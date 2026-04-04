Cottbus und RWE gewinnen, Osnabrück marschiert auf Platz eins

Cottbus bezwingt Havelse problemlos. – Foto: Imago Images

Dem VfL Osnabrück ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga fast nicht mehr zu nehmen. Mit dem sicheren 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Schweinfurt behauptet der Tabellenführer weiter seinen Vorsprung auf die Konkurrenz. Dahinter hat auch der FC Energie Cottbus seine Pflichtaufgabe gegen den TSV Havelse gelöst. Der F.C. Hansa Rostock erleidet unterdessen einen starken Rückschlag mit der 2:3-Pleite gegen Viktoria Köln. Im Topspiel prallte der MSV Duisburg an Rot-Weiss Essen mit 0:1 ab. Der VfB Stuttgart II gewann das Mittelfeld-Duell gegen den SSV Jahn Regensburg.

1860 war dem Führungstreffer zunächst näher. Thijmen Nijhuis musste gegen Sigurd Haugen in höchster Not eingreifen (7.), wenig später setzte der Norweger auch seinen Kopfball über den Querbalken (13.).

1860 wurde es in der zweiten Hälfte wieder drangvoller. Kevin Vollands Abschluss ging nur knapp neben den Pfosten (48.), auch Haugen (53.) und Patrick Hobsch (54.) hatten kein Schussglück. Daraufhin isolierten sich die beiden Kontrahenten lange Zeit gegenseitig. Erst kurz vor Schluss hatte Volland noch einmal Idee, brachte das Leder in Richtung Strafraum zu Haugen, der diesmal eiskalt zum hart erkämpften Ausgleich traf (86.). Mannheim hatte sogar noch einmal die Reaktion auf dem Fuß. Thomas Dähne rettete aber sowohl gegen Vincent Thill und Sanoussy Ba (90. +4)

Erst danach kamen auch die Büwe besser rein. Niklas Hoffmanns abgefälschter Abschluss ging schon gefährlich in Richtung Thomas Dähnes Tor (18.). Wenig später ließ der Schlussmann den Abschluss von Diego Michel nur abprallen, Lovic Bierschenk traf per Abstauber (27.).

Völlig unverhofft verkürzte Marcel Bär durch den ersten Torschuss seiner Farben zum 1:4-Pausenstand (40.). Im zweiten Durchgang waren die Unterzahl agierenden Auer nicht mehr so gnadenlos unterlegen wie zuvor. Zwar stellte Zeitler den Vier-Tore-Vorsprung wieder her (51.), doch Bär verkürzte erneut (56.). Der nächste Anschlusstreffer durch Ricky Bornschein konnte sogar so etwas wie Hoffnung aufkeimen lassen, dafür reichte aber die Zeit nicht mehr. Aue wird sich in den Folgewochen strecken müssen, um noch irgendwie den Abstieg zu umgehen.

Die Anfangsphase hätte für den FC Erzgebirge kaum schlimmer verlaufen können. Deniz Zeitler zog von links nach innen und traf zum 1:0 (5.), Luka Duric legte nach Vorarbeit von Luca Erlein direkt darauf nach (8.). Nach einer Umschaltsituation war die Partie mit dem 3:0 durch Paul Hennrich schon fast entschieden (15.). Der durch eine Notbremse an Yannick Eduardo Platzverweis für Jamilu Collins (20.) bestärkte diesen Eindruck. Es kam aber noch dicke für die Hausherren. Hennrich traf nach Flanke von Zeitler einen Ball nicht richtig und legte dafür ungewollte auf Duric, der per Kopf den Doppelpack schnürte (32.).

Die Gäste aus Schweinfurt waren nahezu permanent in der Defensive gefordert. Robin Meißner vergab die erste dicke Gelegenheit (9.), darauf rettete Schweinfurts Thomas Meißner mit einer starken Grätsche gegen David Kopacz (11.), auch bei dem Abschluss von Lars Kehl fehlte nicht viel (16.). Es kam, wie es kommen musste: Niklas Wiemann bugsierte den Ball im Gewusel des Strafraums über die Linie (27.), rund zehn Minuten später blieb Kehl alleine vor Toni Stahl cool und erhöhte auf 2:0 (37.).

