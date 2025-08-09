Cottbus müht sich auf Platz eins, weiteres Feld am Samstag gefordert

Wenn am Samstagnachmittag die TSG Hoffenheim II auf dem Tivoli von Alemannia Aachen gastiert, dann treffen auch zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Kaiserstädter, die sich trotz immensen Fan-Supports erst mühsam wieder in Richtung Professionalität arbeiteten und in dieser Saison ein offensichtlich immenses Problem in der Spielerakquise bewältigen müssen.
Auf der anderen Seite die Zweitvertretung des Bundesliga-Klubs, die zum ersten Mal auf diesem Niveau antritt und über den Saisonverlauf stets auf Unterstützung der ersten Mannschaft bauen kann. Die Aachener Fanszene lädt im Vorlauf der Partie entsprechend zum "Marsch der Gegensätze" vom Marktplatz zum Stadion. Nach dem Remis aus dem Eröffnungsspiel zielen die Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen und TSV 1860 München auf die ersten drei Punkte ab.
Am Abend zuvor verpasste der 1. FC Schweinfurt den ersten Punktgewinn. Kontrahent Energie Cottbus brauchte jedoch eine doppelte Überzahl und einen späten Siegtreffer für den ersten Dreier der Saison.
Die noch torlosen Schweinfurter Hausherren begannen um ein Haar mit einem Ausrufezeichen. Nach einer Freistoß-Flanke von Johannes Geis hatte Luca Trslic im gegnerischen Strafraum zu viel Platz, schlenzte im zweiten Kontakt aber nur an den Innenpfosten (5.). Auf der anderen Seite kamen die favorisierten Lausitzer allmählich ins Spiel. Tolcay Cigerci brachte die Kugel entlang der Sechzehnergrenze mit etwas Dusel weiter auf Justin Butler, der Toni Stahl mit einem strammen Abschluss zu einer starken Parade zwang (17.). Cottbus erarbeitete sich mit Fortschreiten der ersten Hälfte immer größere Vorteile in Sachen Ballbesitz, doch abgesehen von einem etwas zu ungenauen Versuch von Axel Borgmann (45.+2) sprang in Halbzeit eins noch nicht sonderlich viel dabei heraus.
Schweinfurt gestaltete die Partie nach dem Seitenwechsel etwas ausgeglichener. Pius Krätschmers Kopfball verfehlte den Kasten nur knapp (51.). Doch mitten in die eigentlich gute Phase kam der zuvor schon verwarnte Geis gegen Ted Tattermusch zu spät und ging folgerichtig mit der Ampelkarte vom Platz (66.). Cottbus in Überzahl natürlich mit den
besseren Karten, Schweinfurt verteidigte mit Mann und Maus. Nach einer Hereingabe von Henry Rorig rutschte die Kugel durch auf Leon Guwara, der aus kurzer Distanz am sich groß machenden Stahl scheiterte (71.). Fünf Minuten später köpfte auch noch Tattermusch aus vielversprechender Entfernung vorbei. Es ging in die Schlussphase und Schweinfurt hatte den ersten Punktgewinn vor Augen.
Doch der aufopferungsvolle Einsatz kam den Hausherren lezttlich zu Schaden. Michael Dellinger schmiss sich mit offener Sohle in einen Zweikampf gegen Tim Campulka und musste kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit das Feld ebenfalls verlassen. In doppelter Unterzahl sorgte Pius Krätschmer per Dropkick beinahe für den Lucky Punch, doch Elias Bethke vereitelte die Großchance mit einem starken Reflex (87.).
Cottbus drückte und Schweinfurt versuchte die Zeit nun irgendwie zu überbrücken. Doch es sollte schlussendlich nicht reichen. Nach Hereingabe von Can-Yahya Moustfa bekam Campulka die Fußspitze im Gewühl zuerst an den Ball und drückte diesen über die Linie (90.+5). Schweinfurt schmiss noch einmal alles nach vorne und im Konter trug Moustfa den Ball in Richtung des leeres Tors für seinen ersten Profitreffer (90.+8).
1. FC Schweinfurt 05 – FC Energie Cottbus 0:2
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer, Devin Angleberger, Johannes Geis, Joshua Endres (68. Kristian Böhnlein), Sebastian Müller (80. Nils Piwernetz), Jakob Tranziska (27. Michael Dellinger), Manuel Wintzheimer (68. Tim Latteier) - Trainer: Victor Kleinhenz
FC Energie Cottbus: Elias Bethke, Axel Borgmann (80. Can-Yahya Moustfa), Tim Campulka, Henry Rorig, Nyamekye Awortwie-Grant, Leon Guwara, Jonas Hofmann (66. Jannis Boziaris), Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Erik Engelhardt (66. Ted Tattermusch), Justin Butler (90. Romarjo Hajrulla)
Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen) - Zuschauer: 9261
Tore: 0:1 Tim Campulka (90.+5), 0:2 Can-Yahya Moustfa (90.+8)
Gelb-Rot: Johannes Geis (66./1. FC Schweinfurt 05/Wiederholtes Foulspiel)
Gelb-Rot: Michael Dellinger (83./1. FC Schweinfurt 05/Wiederholtes Foulspiel)
3. Spieltag
22.08.25 SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
23.08.25 VfB Stuttgart II - SC Verl
23.08.25 VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken
23.08.25 SSV Jahn Regensburg - 1. FC Schweinfurt 05
23.08.25 Alemannia Aachen - TSV 1860 München
23.08.25 TSG 1899 Hoffenheim II - FC Energie Cottbus
23.08.25 MSV Duisburg - SSV Ulm 1846 Fußball
24.08.25 FC Ingolstadt 04 - F.C. Hansa Rostock
24.08.25 FC Erzgebirge Aue - TSV Havelse
24.08.25 SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln
