aufgabe zeigen wir große Lust. Wir werden alles dafür tun, das Ziel Wiederaufstieg für Hertha 03 zu realisieren."
Hinze bringt seinen Co-Trainer Jörg Miekley mit nach Zehlendorf. Zudem werden Moritz Kessler und Felix Matthäs dazustoßen. Matthäs spielte beim RSV unter Hinze, agiert derzeit noch beim Brandenburgligisten Werderaner FC an der Seitenlinie. Kessler spielte ebenso wie Hinze in der Jugend bei Hertha 03, sammelte anschließend Oberliga-Erfahrung bei Tennis Borussia, Hansa Rostock II und dem BFC Preussen.