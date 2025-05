Countdown für den Finalkracher im Landespokal läuft

---

Halbfinale

RSV Eintracht 1949 – FC Energie Cottbus 3:1 n.E.

RSV Eintracht 1949: Daniel Hemicker, Dominik Kruska (82. Tom Fron), Ernes Matjaz (115. Felix Kausch), Louis Samson, Aleksandar Bilbija, Saheed Mustapha, Leon Hellwig, Tim Göth, Caio Mazzo Nogueira (82. Tetsuya Takahashi), Matthias Steinborn, Emre Aydin (55. Endi Jupolli) (65. Luca Krüsemann)

FC Energie Cottbus: Alexander Sebald, Dennis Slamar, Tim Campulka, Niko Bretschneider, Henry Rorig (104. Jonas Hofmann), Joshua Putze, Yannik Möker (46. Axel Borgmann), Timmy Thiele, Phil Halbauer (76. Romarjo Hajrulla), Maximilian Pronichev (46. Lucas Copado), Maximilian Krauß (46. Tobias Hasse)

Schiedsrichter: Andy Stolz (Pritzwalk) - Zuschauer: 1723

Tore: 0:1 Niko Bretschneider (121. i.E.), 1:1 Felix Kausch (121. i.E.), 2:1 Saheed Mustapha (121. i.E.), 3:1 Tetsuya Takahashi (121. i.E.)

Rot: Dennis Slamar (63./FC Energie Cottbus/Notbremse)

Besondere Vorkommnisse: Axel Borgmann (FC Energie Cottbus) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Hemicker (121.). Lucas Copado (FC Energie Cottbus) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Tim Campulka (FC Energie Cottbus) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).



VfB 1921 Krieschow – FSV 63 Luckenwalde 2:1

VfB 1921 Krieschow: Fritz Pflug (20. Sebastian Mellack), Tobias Gerstmann, Philipp Knechtel, Luca Grimm, Jannis Fuchs, Martin Zurawsky, Paul Pahlow (90. Colin Raak), Andy Hebler, Leo Felgenträger, Manuel Seibt (69. Toby Michalski), Miguel Pereira Rodrigues (90. Erich Jeschke)

FSV 63 Luckenwalde: Kevin Rene Tittel, Lucas Vierling, Lucas Albrecht, Jonas Böhmert, Christian Flath (62. John Gruber), Sofiene Rachid Jannene, Levin Mattmüller, Tim Schleinitz (82. Mathis Bruns), Till Jacobi (62. Fabio Schneider), Simon Gollnack (90. Mateus Kolenda), Philipp Kühn

Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 1068

Tore: 1:0 Andy Hebler (36.), 1:1 Sofiene Rachid Jannene (45.), 2:1 Philipp Knechtel (88.)

---

Viertelfinale

SV Falkensee-Finkenkrug – FSV 63 Luckenwalde 0:4

SV Falkensee-Finkenkrug: Daniel Bittner, Fabian Benjamin Kracht (60. Simon Thümmler), Luca Ksienzyk, Ole Oppermann, Finley Bittner, Linus Eick (67. Benedict Schynol), Julian Ullmann (67. Maximilian Ladewig), Yannic Sykora (80. Patrick Malessa), Louis Heinrich (77. Lucas Menne), Robin Schultze, Benedikt Bundschuh

FSV 63 Luckenwalde: Kevin Rene Tittel, Clemens Koplin, Lucas Albrecht, Jonas Böhmert (57. Levin Mattmüller), Len Neumann (78. Arne Rühlemann), Mathis Bruns (75. Remo Merke), Niklas Geisler, Fabio Schneider, Till Jacobi, Fritz Schröder, Philipp Kühn (76. Simon Gollnack)

Schiedsrichter: Florian Lukawski (Oranienburg) - Zuschauer: 354

Tore: 0:1 Niklas Geisler (24.), 0:2 Philipp Kühn (42.), 0:3 Philipp Kühn (52.), 0:4 Niklas Geisler (79.)



