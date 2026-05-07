Cottbus, MSV & RWE bereit für Blockbuster-Finale – der Tipp

Rot-Weiss Essen wird es wieder in der eigenen Hand haben. – Foto: Roland Schäfer

Der 37. Spieltag der 3.Liga hält reichlich Überraschungen bereit! FuPa Niederrhein tippt für dieses Wochenende, dass Energie Cottbus und MSV Duisburg Punkte liegen lassen. Davon profitiert Rot-Weiss Essen schamlos und bereitete damit alles für ein maximal spannendes Saisonfinale vor.

Erzgebirge Aue ist zwar schon abgestiegen, und für den MSV Duisburg geht es um alles. Doch die Veilchen werden sich vor heimischem Publikum nicht die Blöße geben und alles für einen Punktgewinne tun.

Tipp: MSV muss bis zum Ende zittern – 2:2.

VfL Osnabrück - SSV Ulm

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr VfL Osnabrück VfL Osnabrück SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 14:00 live PUSH

Der VfL Osnabrück wird mit der sicheren Meisterschaft im Rücken keine Zweifel an der Bundesliga-Tauglichkeit lassen und an der heimischen Bremer Brücke Partystimmung aufkommen lassen. Der SSV Ulm wird aus der 2. Bundesliga direkt durchgereicht und das merkt man auch an der Einstellung im letzten Auswärtsspiel der Saison. Tipp: Der VfL gewinnt 3:0. FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wie 14:00 live PUSH

Auch Energie Cottbus tut alles dafür, ein Saisonfinale der besonderen Art heraufzubeschwören. Wehen Wiesbaden kommt mit einer der schlechtesten Formkurven der Liga ins Stadion der Freundschaft – und genau das wird der Zweitplatzierte unterschätzen. Tipp: 2:1 für Wiesbaden und Cottbus muss am letzten Spieltag hoffen. F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II

Rechnerisch ist noch was möglich für die Hansa-Kogge in punkto Aufstieg. Mit breiter Brust und beflügelt wird Hansa Rostock ihr letztes Heimspiel im Ostseestadion gegen zuletzt überragende Stuttgarter gestalten. Tipp: Hansa Rostock lässt nichts anbrennen – 3:0. Rot-Weiss Essen - SC Verl

Rot-Weiss Essen hat Druck auf dem Kessel! Nach einem schon sicher geglaubten Aufstiegsplatz hat das Team von Uwe Koschinat zuletzt ordentlich federn lassen. Vor ausverkaufter Hafenstraße wird Rot-Weiss gegen den SC Verl alles reinwerfen und sich der Verantwortung klar werden. Tipp: RWE gewinnt bestimmt aber knapp – 2:1. TSV 1860 München - FC Ingolstadt

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 14:00 PUSH

Ein Spiel, dass unter einem sehr entspannten Stern steht, denn sowohl für 1860 München, als auch für den FC Ingolstadt geht es um nichts mehr. Die Grünwalder Straße bleibt in den blau-weißen Farben gestrichen. Tipp: 1860 gewinnt 1:0. SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg

Sa., 09.05.2026, 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Waldhof SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 16:30 live PUSH

Im Spiel um Tabellenplatz elf wird es ruppig zu gehen. Mit Wladhof Mannheim und Jahn Regensburg treffen zwei Traditionsvereine aufeinander, dessen Fans, trotz mäßiger Saisonleistungen, bis zum Ende alles erwarten. Tipp: Ein umkämpftes 2:2. TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt

Im Duell der Absteiger behält der TSV Havselse wie schon im Hinspiel die Oberhand. Der 1. FC Schweinfurt und Jermaine Jones werden auf ein Abschiedserfolg an Spieltag 38 warten müssen. Tipp: 1:0 für den TSV. Viktoria Köln - Alemannia Aachen

So., 10.05.2026, 16:30 Uhr Viktoria Köln Viktoria Köln Alemannia Aachen Alemannia Aachen 16:30 live PUSH

Kaum eine Mannschaft hat es in der Rückrunde geschafft Alemannia Aachen das Wasser zu reichen – hätten sie ihre Qualitäten schon in der Hinserie gezeigt, sähe die Tabelle jetzt wohl völlig anders aus. Auch die Viktoria aus Köln wird keine Mittel finden. Tipp: Die Aachener Anhänger dürfen ein 3:1 bejubeln. TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

Eindrucksvoll hat sich die TSG aus Hoffenheim in der Rückrunde aus dem Tabellenkeller gerettet. Auf eine enttäuschende Saarbrücker Saison werden sie nochmal drauftreten und den Saarländern eine Lehrstunde erteilen. Tipp: 4:0 für die Sinsheimer.

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