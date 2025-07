Cottbuser Hallenmasters: Ein neues sportliches Highlight in 2026

Seit mittlerweile über 40 Jahren führen die SG Groß Gaglow und die SG "Frischauf" Briesen Hallenturniere in Cottbus durch – mittlerweile echte Traditionsturniere. Im kommenden Jahr werden die beiden Vereine einen gemeinsamen Weg gehen und ihre Kräfte in die Cottbuser Hallenmasters bündeln.

Die Lausitz Arena wird an gleich zwei Wochenenden in Grün-Weiß-Schwarzer Hand liegen: Am 10./11. Januar 2026 treten die Herren an, und eine Woche später, am 17./18. Januar 2026, misst sich der Nachwuchs.