SV Eintracht Alt Ruppin – FC Energie Cottbus 0:3

SV Eintracht Alt Ruppin: Philipp Müller, Dominik Dargelis, Lucas Pritzkow, Martin Brandt, Hendrik Haack, Nils-Ole Schickersinsky (75. Alexander Riehl), Alex Wolff, Justin Barkow, Timo Buer (16. Ole-Bastian Wagener), Hugo Bloch (75. Patrick Mann), Florian Riehl

FC Energie Cottbus: Alexander Sebald, Tobias Hasse, Axel Borgmann (46. Yannik Möker), Dennis Slamar (46. Maximilian Krauß), Tim Campulka (75. Joel Awuah), Edgar Kaizer, Joshua Putze, Maximilian Oesterhelweg, Tolcay Cigerci (46. Phil Halbauer), Jan Shcherbakovski, Romarjo Hajrulla

Schiedsrichter: Tobias Starost - Zuschauer: 1348

Tore: 0:1 Tobias Hasse (30.), 0:2 Dominik Dargelis (70. Eigentor), 0:3 Maximilian Oesterhelweg (79.)

FSV Optik Rathenow – VfB 1921 Krieschow 4:5 n.E.

FSV Optik Rathenow: Tom Sebastian, Jakob Reichenbach, Justin Gerlach, Salomao Nafilo, Yunus Solak, Abdul Karim Alisaleha (73. Nico Donner), Shpetim Xhaka, Jonas Borkowski (83. Vladislav Lukanov), Marouan Zghal, Matt Zié, Jamal Rogero

VfB 1921 Krieschow: Fritz Pflug, Erich Jeschke, Philipp Knechtel, Luca Grimm, Jannis Fuchs, Colin Raak (91. Kamil Antosiak), Paul Pahlow (76. Martin Zurawsky), Toby Michalski (84. Stanley Hauptstein), Andy Hebler, Manuel Seibt, Miguel Pereira Rodrigues

Schiedsrichter: Andy Stolz (Pritzwalk) - Zuschauer: 206

Tore: 0:1 Manuel Seibt (58.), 1:1 Jonas Borkowski (59.), 1:2 Erich Jeschke (121. i.E.), 2:2 Justin Gerlach (121. i.E.), 2:3 Kamil Antosiak (121. i.E.), 3:3 Shpetim Xhaka (121. i.E.), 4:3 Jakob Reichenbach (121. i.E.), 4:4 Andy Hebler (121. i.E.), 4:5 Manuel Seibt (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Jamal Rogero (FSV Optik Rathenow) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Marouan Zghal (FSV Optik Rathenow) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Matt Zié (FSV Optik Rathenow) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Martin Zurawsky (VfB 1921 Krieschow) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tom Sebastian (121.).



SG Einheit Zepernick 1925 – RSV Eintracht 1949 1:2

SG Einheit Zepernick 1925: Dennis Tietz, Oliver Eckert, Victor John, Alexander Rathmann (85. Kevin Maek), Sam Bartz, Dennis Marc Häßler, Max Gerhard (40. Niklas Baake), Paul Maurer, Fabian Buzdayev, Luke Ambach (79. Rodrigo De Jesus Mendes), Ümit Ejder

RSV Eintracht 1949: Ben-Luca Brackmann, Louis Samson, Aleksandar Bilbija, Saheed Mustapha, Felix Kausch, Luca Krüsemann, Justin Schultze (65. Endi Jupolli), Tim Göth, Matthias Steinborn, Emre Aydin (82. Caio Mazzo Nogueira), Tetsuya Takahashi (65. Ernes Matjaz)

Schiedsrichter: Max Göldner - Zuschauer: 257

Tore: 0:1 Tim Göth (69.), 0:2 Luca Krüsemann (88.), 1:2 Sam Bartz (90.)