Osnabrück ließ die Angelegenheit nach dem Seitenwechsel zunächst noch schleifen, sodass sich auch die Schnüdel mit im Offensivspiel erproben durften. Doch etwaige Hoffnungen auf ein Comeback wurden umgehend im Keim erstickt nachdem Robin Meißner nach Vorlage von Kopacz das 3:0 besorgte (61.). In der Schlussphase trudelte die Partie dem Ende entgegen. Frederik Christensen war letztlich mit einem Kopfballtreffer für den 4:0-Endstand verantwortlich (83.). Somit macht der VfL den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg, auch weil unter den Verfolgern mal wieder reichlich Punkte liegen gelassen wurden.

VfL Osnabrück – 1. FC Schweinfurt 05 4:0

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, Kevin Wiethaup, Patrick Kammerbauer (66. Kai Pröger), David Kopacz (81. Bryan Henning), Bjarke Jacobsen (74. Robert Tesche), Frederik Christensen, Lars Kehl (67. Ismail Badjie), Robin Meißner (74. Julian Kania) - Trainer: Timo Schultz

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Leonard Langhans, Thomas Meißner (68. Nico Grimbs), Lucas Zeller, Ekin Çelebi, Nikolaos Vakouftsis (46. Winners Osawe), Kristian Böhnlein, Devin Angleberger, Tim Latteier, Johannes Geis, Manuel Wintzheimer (46. Erik Shuranov) - Trainer: Jermaine Jones

Tore: 1:0 Niklas Wiemann (27.), 2:0 Lars Kehl (37.), 3:0 Robin Meißner (61.), 4:0 Frederik Christensen (83.)

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Rückschlag für Rostock: Köln fährt schmeichelhafte Auswärtspunkte ein

Die Rostocker waren zunächst das spielbestimmende Team. Maximilian Krauß kam dem ersten Treffer schon nahe, Arne Schulz war für die Kölner noch auf dem Posten (5.). Darüber hinaus tat sich die Kogge schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Mit der ersten richtigen Offensivaktion stachen stattdessen die Gäste zu. Eine Hereingabe landete etwas glücklich vor den Füßen von Leonhard Münst, der wenige Meter vor dem Tor die Führung besorgte (29.). Kurz vor Halbzeitpfiff köpfte David Otto auch noch zum 2:0 ein (41.).

Unglückliches Spiel für die Kogge. – Foto: Imago Images

Rostock konnte man bis dahin eigentlich nicht allzu viel vorwerfen, Köln agierte schlichtweg eiskalt vor dem Tor. So auch in Durchgang zwei. Otto bugsierte den Ball irgendwie weiter auf Yannick Tonye, der für den nächsten Nackenschlag der Hausherren sorgte (54.). Rostock bäumte sich spät trotzdem noch einmal gegen die Niederlage auf. David Hummel köpfte eine Flanke von Krauß ein (81.). Mit dem nächsten Treffer von Andreas Voglsammer (90.+4) kam noch einmal Hoffnung auf, doch die Zeit war schon zu weit fortgeschritten, Köln brachten den Auswärtssieg mit Mühe und Dusel über die Zeit. F.C. Hansa Rostock – Viktoria Köln 2:3

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Ahmet Gürleyen, Lukas Wallner, Viktor Bergh (57. Christian Kinsombi), Nico Neidhart (57. Jonas Dirkner), Adrien Lebeau (79. Lukas Kunze), Marco Schuster, Benno Dietze (79. David Hummel), Maximilian Krauß, Kenan Fatkic (46. Andreas Voglsammer), Emil Holten - Trainer: Daniel Brinkmann

