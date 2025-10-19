Cottbus schließt auf Duisburg auf, Regensburger Befreiungsschlag

Am Samstag erlitt der VfL Osnabrück eine empfindliche Pleite und zog gegen die TSG Hoffenheim II mit 0:4 klar den Kürzeren. Ebenfalls deutlich verlor der 1. FC Schweinfurt beim VfB Stuttgart II und der SV Wehen Wiesbaden beim FC Hansa Rostock. Doch es lief nicht alles rund für die Heimteams: Der 1. FC Saarbrücken verlor das 2:4-Spektakel gegen den SC Verl, Alemannia Aachen fremdelt vor heimischer Kulisse mit einem 0:1 gegen den FC Ingolstadt weiterhin. Am Freitag behauptete sich bereits der SV Waldhof Mannheim gegen den FC Erzgebirge Aue.

Der FC Energie Cottbus springt dank eines späten Siegtreffers gegen den SSV Ulm auf einen direkten Aufstiegsplatz. Der MSV Duisburg ging zum ersten Mal in der Saison als Verlierer vom Platz, das ausgerechnet gegen den strauchelnden TSV 1860 München. Auch der SSV Jahn Regensburg hat bislang so seine Probleme, macht durch einen hart umkämpften Sieg gegen den TSV Havelse jedoch den Sprung aus der Abstiegszone.

So läuft der 11. Spieltag in der 3. Liga

Aue vor heimischem Publikum zu harmlos gegen den SV Waldhof

Aue hatte in den Anfangsminuten mehr Spielanteile, suchten nach Lücken in der letzten Reihe des SV Waldhof. Die erste wesentliche Tormöglichkeit entfiel jedoch auf der anderen Seite, Kennedy Okpala verpasste nach einem Konter jedoch die frühe Führung des SV Waldhof (7.). Danach waren die Gäste auch plötzlich am Drücker, ließen den Veilchen nur wenig Luft zum Atmen und belohnten sich für den Aufwand. Niklas Hoffmann verwandelte einen Eckball zum ersten Wirkungstreffer der Partie (19.). Wenig später zielte Felix Lohkemper mit seinem Abschluss noch knapp über den Kasten (22.). Bis zur Halbzeitpause schalteten die Mannheimer schließlich einen Gang zurück, auch Aue konnte nur noch bedingt für Torgefahr sorgen. Im zweiten Durchgang wurde es schließlich wieder etwas flotter. Zunächst ließ Lohkemper nach einem Freistoß die große Möglichkeit zum zweiten Treffer noch freistehend liegen (54.), ehe die Buwe wenig später dann doch noch nachlegte. Arianit Ferati feuerte Richtung Tor, doch sein Abschluss wurde noch von Luan Simnica unglücklich abgefälscht – 2:0 (67.). Aue konnte sich im Anschluss nicht wirklich gegen die immer näher rückende Pleite aufbäumen. In der Schlussphase hätte nur noch Erik Majetschak noch einmal Hoffnung aufkeimen lassen können, doch scheiterte (86.). Mannheim klopft dadurch ganz vorsichtig oben an, während Aue auf einen Abstiegsplatz abrutschen könnte. FC Erzgebirge Aue – SV Waldhof Mannheim 0:2

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak, Anthony Barylla, Pascal Fallmann, Tristan Zobel, Marvin Stefaniak, Mika Clausen (70. Ryan Malone), Jonah Fabisch, Luan Simnica (79. Ricky Bornschein), Julian Guttau (70. Boris Tashchy), Maximilian Schmid (46. Julian Günther-Schmidt)

SV Waldhof Mannheim: Lucien Hawryluk, Malte Karbstein, Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Julian Rieckmann, Janne Sietan, Arianit Ferati (81. Tim Sechelmann), Kennedy Okpala, Samuel Abifade (74. Seyhan Yigit), Felix Lohkemper, Masca (66. Nicklas Shipnoski)

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 9000

Tore: 0:1 Niklas Hoffmann (19.), 0:2 Arianit Ferati (67.) _____ Gayret und Taz als Hauptakteure in Verls Auswärtscoup

