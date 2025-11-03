Max Heberlein schoss den SV Obertraubling im Alleingang zum Sieg gegen den Tabellenführer. – Foto: Nicole Seidl

Coup im Topspiel: Obertraubling macht Titelrennen wieder spannend Dreierpacker Max Heberlein sorgt für erste Sportclub-Niederlage seit Langem +++ Kareth II fertigt Schlusslicht PiPo ab +++ Wörth gleicht gegen neun Donaustaufer last-minute aus

Zwar fanden in der Kreisliga 1 wegen mehrerer Spielabsagen nur vier Matches statt, doch die hatten es in sich. Einen Coup landete der SV Obertraubling. Im Top-Spiel des Wochenendes ließ die Scherl-Elf den Tabellenführer SC Regensburg mit 3:0 von der Klinge springen. Mann des Tages war SVO-Torjäger Max Heberlein, der alle drei Tore erzielte. Nach der ersten Niederlage des Sportclubs seit dem 3. Spieltag, rücken die Top-3 auf drei Punkte zusammen. Die Spannung ist wieder da im Meisterschaftskampf!



Nichts anbrennen ließ der Rangzweite SV Burgweinting, der auf Kunstrasen einen 5:1-Heimerfolg gegen die SG Walhalla feierte. Ereignisreich lief das Freitagabendspiel in Donaustauf. Die Gastgeber führten lange, sahen in der Schlussphase zwei gelbrote Karten. Weit in der Nachspielzeit und in doppelter Überzahl schoss der TSV Wörth noch den 3:3-Ausgleichstreffer. Derweil verschlimmert sich die Krise des ATSV Pirkensee-Ponholz weiter. Beim Heimspiel gegen den TSV Kareth II sah das Vöhringer-Team kein Land und ging 0:6 baden. Die Spiele in Laub, Ziegetsdorf und beim Freien TuS wurden witterungsbedingt abgesagt.



Je einen Punkt gab es am Freitag für den SV Donaustauf und den TSV Wörth/Donau, die sich vor 100 Zuschauern 3:3 unentschieden trennten. Bereits in der dritten Minute gelang Kilian Seidl die Führung für den SV Donaustauf, doch Martin Gazdek glich in der selben Spielminute für den TSV Wörth/Donau aus. Erneut in Front gingen die Gastgeber durch Nico Schneider in der 55. Minute und Christian Karger legte in der 57. Minute noch eine Bude drauf, dann gab es Zeitstrafe für Burak Yildirim (71.) und die Gäste konnten durch Florian Baumann in der 72. Minute verkürzen. In Unterzahl geriet der SV Donaustauf durch zwei Ampelkarten, Burak Yildirim sah diese in der 85. Minute und Simon Riedl in der 89. Minute. Die Gäste nutzten in der Nachspielzeit noch eine Chance, die Alex Lapuste in der 90.+3. zum Ausgleich versenkte. Schiedsrichter: Marius Heerwagen, Sejad Muherina, Marco Eberl







Mit einem klaren Heimsieg belohnte sich der SV Burgweinting vor 80 Besuchern gegen die angereiste SG Walhalla Regensburg. Noch in der ersten Halbzeit brachte Steve Yamba Noudjo die Hausherren in Front (33.), doch in der 49. Minute gelang Bastian Broschwitz der Ausgleichstreffer. Mit einem Elfmetertreffer, gekonnt ausgeführt von Lirim Kabashi ging der SVB in der 53. Minute erneut in Führung und Steve Yamba Noudjo legte in der 59. Minute für die Hausherren nach. Fernando Meister baute den Sieg in der 69. Minute weiter aus und zu guter Letzt versenkte Spielertrainer Andreas Pollakowski kurz vor Schluss zum 5:1 (90.), was dem SVB die klare Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Sebastian Ludwig, Richard Basa, Matthias Wojciak







Der TSV Kareth-Lappersdorf II konnte sich am Sonntag vor 120 Schaulustigen ganz klar den Dreier bei Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz einholen. Durch das Eigentor von Xaver Plank gingen die Gäste in der fünften Minute bereits in Führung, Patrick Wein (13.), Matthias Brunnbauer (34.) und Florian Schottenloher (45.+1.) bauten diese noch in der ersten Hälfte auf 0:4 aus. In der zweiten Halbzeit erhöhte Niklas Lamminger (51.) und Henri Boi Fritze besiegelte in der 70. Minute die Maximalausbeute für den TSV Ka-La II am 17. Spieltag. Schiedsrichter: Hans Mayer, Cesar Dario Morales Juyo Fabio Peter







Der SV Obertraubling schenkte dem Tabellenführer SC Regensburg am vergangenen Sonntag eine klare Niederlage. Vor 110 Zuschauern konnte der Sportclub keine Chancen verwerten, dafür die Gastgeber gleich drei. In Führung gingen die Hausherren durch Max Heberlein, der in der 32. Minute gekonnt den Elfmeter versenkte. Julian Dlask sah in der 49. Minute die Ampelkarte, was den SC in Unterzahl brachte und Max Heberlein in der 51. Minute zum 2:0 nutzen konnte. Den letzten Treffer erzielte ebenfalls Heberlein in der 57. Minute durch sein persönliches Triple, und brachte dem SV Obertraubling somit die Maximalausbeute am 17. Spieltag ein. Schiedsrichter: Michael Weinzierl, Noah Stöckl, Aziz Omar





