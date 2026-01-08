Cottbuser Hallenmasters: Tradition und Leistungsniveau

Die Lausitz Arena gehört wieder dem Hallenfußball. Die Cottbuser Hallenmasters 2026 vereinen zwei etablierte Herrenturniere mit einem ambitionierten Nachwuchsformat und ziehen Teams von der Kreisliga bis in den Oberliga- und NLZ-Bereich an. Bande, Tempo und ein hochklassiges Teilnehmerfeld prägen einen Januar, der den Hallenwinter in Brandenburg sportlich definiert.

Die Hallenmasters 2026 bestehen aus drei klaren Säulen: dem 41. Hallenfußball-Wanderpokalturnier der SG Groß Gaglow, dem 11. Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup sowie einem Nachwuchswochenende mit dem neu geschaffenen U14-NWLZ-Cup. Alle Wettbewerbe werden mit Bande ausgetragen, was das Tempo erhöht und den Charakter des klassischen Cottbuser Hallenfußballs bewahrt. Die Veranstalter erwarten über mehrere Wochenenden eine sportliche Dichte, wie sie in Brandenburg nur selten zu finden ist.

Landes- und Oberliganiveau beim Wanderpokalturnier

Am Samstag, dem 10. Januar, beginnt das Hallenmasters-Wochenende mit dem prestigeträchtigen Landes-Herrenturnier der SG Groß Gaglow. Vier Mannschaften bilden die Gruppe A: SV Motor Saspow und die Auswahl Serbske Mustwo treffen auf zwei Landesligisten, den SV Döbern und Wacker Cottbus-Ströbitz. In Gruppe B startet Titelverteidiger 1. FC Guben, begleitet vom Gastgeber SG Groß Gaglow, dem VfB Krieschow und der SG Sielow.

Die Mischung aus Landesklasse, Landesliga und Oberliga schafft ein sportliches Niveau, das dem Turnier seit Jahrzehnten Bedeutung verleiht. Der VfB Krieschow, mit Oberliga-Erfahrung, gilt als besonderes Zugpferd. Gleichzeitig zeigt der Modus, dass auch der Kreisfußball seine Spitzenmomente besitzt.

Kreisteams im Fokus am Sonntag

Der 11. Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup am 11. Januar widmet sich den Mannschaften der Kreisoberliga und Kreisliga. Branitz, Viktoria Cottbus, VfB Cottbus 97 und Merzdorf eröffnen die Gruppe A. In der Gruppe B kämpfen der Kahrener SV 03, die SpG Groß Gaglow II/TSV Cottbus, SpG Briesen/Dissen und Fichte Kunersdorf um den Einzug ins Finale.

Die räumliche Nähe der Vereine sorgt für hohe Intensität, da viele Teams nicht nur sportlich, sondern auch geografisch eng miteinander verbunden sind. Das stärkste Element dieses Turniers bleibt der lokale Charakter – ein Spiegelbild der Cottbuser Fußballkultur.

Vorverkauf und Einlassregelungen schaffen Planungssicherheit

Seit dem 3. Dezember läuft der Vorverkauf im Intersport der Spree-Galerie. Die Tickets kosten für das Wanderpokalturnier sechs Euro und für den Spreeauen-Cup vier Euro – jeweils zwei Euro weniger als an der Tageskasse. Die Vormittagsturniere sind frei zugänglich, die Halle wird jedoch zwischen den Turnieren vollständig geräumt.

Auch das Nachwuchswochenende am 17. und 18. Januar bleibt kostenfrei, was die Veranstalter bewusst als Einladung an Familien und Vereine verstehen.

Ein neuer Höhepunkt: Der U14-NWLZ-Cup

Besonders hohe Erwartungen begleiten den 18. Januar, wenn in Kooperation mit dem FC Energie Cottbus erstmals der U14-NWLZ-Cup ausgetragen wird. Acht Nachwuchsleistungszentren reisen an, darunter Hertha BSC, 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Erzgebirge Aue, Chemnitzer FC, Hallescher FC und Energie Cottbus.

In der Lausitz Arena treten damit einige der größten Talente Ostdeutschlands gegeneinander an – ein Wettbewerb, der sich bereits in seinem ersten Jahr als prestigeträchtiger Baustein der Hallenmasters präsentiert. Die Auslosung erfolgt am heutigen Freitag über Social Media.

Ein Rahmenprogramm als verbindendes Element

Zu beiden Herrenturnieren sind zusätzliche Programmpunkte geplant, die die Veranstalter in den kommenden Tagen auf Instagram (cbhallenmasters) und Facebook ankündigen wollen. Neben Einblicken hinter die Kulissen werden Karten und VIP-Pakete verlost, was die Bindung zur lokalen Fanszene stärkt.

Das Hallenmasters lebt von dieser Verbindung: Tradition im sportlichen Bereich, moderne Präsentation in den sozialen Medien und die Einbettung eines ambitionierten Nachwuchswettbewerbs.

Ein Fußballmonat für eine ganze Region

Mit zwei Herrenturnieren und einem hochwertigen Jugendcup sowie weiteren Turnieren schaffen die Cottbuser Hallenmasters eine Plattform, die über die Stadt hinaus ausstrahlt. Die Bandbreite von Kreisliga bis Oberliga, die Kooperation mit Energie Cottbus und der Fokus auf Nachwuchsentwicklung zeigen ein Turnierpaket, das den Januar 2026 sportlich prägen wird.