Coup: 34-facher bulgarischer Erstligaprofi unterschreibt in Herne

Bei Westfalenligist SC Westfalia Herne debütierte am 2. Spieltag beim 2:2-Remis gegen den Holzwickeder SC ein bulgarischer Ex-Profi im westfälischen Amateurfußball: Simeon Aleksandrov (21) heißt der neueste der zahlreichen Herner Neuzugänge der angebrochenen Saison und bringt von allen den wohl interessantesten Lebenslauf mit.

Der 1,64-Meter-große Angreifer begann in der Jugend von Proficlub Lokomotiv Plovdiv aus seiner gleichnamigen Geburtsstadt mit dem Fußballspielen und reifte im Nachwuchs des Erstligisten Septemvri Sofia zum Profifußballer heran, für den er im Alter von 16 Jahren in der zweiten bulgarischen Liga debütierte. Für den Hauptstadt-Verein, der in der Vergangenheit oftmals zwischen der ersten und zweiten Liga pendelt, bestritt Aleksandrov auch die meisten Spiele seiner Karriere.

2022 wurde Bulgariens Rekordmeister ZSKA Sofia auf das aufstrebende Talent aufmerksam und ließ sich die Dienste von Simeon Aleksandrov, der zudem 14-mal für die bulgarische U21-, U19- und U17-Nationalmannschaft auflief, laut transfermarkt.de auch 100.000 Euro kosten. Doch bei ZSKA sollte er nie wirklich ankommen. Es folgten drei Leihen, zweimal zurück zu Septemvri und einmal zu Zweitligist Pirin Blagoevgrad, ehe sich ZSKA und Aleksandrov in September 2024 endgültig trennten und er zu ZSKA 1948 Sofia wechselte, für die er allerdings mehrheitlich für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam. Insgesamt stehen bei Simeon Aleksandrov 135 Spiele im bulgarischen Profifußball (1. und 2. Liga, sowie Pokal) zu Buche, in denen er 18 Treffer erzielt und zehn weitere vorbereiten konnte. Zudem nahm er mit Jugendclub Septemvri Sofia an vier Spielen der UEFA Youth League (zwei Tore) teil.