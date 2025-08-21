Coulibaly – einst unter Volker Finke in Freiburg gelernt

Der Nachname Coulibaly ist mit mehr als einer Millionen Menschen, die diesen Namen tragen, einer der häufigsten im afrikanischen Land Mali. Auch in den Nachbarländern Elfenbeinküste, Burkina Faso und Guinea kommt er häufig vor. In Deutschland leben ebenfalls Menschen mit diesem Namen, oft sind seine Namensträger gar Fußballer. Denn Fußballer namens Coulibaly machen auch hierzulande Karriere.

Beispiel: Ein bekanntes Brüderpaar namens Coulibaly stammt aus Mali und ist in der Fußballszene Mönchengladbachs aktiv. Der 47-jährige Soumaila Coulibaly war von 2007 bis 2009 Profi bei Borussia Mönchengladbach und spielte als offensiver Mittelfeldspieler für die Fohlen. Sein jüngerer Bruder, Boubacar Coulibaly (40 Jahre), ist aktuell Trainer beim A-Liga-Aufsteiger VfB Korschenbroich, war einst auch an der Schwelle zum Profi-asein als aktiver Spieler und setzt mittlerweile seine Leidenschaft für den Fußball im Amateurbereich fort.

Als Soumaila sich 2000 dem SC Freiburg anschloss, folgte der sieben Jahre jüngere Boubacar zwei Jahre später nach und lief für die U19-Mannschaft der Breisgauer auf. Im Seniorenbereich sammelte er dann bei der Reserve des SC Freiburg erste Erfahrungen. Auch Freiburgs Vereinslegende Volker Finke erkannte Boubacars Talent und ließ ihn bei der ersten Mannschaft mittrainieren. In Testspielen stellt er sein Können unter Beweis, nur zu einem Einsatz in der Bundesliga kam es nicht. Immer wieder warfen Verletzungen den talentierten Mittelfeldspieler zurück.

2007 wechselte Boubacar Coulibaly dann zur Reserve des SV Wehen Wiesbaden, während es seinen Bruder zu Borussia Mönchengladbach verschlug. Doch eine erneute schwere Verletzung verhinderte Einsätze für Wiesbaden, das am Ende der Saison 2007/08 in die Regionalliga Süd aufstieg. So zog es ihn 2010 zum Landesligisten VfR Neuss. Es folgten Stationen wie TuS Bösinghoven (2011 bis 2013) und Fortuna Dilkrath (2013 bis 2015), bevor er seine aktive Laufbahn nach acht Jahren beim SC Schiefbahn 2023 für beendet erklärte. Parallel dazu war er Co-Trainer in Schiefbahn (2018/19), dem TDFV Viersen (2019 bis 2022) und Korschenbroich.

Rückkehr in die Kreisliga A

2023 übernahm er dann den VfB als Cheftrainer und führte ihn zurück in die Kreisliga A. Bouba, so sein Spitzname, ist bei Spielern und Vereinsvorstand ein gern gesehener Mensch. „Ich habe eigentlich zwei Gesichter. Das eine ist auf der sportlichen Seite, wo ich viel von meinen Spielern verlange. Auf der anderen Seite bin ich abseits des Platzes aber das genaue Gegenteil und für jeden Spaß zu haben“, beschreibt er sich selber. Akribisch soll sein Training sein. „Da kommt vielleicht mein Training unter Volker Finke zum Vorschein. Er war auch so detailversessen, wie ich es heute bin“, erinnert er sich an seine Zeit in Freiburg.

Für die Saison nach dem Aufstieg hat er sich mit Korschenbroich auch einiges vorgenommen: So will er zum oberen Drittel zählen. Für einen Aufsteiger ein ambitioniertes Ziel. Der Liga-Auftakt am Wochenende ging derweil zunächst verloren. Beim Heimspiel verlor der VfB gegen den Stadtnachbarn TuS Liedberg mit 0:3. Dazu kassierte Korschenbroich zwei Platzverweise: Thomas Sachpazidis und Kyriakos Koutras sahen jeweils die Gelb-Rote Karte. Für Coulibaly und Team geht am Freitag bereits mit einem schweren Auswärtsspiel beim SC Rheindahlen weiter (20 Uhr).