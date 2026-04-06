Coup gegen Flockenbach gibt dem FCA neue Hoffnung

Torschütze: Gabriel Feth Flauzino (rechts) erzielte den entscheidenden Treffer für den FCA Darmstadt im Duell der Fußball-Verbandsliga gegen Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach (links Rafael Antunes, Mitte Luca Kaiser). Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Da haben die vermeintlich „Kleinen“ die vermeintlich „Großen“ geärgert. Während die SG Langstadt/Babenhausen beim 2:2 in der Verbandsliga Süd nah einem Sieg gegen den Fünften DJK Bad Homburg war, holte Schlusslicht FCA Darmstadt tatsächlich gegen Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach einen Dreier.

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Den Sieg hatte sich der FCA verdient. Natürlich hatte Unter-Flockenbach mehr vom Spiel. Doch der Spitzenreiter tat sich ungemein schwer gegen die defensiv eingestellten Gastgeber, die in ihrem vierten Spiel im Ausweichquartier in Schneppenhausen mittlerweile acht Punkte geholt haben – und damit drei mehr als in den Spielen zuvor. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu viel liegen lassen und wollten den Ball nach der Pause mehr in den Strafraum bringen“, analysierte SVU-Trainer Lukas Cambeis. Was dem Favoriten nicht wirklich gelang.

Dem FCA wiederum gelang es, seinen Plan umzusetzen. „Wir wollten die Räume eng machen, das Spiel eng halten – das ist uns gelungen“, sagte Arheilgens Trainer Luca Bergemann. Den Gastgebern kam dabei entgegen, dass die Gäste teils ideenlos agierten und dem FCA die Abwehrarbeit leicht machten. Und so wurde das Schlusslicht immer stabiler, je länger es 0:0 stand.

Zum Plan des FCA gehörte auch, auf Konter zu setzen. Was gelang. Zwar fehlte anfangs noch der finale Pass. In der Schlussphase, als Unter-Flockenbach aufmachte, wurden die Arheilger immer gefährlicher. So scheiterte Gabriel Feth Flauzino (88.) bei seiner ersten Großchance noch an SVU-Torwart Timo Ulpins. Zwei Minuten später ließ sich der FCA-Stürmer die nächste Gelegenheit aber nicht entgehen und schoss überlegt ein. Kaue Marlon Da Silva Carvalho hatte danach noch Möglichkeiten, zu erhöhen. Tat er zwar nicht, was letztlich aber keine Rolle spielte. Denn kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und die Gastgeber brachen in lauten Jubel aus.

Verständlich, schöpft der FCA im Abstiegskampf neue Hoffnung - dank eines Dreiers, der nicht eingeplant war, wie Bergemann zugab. Der FCA-Trainer strich zudem die große Disziplin heraus, mit der sein Team gespielt hatte. Wohl wahr. Der Außenseiter hielt sich an die Vorgaben und witterte zum Ende der Partie hin immer mehr seine Chance auf eine Überraschung. Die glückte.

Nun hat der FCA 13 Punkte, ist damit aber längst noch nicht am Ziel. Was natürlich auch Bergemann weiß. „Das gibt uns viel Selbstvertrauen, durch den Sieg ist zudem eine Last von uns abgefallen“, so der Coach, der nun schauen muss, dass seine Spieler nicht übermütig werden. Denn schon am Donnerstag (20 Uhr) ist der FCA erneut gefordert und muss beim direkten Konkurrenten FC Neu-Anspach (14 Zähler) nachlegen. „Da müssen wir auch mehr spielerische Akzente setzten“, fordert Bergemann. Gelingt dies und gelingt der nächste Sieg, würden die Arheilger das Tabellenende verlassen. Was Motivation genug sein sollte.





