Coup des TSGV Waldstetten: "Überragende Mannschaftsleistung"

– Foto: Jani Pless

In der zweiten Runde des Verbandspokals hat Landesligist TSGV Waldstetten den Verbandsligisten SV Fellbach zu Gast gehabt. Gegen den Favoriten zeigte die Schraml-Elf einen couragierten Auftritt, mit dem man die Fellbacher überraschte: Am Ende stand ein 1:0-Erfolg zu Buche, der Treffer von Jannik Kurfess sollte schließlich der goldene sein.

Die Partie gestaltete sich zu Beginn relativ ausgeglichen, ohne dass es zunächst zu größeren Torraumszenen kommen sollte. Feldüberlegen war der Favorit aus Fellbach, konnte daraus aber keinen großen Nutzen ziehen. „Am Anfang haben wir viele einfache Fehler gemacht, aber Fellbach hat es auch gut angestellt. Es hat uns noch nie eine Mannschaft so stark angelaufen, das war eklig für uns“, sagte Spielertrainer Tim Schraml nach der Partie.

Kurz vor er Pause dann hatten die Fellbacher die große Chance. Torben Hohloch tankte sich über links stark in den Strafraum, schloss ab, hatte aber Pech, dass er nur den Pfosten traf (41.). Auf der anderen Seite dann wurden auch die Gastgeber erstmals gefährlich, der Versuch von Kapitän Joshua Szenk aber ging doch weit drüber (42.).

Kurz darauf war es wieder Hohloch, er es diesmal aus der Distanz probierte, aber am gut reagierenden Schlussmann Matthias Leyer scheiterte (44.). Doch auch der TSGV hatte noch einmal eine Gelegenheit. Geschickt spielten sich die Gastgeber nach vorne, am Ende schoss Julius Bäumel rechts neben das Gehäuse (45.+1).

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, die beiden Teams neutralisierten sich weitestgehend. Dann hatten die Fellbacher aber die dicke Chance. Links im Strafraum kam Aristidis Perhanidis frei zum Schuss, doch Leyer bekam noch blitzschnell seine Hand nach oben und vereitelte so den sicheren Einschlag (58.). Drei Minuten später hatten die Waldstetter noch einmal Leyer und schließlich Glück: Den Abschluss von Kapitän Rafael Terpsiadis parierte Leyer soeben, den Abstauber aus kürzester Distanz aber setzte ein Gästeakteur drüber (61.). Glück für den TSGV.

Das aber rüttelte die Schraml-Elf auf, die kurz darauf in Führung gehen sollte. Ein starker Angriff über Szenk im Zentrum hebelte die Fellbacher Abwehr aus. Er spielte Max Dudium frei, der den Ball bis zur Grundlinie vortrug und das Leder scharf hereinbrachte – hier lauerte Jannik Kurfess, er den Ball zur Führung einschoss (65.). Mit diesem Treffer haben die Waldstetter das Spiel immer besser unter Kontrolle bekommen und es war letztlich Schraml selbst, der die frühzeitige Entscheidung herbeiführen konnte: In Überzahl wurde er von Neuzugang Kilian Reik bedient, verzog jedoch freistehend (83.). „Den hätte ich annehmen müssen“, ärgerte sich Schraml hinterher über diese Szene.

Doch lange musste er sich nicht ärgern, denn schließlich langte der Treffer von Kurfess zum Sieg nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit starken Leistung. „Wir haben zur Pause ein wenig umgestellt und sind dann besser in Tritt gekommen. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht überlegen, aber schon gefährlicher nach vorne“, so Waldstettens Spielertrainer, der resümierte: „Überragende Mannschaftsleistung.“ Schraml räumte aber auch ein, dass das Glück in dieser Partie eher auf der eigenen Seite gewesen ist. Am Mittwochabend ist ie Hürde noch einmal deutlich höher, dann gastiert Oberligist TSV Essingen im Stadion „Auf der Höhe“.