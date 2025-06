Coup: Landesliga-Aufsteiger verpflichtet ehemaligen Drittliga-Profi

Über acht Monate ist es her, dass Ex-Profi Migel-Max Schmeling zuletzt ein Pflichtspiel für seinen Ex-Club Westfalia Herne bestritt. Nur wenige Tage nach dem 7:2-Kantersieg über den DSC Wanne-Eickel riss sich der 25-Jährige bei einem Spiel in der Icon League das Kreuzband und den Meniskus, was seinem damaligen Trainer Christian Knappmann überhaupt nicht schmeckte.