Saarbrücken begann zwar mit mutigen Offensivansätzen, doch in der Anfangsphase sprang dabei noch nicht viel Zählbares heraus. Stattdessen antwortete Verl beinahe umgehend und schlug durch einen sauber ausgeführten Angriff - Jonas Arweiler schloss ab (7.) - zuerst zu. Der Gegenschlag folgte auf dem Fuße. Kasim Rahibic nahm aus der Distanz Maß und hatte Erfolg, besonders weil Niko Kijewski den Abschluss für Philipp Schulze unhaltbar machte (15.). Es ging prompt in die andere Richtung: Arweiler war erneut für den SCV treffsicher (21.). Mit der Führung im Rücken kontrollierten die Gäste das Geschehen und hätten durch Timur Gayret sogar noch das 3:1 nachlegen können (45.). Im zweiten Durchgang war es zunächst eigentlich das gleiche Spiel, Verl hatte den Gegner im Griff und legte durch den an diesem Tag einmal mehr überragenden Berkan Taz nach (53.). Es deutete sich ein ungefährdeter Sieg, der plötzlich aber wieder mit einem Fragezeichen versehen wurde. Kaan Caliskaner verkürzte zugunsten der Hausherren - und das aus dem Nichts (58.). Saarbrücken drückte in der Folge noch einmal, wurde aber nur noch selten besonders zwingend. Stattdessen machte Gayret auf Vorarbeit von Taz alles klar (78.). 1. FC Saarbrücken – SC Verl 2:4

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Lasse Wilhelm, Sven Sonnenberg, Till Schumacher (46. Rodney Elongo-Yombo), Joel Bichsel, Kasim Rabihic (79. Richard Neudecker), Tim Civeja (46. Kaan Caliskaner), Florian Pick (79. Dominic Baumann), Abdoulaye Kamara, Kai Brünker (90. Luca Wollschläger)

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi (88. Tobias Knost), Martin Ens, Yari Otto (46. Julian Stark), Berkan Taz (80. Chilohem Onuoha), Timur Gayret, Joshua Eze (80. Fabian Wessig), Dennis Waidner, Jonas Arweiler (64. Alessio Besio)

Schiedsrichter: Lennart Kernchen - Zuschauer: 12500

Tore: 0:1 Jonas Arweiler (7.), 1:1 Kasim Rabihic (15.), 1:2 Jonas Arweiler (21.), 1:3 Berkan Taz (53.), 2:3 Kaan Caliskaner (58.), 2:4 Timur Gayret (78.) _____ Stuttgart hält dank zwei Strafstößen Schweinfurt auf dem letzten Tabellenplatz

>>> Zum Spielbericht Die Schweinfurter hatten gegen aktive Stuttgarter recht wenig zu vermelden. Am Ende stand ein ungefährdeter Auswärtssieg der Hausherren zu Buche.

Schweinfurt bleibt Schlusslicht. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

VfB Stuttgart II – 1. FC Schweinfurt 05 3:0

VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Maximilian Herwerth, Michael Glück (74. Christopher Olivier), Dan-Axel Zagadou (74. Tim Köhler), Samuele Di Benedetto, Nicolas Sessa, Efe Korkut, Noah Darvich (57. Mansour Ouro-Tagba), Mohamed Sankoh (46. Dominik Nothnagel), Justin Diehl (57. Julian Lüers), Jordan Majchrzak

1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Nils Piwernetz (31. Nick Doktorczyk), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer (64. Uche Obiogumu), Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (64. Manuel Wintzheimer), Devin Angleberger (74. Kevin Fery), Johannes Geis, Joshua Endres (64. Sebastian Müller), Jakob Tranziska

Schiedsrichter: Fabienne Michel

Tore: 1:0 Justin Diehl (6.), 2:0 Nicolas Sessa (56. Foulelfmeter), 3:0 Mansour Ouro-Tagba (73. Foulelfmeter)