Viktoria Köln: Arne Schulz, Lars Dietz, Meiko Sponsel, Tim Kloss, Simon Handle, Tobias Eisenhuth, Lucas Wolf (85. Frank Ronstadt), Yannick Tonye (66. Joel Agyekum), Leonhard Münst (66. Taylan Duman), David Otto, Jakob Sachse (71. Benjamin Zank) - Trainer: Marian Wilhelm

Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing)

Tore: 0:1 Leonhard Münst (29.), 0:2 David Otto (41.), 0:3 Yannick Tonye (54.), 1:3 David Hummel (81.), 2:3 Andreas Voglsammer (90.+4) ____ Havelse kann gegen furiose Cottbuser nichts entgegensetzen

Cottbus agierte von Beginn mit viel Druck. Nach feiner Hacken-Vorarbeit von Tolcay Cigerci, landete der Ball über Simon Straudi auf Moritz Hannemann, der ebenfalls per Hacke Schlussmann Norman Quindt zu einem Reflex zwang (14.). Auch den Abschluss von Hannemann parierte der Schlussmann mit Mühe (17.). Havelse schwamm und fing sich folgerichtig den Gegentreffer. Lukas Michelbrink gab auf Axel Borgmann, der dem Torhüter der Hausherren keine Abwehrchance ließ (20.). Cigerci legte in der Folge nach einer Umschaltsituation das 2:0 nach (23.).

Cottbus durfte drei Mal jubeln. – Foto: Imago Images

Nach dem Seitenwechsel war es schließlich Hannemann, der mit dem 3:0 schon frühzeitig für klare Verhältnisse sorgte (57.). Merveille Biankadi hätte darüber hinaus noch das Ergebnis in die Höhe schrauben könnte, doch agierte zu schlampig (70., 84). In der Endabrechnung sollte das aber auch nicht mehr sonderlich ins Gewicht fallen. Kurz vor dem Aufeinandertreffen zwischen Essen und Duisburg nimmt Cottbus Platz zwei in der Tabelle ein. TSV Havelse – FC Energie Cottbus 0:3

TSV Havelse: Norman Quindt, Dominic Minz (68. Christopher Schepp), Besfort Kolgeci (68. Dennis Duah), Leon Sommer, Semi Belkahia (85. Marco Schleef), Julius Düker, Johann Berger (85. Jannik Oltrogge), Nassim Boujellab, Arlind Rexhepi (35. Lorenzo Paldino), Marko Ilic, Robin Müller

FC Energie Cottbus: Marius Funk, Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Simon Straudi, Axel Borgmann, Dominik Pelivan (80. Mladen Cvjetinovic), Tolcay Cigerci (80. Can-Yahya Moustfa), Jannis Boziaris (58. Henry Rorig), Lukas Michelbrink, Moritz Hannemann (58. Merveille Biankadi), Erik Engelhardt (86. Ted Tattermusch)

Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 2312

Tore: 0:1 Axel Borgmann (20.), 0:2 Tolcay Cigerci (23.), 0:3 Moritz Hannemann (57.) ____

Duisburg verliert Derby gegen Essen

>>> Zum Spielbericht RWE war über weite Strecken das dominante Team, in der Schlussphase - und in Unterzahl - wachten die Duisburger allerdings noch einmal auf. Für einen Treffer sollte es aber nicht mehr reichen. Duisburg ist im Aufstiegsrennen nun klar in der Verfolgerposition Rot-Weiss Essen – MSV Duisburg 1:0

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, Lucas Brumme (88. Ruben Reisig), Tobias Kraulich, Michael Schultz, Franci Bouebari, Ben Hüning (88. Jannik Hofmann), Torben Müsel, Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (83. Ramien Safi), Marek Janssen (69. Jaka Cuber Potocnik), Dickson Abiama (69. Marvin Obuz) - Trainer: Uwe Koschinat

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Can Coskun (78. Christian Viet), Ben Schlicke, Rasim Bulic (84. Niklas Jessen), Conor Noß, Aljaz Casar, Steffen Meuer (66. Florian Krüger), Patrick Sussek (67. Dominik Kother), Lex-Tyger Lobinger (78. Thilo Töpken) - Trainer: Dietmar Hirsch

Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal) - Zuschauer: 19300

Tore: 1:0 Kaito Mizuta (43.)

Rot: Aljaz Casar (73./MSV Duisburg/) ____ Darvichs Alleingang bricht den Bann in der Schlussphase Sa., 04.04.2026, 16:30 Uhr VfB Stuttgart VfB Stuttg. II SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 3 1 Abpfiff Es war zunächst über lange Strecken eine zähe Geschichte. Die erste nennenswerte Gelegenheit verzeichnete Nicolas Sessa, der das anvisierte Eck knapp verfehlte (24.). Auf Seiten der Gäste wurde es allmählich auch konkreter. Christian Kühlwetters Abschluss war zu zentral (31.), wenig später prallte er erneut an Schlussmann Dominik Draband ab (36.). Danach herrschte viel Leerlauf, bis die Partie in der letzten Viertelstunde noch einmal Fahrt aufnahm. Mohamed Sankoh vergab freistehend vor Felix Gebhardt (74.), auch Adrian Fein musste auf der anderen Seite nur Schlussmann Draband überwinden, ließ die Chance aber ebenso aus (77.). Es ging munter weiter: Noah Darvich setzte zum Solo an und vollendete den herausragenden Alleingang mit einem Schlenzer ins Eck (80.). Der Doppelschlag von Abdenenego Nankishi (87.,89.) machte kurz darauf alles klar. Somit kam der einzige Treffer von Regensburg durch John Xaver Posselt zu spät (90.). Sieben Spieltage vor Schluss müssen sich beide Teams ohnehin nicht mehr sorgen, auch der Jahn dürfte mit 14 Punkten Vorsprung auf die rote Zone keine schlaflosen Nächte durchlaufen. VfB Stuttgart II – SSV Jahn Regensburg 3:1

VfB Stuttgart II: Dominik Draband, Dominik Nothnagel, Leny Meyer, Tim Köhler, Samuele Di Benedetto, Nicolas Sessa (79. Julian Lüers), Christopher Olivier, Mirza Catovic (46. Yanik Spalt), Noah Darvich (90. Lauri Penna), Justin Diehl (68. Abdenego Nankishi), Mansour Ouro-Tagba (68. Mohamed Sankoh) - Trainer: Nico Willig

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Saller (68. Philipp Müller), Leopold Wurm (83. Phil Beckhoff), Benedikt Bauer (68. Oscar Schönfelder), Nicolas Oliveira, Nick Seidel, Malte Karbstein, Noel Eichinger, Adrian Fein, Eric Hottmann (75. John Xaver Posselt), Christian Kühlwetter (68. Lucas Hermes) - Trainer: Sascha Hildmann

Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster)

Tore: 1:0 Noah Darvich (80.), 2:0 Abdenego Nankishi (87.), 3:0 Abdenego Nankishi (89.), 3:1 John Xaver Posselt (90.) ____ Liveticker: SSV Ulm - SC Verl

____ Liveticker: 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt

____ Liveticker: Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden

____ So geht es am kommenden Spieltag weiter 32. Spieltag

07.04.26 SV Waldhof Mannheim - TSG 1899 Hoffenheim II

07.04.26 FC Energie Cottbus - TSV 1860 München

07.04.26 SSV Jahn Regensburg - FC Erzgebirge Aue

07.04.26 MSV Duisburg - VfL Osnabrück

07.04.26 1. FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiss Essen

08.04.26 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen

08.04.26 FC Ingolstadt 04 - Viktoria Köln

08.04.26 VfB Stuttgart II - SSV Ulm 1846 Fußball

08.04.26 SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse

08.04.26 SC Verl - F.C. Hansa Rostock

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