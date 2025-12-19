Coup mit Signalwirkung: FSV Geesthacht startet in eine neue Ära Verlinkte Inhalte Kreisliga HH Gr. 3 Geesthacht Dennis Tornieporth

Beim FSV Geesthacht ist die lange Phase der Stille beendet. Sportlich wie strukturell setzt der Klub ein Ausrufezeichen – und zwar mit einem Namen, der im norddeutschen Fußball Gewicht hat. Ab dem 1. Januar 2026 übernimmt Dennis Tornieporth die sportliche Leitung der 1. Herren und zugleich das Amt des Cheftrainers. Ein Coup, der weit über den Kreisfußball hinaus Beachtung finden dürfte. Der ehemalige Profi von Holstein Kiel, dem FC St. Pauli und dem 1. FC Magdeburg soll dem FSV neues Profil verleihen. Tornieporth steht für klare Konzepte, moderne Trainingsarbeit und ein belastbares Netzwerk. Dass er Vereine nicht nur sportlich, sondern auch in ihrer Außendarstellung entwickeln kann, bewies er bereits beim Düneberger SV sowie zuletzt beim Lüneburger SK.

„Dass ich noch einmal in den Vorstand des FSV gehen würde, hätte ich vor einem Jahr nicht für möglich gehalten“, erklärte Ali Aktas, der neue erste Vorsitzende. „Aber der Verein liegt mir am Herzen. Wir wollen gemeinsam eine neue, erfolgreiche Zukunft gestalten – und sind überzeugt, mit Dennis Tornieporth den richtigen Cheftrainer verpflichtet zu haben.“ Die Rückrunde markiert damit den Startschuss für einen umfassenden Neustart. Zur Neuausrichtung gehört auch die Rückkehr eines bekannten Gesichts: Ismail „Isi“ Gök übernimmt wieder seine frühere Rolle als Liga-Obmann. Kontinuität bleibt ebenfalls auf der Trainerbank gewahrt: Ricky Dankert, bislang Cheftrainer, bleibt dem Klub als Co-Trainer erhalten und soll den Übergang aktiv mitgestalten.