Furiose Hoffenheimer sorgen für Ernüchterung in Osnabrück

Ohne viel Anlauf gelang Ayoube Amaimouni-Echghouyab mit einem saftigen Abschluss der erste Wirkungstreffer zugunsten der Sinsheimer (5.). Danach blieb die TSG am Drücker. David Mokwa blieb nach Vorarbeit von Arian Llugiqi nur noch an Keeper Lukas Jonsson hängen (10.). Osnabrück hatte eigentlich Vorteile in Sachen Ballbesitz, doch echte Torchancen sprangen erst mit Fortschreiten der ersten Hälfte heraus. Hoffenheim-Keeper Yannick Onohiol rettet zuerst gegen Tony Lesueur (27.) und daraufhin gegen Lars Kehl (30.). Beim VfL fehlte es über 90 Minuten schlichtweg an der finalen Überzeugung. Kaltschnäuzig zeigten sich an diesem Tag nur die Gäste aus Hoffenheim. Zunächst traf Deniz Zeitler noch den Querbalken (68.), durfte daraufhin auf Vorarbeit von Amaimouni-Echghouyab und seinem Kopfball jubelnd abdrehen (76.). Bei Osnabrück brachen in der Folge alle Dämme. Ben Opoku (81.) und Paul Hennrich (84.) machte eine standesgemäße Pleite, mit der die zuvor so formstarken Osnabrücker auf den Boden der Tatsachen geholt wurden. VfL Osnabrück – TSG 1899 Hoffenheim II 0:4

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Yigit Karademir, Jannik Müller, Robin Fabinski, Patrick Kammerbauer, Bjarke Jacobsen (71. Ismail Badjie), Frederik Christensen (71. Kevin Schumacher), Fridolin Wagner (46. Bryan Henning), Tony Rudy Lesueur (46. Luc Ihorst), Lars Kehl (87. David Kopacz), Robin Meißner - Trainer: Timo Schultz - Co-Trainer: Frithjof Hansen - Co-Trainer: Ferydoon Zandi

TSG 1899 Hoffenheim II: Yannick Onohiol, Ruben Reisig, Yannis Hör, Florian Bähr, Yannik Lührs, Valentin Lässig, Luka Djuric (87. Nader El-Jindaoui), Arian Llugiqi (79. Paul Hennrich), David Mokwa (64. Ben Opoku), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (79. Diren Dagdeviren), Deniz Zeitler (87. Leonard Krasniqi) - Trainer: Stefan Kleineheismann

Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen)

Tore: 0:1 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (5.), 0:2 Deniz Zeitler (76.), 0:3 Ben Opoku (81.), 0:4 Paul Hennrich (85.) _____ Souveräner Heimsieg für Rostock

Der SVWW fand zunächst nicht besonders gut in die Partie. Mit Kenan Fatkic näherte sich die Kogge dem ersten Treffer schon an (8.), diesen besorgte vier Minuten später schließlich Ryan Naderi. Wiesbaden reagierte auf den Treffer zwar mit einigen Vorstößen, blieb aber zu harmlos. Auf der anderen Seite berührte ein Distanzkracher von Cedric Harenbrock noch die Latte (29.), wenig später rettete Ole Wohlers noch im letzten Moment gegen Viktor Bergh (30.). Es war ein Auf und Ab in Halbzeit eins, was nicht mit weiteren Torschützen gekrönt wurde. Nach dem Seitenwechsel drückte Rostock stattdessen wieder aufs Gaspedal. Jan Mejdr legte zugunsten der Hausherren nach. Die Kogge agierte nun sicherer und zielstrebiger. Jakob Lewalds Eigentor nach einem Eckball besiegelte das Schicksal der Gäste vorzeitig (65.). Viel mehr passierte auch nicht, Rostock fuhr drei souveräne Punkte zu Hause ein. F.C. Hansa Rostock – SV Wehen Wiesbaden 3:0

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Ahmet Gürleyen, Florian Carstens, Viktor Bergh, Cedric Harenbrock (85. Franz Pfanne), Marco Schuster, Jonas Dirkner (70. Paul Stock), Jan Mejdr (81. Nico Neidhart), Kenan Fatkic, Ryan Don Naderi (81. Tim Krohn), Andreas Voglsammer (71. Emil Holten)

SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Justin Janitzek (61. Jakob Lewald), Jordy Gillekens, Tarik Gözüsirin (84. Gino Fechner), Ole Wohlers (84. Sascha Mockenhaupt), Fabian Greilinger, Ryan Johansson, David Suárez, Nikolas Agrafiotis (74. Jan Becker), Fatih Kaya, Lukas Schleimer (74. Donny Bogicevic)

