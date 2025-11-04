Coup gegen den Tabellenführer

Von Beginn an zeigten die Gastgeber hohe Laufbereitschaft und entschlossenen Offensivfußball, während der Favorit aus Bettenhausen Mühe hatte, Ruhe ins eigene Spiel zu bringen. Trotz druckvoller Phasen auf beiden Seiten blieb es zur Pause beim torlosen Unentschieden.

Nach dem Seitenwechsel nutzte SBV-Angreifer Ahmed-Jamal Omeirat in der 60. Minute eine Unachtsamkeit in der DJK-Abwehr zur 1:0-Führung. Die Antwort der Kroaten folgte prompt: Leonard Mihaljevic traf binnen drei Minuten doppelt (70., 73.) und drehte die Partie zugunsten der Hausherren. Als Slavko Mihaljević einen Freistoß sehenswert zum 3:1 verwandelte (78.), schien die Entscheidung gefallen.

Zwar verkürzte erneut Omeirat per Foulelfmeter in der Schlussminute auf 3:2, doch der Treffer kam zu spät. Nach einer couragierten Vorstellung feierte die DJK Zagreb Kroatien Kassel einen verdienten Heimsieg und setzte damit ein Ausrufezeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze.