Cigercig und Cottbus feiern den ersten Sieg der Saison. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Cottbus müht sich auf Platz eins, weiteres Feld am Samstag gefordert Energie Cottbus rang den 1. FC Schweinfurt am Freitagabend denkbar dramatisch nieder und grüßte immerhin für eine Nacht von der Spitze. Am Samstag kann die Konkurrenz nachziehen.

Wenn am Samstagnachmittag die TSG Hoffenheim II auf dem Tivoli von Alemannia Aachen gastiert, dann treffen auch zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Kaiserstädter, die sich trotz immensen Fan-Supports erst mühsam wieder in Richtung Professionalität arbeiteten und in dieser Saison ein offensichtlich immenses Problem in der Spielerakquise bewältigen müssen. Auf der anderen Seite die Zweitvertretung des Bundesliga-Klubs, die zum ersten Mal auf diesem Niveau antritt und über den Saisonverlauf stets auf Unterstützung der ersten Mannschaft bauen kann. Die Aachener Fanszene lädt im Vorlauf der Partie entsprechend zum "Marsch der Gegensätze" vom Marktplatz zum Stadion. Nach dem Remis aus dem Eröffnungsspiel zielen die Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen und TSV 1860 München auf die ersten drei Punkte ab. Am Abend zuvor verpasste der 1. FC Schweinfurt den ersten Punktgewinn. Kontrahent Energie Cottbus brauchte jedoch eine doppelte Überzahl und einen späten Siegtreffer für den ersten Dreier der Saison.

Doppelte Unterzahl und Lucky Punch in der Nachspielzeit: Cottbus jubelt im Drama von Schweinfurt

Die noch torlosen Schweinfurter Hausherren begannen um ein Haar mit einem Ausrufezeichen. Nach einer Freistoß-Flanke von Johannes Geis hatte Luca Trslic im gegnerischen Strafraum zu viel Platz, schlenzte im zweiten Kontakt aber nur an den Innenpfosten (5.). Auf der anderen Seite kamen die favorisierten Lausitzer allmählich ins Spiel. Tolcay Cigerci brachte die Kugel entlang der Sechzehnergrenze mit etwas Dusel weiter auf Justin Butler, der Toni Stahl mit einem strammen Abschluss zu einer starken Parade zwang (17.). Cottbus erarbeitete sich mit Fortschreiten der ersten Hälfte immer größere Vorteile in Sachen Ballbesitz, doch abgesehen von einem etwas zu ungenauen Versuch von Axel Borgmann (45.+2) sprang in Halbzeit eins noch nicht sonderlich viel dabei heraus.