Schiedsrichter: Eric Weisbach (Halle (Saale)) - Zuschauer: 24000

Tore: 1:0 Ryan Don Naderi (12.), 2:0 Jan Mejdr (53.), 3:0 Jakob Lewald (65. Eigentor)

Aachen kassiert späten Knockout

Das Spiel der beiden Abstiegsgefährdeten Mannschaften ging munter los. Bereits nach drei Minuten hatten die Aachener die erste richtig gute Chance. Sasa Strujic versuchte es aus der Distanz. Seinen Schuss vom linken Strafraumeck konnte FCI Keeper Kai Eisele nur mit Mühe halten. Die Ingolstädter kamen in der zehnten Minute zu ihrem ersten richtigen Angriff. Nach schönem Zusammenspiel zwischen Christensen und Frederik Carlsen scheiterte letzterer aus halblinker Position am Aachener Schlussmann Jan Olschowsky.

Aachen tritt auf der Stelle. – Foto: Roland Schäfer

Beide Teams spielten bis dato mutig nach vorne. In der 22. Minute zappelte der Ball dann erstmalig im Netz. Nach einem schönen Heber über die Abwehr schloss der Aachener Gindorf direkt ab. Beim Zuspiel von Kapitän Bentley-Baxter Bahn stand der 24-Jährige allerdings im Abseits. In der Folge drückten die Schanzer etwas mehr auf das erlösende 1:0. Torhüter Olschowsky bewahrte die Alemannia jedoch mit mehreren Paraden vor einem Rückstand zur Pause.In der zweiten Halbzeit flachte das Spiel etwas ab. Aachen kam durch Mika Schroers nochmal zu einer Großchance (64.). Alleine vor Towart Eisele versagten ihm jedoch die Nerven. In der 82. Minute trat Aachens Kapitän Bahn einen Freistoß von der linken Außenseite 18 Meter zum Tor entfernt an die Querlatte. Von Ingolstadt kam in der zweiten Halbzeit dagegen nicht mehr viel. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit sollte den Schanzern doch noch der Lucky Punch gelingen. Nach einem langen Ball in die Hälfte der Aachener legte Yann Sturm den Ball aus halblinker Position am Strafraumrand für seinen Teamkollegen Dennis Kaygin ab, welcher den Ball sehenswert mit dem Spann in den rechten Winkel schoss (90+2.). Die Alemannia aus Aachen rutscht damit auf einen Abstiegsplatz, während die Ingolstädter sich mit dem Sieg erstmal etwas Luft nach oben verschaffen. Alemannia Aachen – FC Ingolstadt 04 0:1

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Sasa Strujic (94. Kwasi Wriedt), Felix Meyer, Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe (61. Florian Heister), Marius Wegmann, Bentley-Baxter Bahn, Danilo Wiebe (90. Mehdi Loune), Lars Gindorf, Niklas Castelle (61. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Mika Schroers (73. Valmir Sulejmani) - Trainer: Benedetto Muzzicato

FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Max Plath, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Max Besuschkow (71. Dennis Kaygin), Frederik Carlsen (86. Davide Sekulovic), Gustav Christensen (58. Yann Sturm), Frederik Christensen (57. Mads Borchers) - Trainer: Sabrina Wittmann

Schiedsrichter: Nico Fuchs - Zuschauer: 20000

Tore: 0:1 Dennis Kaygin (90.+2) _____ Arslans goldener Treffer für RWE

In einer spannenden und ausgeglichenen Partie schenkten sich beide Teams nichts. Bereits in den ersten Minuten ging es auf und ab. Der Kölner Mittelfeldspieler Leonhard Münst versuchte es aus der Distanz. Sein Flachschuss war allerdings kein Problem für den Essener Keeper Jakob Golz (11.). In den ersten 35 Minuten passierte ansonsten nicht mehr viel. Es gab wenige Torraumszenen, beide Mannschaften verteidigten konzentriert und standen in der Defensive sehr kompakt. Mithilfe eines Standards ging die Heimmannschaft aus Essen dann aus dem nichts in Front (40.). Nach einer Ecke von Lucas Brumme sprang Ahmet Arslan am Fünfereck am höchsten und nickte zur Führung ein. Das 1:0 für die Essener war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

RWE rehabilitiert sich. – Foto: Markus Verwimp

Die zweite Halbzeit begann zunächst so wie die Erste. In der 69. Minute hatte der Essener Ramien Safi dann das 2:0 auf dem Fuß. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß lief der 26-Jährige alleine auf das Tor der Kölner zu, legte sich den Ball beim Umkurven des Torwarts allerdings etwas zu weit vor und traf nur noch das Außennetz des leerstehenden Tores. Die Kölner fanden in der Schlussphase nochmal besser zurück in die Partie. Essen stand allerdings weiterhin sehr stabil und ließ keine Chance mehr zu. RWE siegt in einer umkämpften Partie mit 1:0 gegen Viktoria Köln und springt mit nun 19 Punkten vorbei an den Kölnern auf den sechsten Tabellenplatz. Rot-Weiss Essen – Viktoria Köln 1:0

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (62. Franci Bouebari), Tobias Kraulich, Michael Kostka, Torben Müsel, Tom Moustier, Ahmet Arslan (90. Kelsey Owusu), Kaito Mizuta, Ramien Safi (73. Marek Janssen), Marvin Obuz (90. Nils Kaiser) - Trainer: Uwe Koschinat

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Meiko Sponsel, Simon Handle, Florian Engelhardt (46. Tobias Eisenhuth), Lucas Wolf, Tim Kloss, Lex-Tyger Lobinger (84. Benjamin Zank), David Otto, Leonhard Münst (71. Frank Ronstadt) - Trainer: Marian Wilhelm

Schiedsrichter: Felix Prigan

Tore: 1:0 Ahmet Arslan (40.) _____ Engelhardt in der Nachspielzeit: Cottbus springt auf Platz zwei

In der Anfangsphase tat sich zunächst nicht wesentlich viel, die jeweiligen Abwehrreihen standen gut und ließen wenig zu. Erstmals gefährlich wurde wurde es durch Tim Campulka, der nach einem Eckball knapp übers Tor köpfte (25.). Ansonsten wagten sich die beiden Teams nur vorsichtig in die gegnerischen Gefahrenzonen. Erst nach dem Seitenwechsel wurden die Lausitzer zu stärker und bestimmten die Partie. Timmy Thiele sorgten schon für einen Warnschuss in Richtung Christian Ortag (55.). Etwas später rettete Niklas Kölle auf der Linie gegen Tolcay Cigerci (63.).

Cottbus holt wichtige Punkte gegen Ulm. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Die Führung lag in der Luft und materialisierte sich schon kurz darauf. Ben Westermeier legte Erik Engelhardt im eigenen Strafstoß. Den fälligen Strafstoß verwandelte Cigerci gewohnt eiskalt (67.). Die Spatzen zeigten sich im zweiten Durchgang eigentlich nicht besonders auffällig. Es brauchte eine Einzelaktion, um den SSV wieder ins Spiel zu bringen. Max Scholze schulte einen Gegenspieler mit einer feinen Bewegung ein und zielte auch genau genug, um Marius Funk zu überwinden (84.). Ulm und Cottbus investierten in der Schlussphase noch einmal in den Siegtreffer, der den Gästen gelingen sollte. Engelhardt stahl sich seinen Bewachern davon und köpfte seine Farben tief in der Nachspielzeit zum Auswärtsdreier. SSV Ulm 1846 Fußball – FC Energie Cottbus 1:2

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Max Scholze, Marcel Seegert, Jonas David, Max Julian Brandt, Dennis Dressel, Niklas Kölle, Ben Westermeier (72. Elias Löder), Leon Dajaku (72. Evan Brown), Dennis Chessa (72. Paul-Philipp Besong), Lucas Röser (74. André Becker)

FC Energie Cottbus: Marius Funk, Tim Campulka, Henry Rorig, King Manu, Anderson Lucoqui (78. Leon Guwara), Axel Borgmann, Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci (97. Ted Tattermusch), Moritz Hannemann (72. Can-Yahya Moustfa), Timmy Thiele (72. Justin Butler), Erik Engelhardt

Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang) - Zuschauer: 10124

Tore: 0:1 Tolcay Cigerci (67. Foulelfmeter), 1:1 Max Scholze (84.), 1:2 Erik Engelhardt (90.+4) _____ MSV schluckt erste Pleite der Saison

>>> Spielbericht Der Trainereffekt schlägt wieder zu. Im ersten Spiel von 1860-Coach Markus Kauczinski fügte dieser ausgerechnet den bislang ungeschlagenen Duisburgern die erste Nullnummer zu. TSV 1860 München – MSV Duisburg 3:1

TSV 1860 München: Thomas Dähne, Sean Dulic, Raphael Schifferl, Clemens Lippmann, Siemen Voet, Marvin Rittmüller, Thore Jacobsen, Tunay Deniz (73. Max Christiansen), Kevin Volland (77. David Philipp), Florian Niederlechner (73. Patrick Hobsch), Sigurd Haugen (90. Max Reinthaler) - Trainer: Markus Kauczinski

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun (87. Mert Göckan), Jesse Tugbenyo (46. Steffen Meuer), Rasim Bulic, Christian Viet (62. Conor Noß), Jan-Simon Symalla (87. Andy Visser), Patrick Sussek (87. Florian Krüger), Thilo Töpken - Trainer: Dietmar Hirsch

Schiedsrichter: Martin Wilke - Zuschauer: 15000

Tore: 1:0 Sigurd Haugen (38.), 1:1 Joshua Bitter (40.), 2:1 Sigurd Haugen (78.), 3:1 Thore Jacobsen (90.+5) _____ Regensburger Befreiungsschlag gegen Havelse

Nachdem auf der einen Seite Dustin Forkel zweimal an Havelses Schlussmann Tom Opitz scheiterte (4., 6.), stach der TSV direkt zu. Felix Gebhardt ließ eine Hereingabe abtropfen, Nutznießer war John Posselt (16.). Es war in der Folge ein offenes Spiel, wo der Jahn als nächstes jubeln durfte. Adrian Fein prüfte Opitz mit einem Abschluss, der Keeper ließ nur auf Noel Eichinger abprallen, der die Kugel über die Linie drückte (29.). Marko Ilic verpasste kurz vor der Pause noch die erneute TSV-Führung, traf aber nur das Außennetz. Nach einer beidseitigen Schaffenspause in Durchgang zwei wurde der Jahn zwingender. Nachdem Havelse zuerst noch einen Kopfball vom eingewechselten Sebastian Stolze auf der Linie klären konnte, blieb der SSV in der Aktion. Die Kugel gelangte zu Nicolas Oliveira, der nur noch einschieben musste (66.). Havelse machte in der Folge noch einmal Druck nach vorne, blieb insgesamt aber glücklos. Der Aufsteiger wartet damit weiter auf den ersten Sieg, während der SSV sich aus der Abstiegszone befreien kann. TSV Havelse – SSV Jahn Regensburg 1:2

TSV Havelse: Tom Opitz, Florian Riedel (80. Leon Sommer), Besfort Kolgeci, Emre Aytun, Noah Plume, Semi Belkahia (80. Lorenzo Paldino), Jannik Oltrogge (69. Arlind Rexhepi), Johann Berger (56. Julian Rufidis), Nassim Boujellab, Marko Ilic (69. Robin Müller), John Xaver Posselt - Trainer: Samir Ferchichi

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Saller (76. Leo Mätzler), Robin Ziegele, Leopold Wurm, Benedikt Bauer (56. Nicolas Oliveira), Felix Strauss, Noel Eichinger, Philipp Müller (56. Sebastian Stolze), Adrian Fein, Eric Hottmann (76. Lucas Hermes), Dustin Forkel (90. Andreas Geipl) - Trainer: Michael Wimmer

Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 1012

Tore: 1:0 John Xaver Posselt (16.), 1:1 Noel Eichinger (29.), 1:2 Nicolas Oliveira (66.) _____

12. Spieltag

24.10.25 SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen

25.10.25 SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München

25.10.25 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken

25.10.25 FC Energie Cottbus - TSV Havelse

25.10.25 SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II

25.10.25 SC Verl - SSV Ulm 1846 Fußball

25.10.25 1. FC Schweinfurt 05 - VfL Osnabrück

26.10.25 TSG 1899 Hoffenheim II - FC Erzgebirge Aue

26.10.25 Viktoria Köln - F.C. Hansa Rostock

26.10.25 MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen