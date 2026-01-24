Können die Aachener den Abwärtstrend stoppen? – Foto: Markus Verwimp

Cottbus mit Mühe gegen Schlusslicht, Gindorf sichert Aachener Dreier 3. Liga: Das Feld könnte genau um die Abstiegszone noch einmal enger zusammenrücken, wobei besonders der TSV Havelse wieder ernsthafte Ansprüche um den Klassenerhalt anmelden darf. Für die weiter formschwache Alemannia Aachen braucht es eine baldige Trendwende. Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Jahn SSV Ulm Ingolstadt VfB Stuttg. II + 16 weitere

Zwei Wochen vor einem möglichen Gipfeltreffen mit dem MSV Duisburg (8. Februar), gilt es für den SC Verl, seine Spitzenposition weiter zu behaupten. Zunächst steht mit dem SV Wehen Wiesbaden allerdings ein Gegner vor der Brust, der zuletzt ähnlich zuverlässig zu punkten wusste. Besonders für die Verfolger Rot-Weiss Essen und Energie Cottbus warten tückische Aufgaben. Es geht jeweils gegen die zu Saisonbeginn schon fast abgeschriebenen Neulinge vom TSV Havelse und 1. FC Schweinfurt. Beide Aufsteiger feierten in der Vorwoche jeweils Siege und werden nun mit Volldampf in Richtung Nicht-Abstiegszone marschieren wollen. Apropos: Genau auf dem ersten Platz über dem Strich haust derzeit der FC Erzgebirge Aue, empfängt nun mit dem SSV Ulm einen direkten Konkurrenten. Alemannia Aachen braucht im Zuge einer weiterhin andauernden Durststrecke allmählich mal wieder ein Erfolgserlebnis, um nicht den gefürchteten Rückschritt in Richtung Regionalliga zu machen.

Die Rheinländer begannen forsch und hinterließen damit auch einen bleibenden Eindruck. So durchbrachend die Hausherren schon früh die gegnerische Abwehrkette, Meiko Sponsel vollendete zum 1:0 (5.). In der Folge war die Viktoria weiter am Drücker, Philipp Menzel verhinderte beim Kopfball von Lucas Wolf Schlimmeres (14.). Saarbrücken leistete bis dahin zu wenig Gegenwehr und wurde für die passive Vorstellung weiter bestraft. Infolge eines Freistoßes setzte Verthomy Boboy nach und durfte ebenso wie Sponsel zuvor seinen ersten Treffer im Dress der Domstädter feiern (22.).

Bis zum zweiten Durchgang konnten die Viktoria das Spiel weiter kontrollieren, erst nach dem Seitenwechsel wurde der FCS stärker. Den prompten Anschlusstreffer ließen die Saarländer jedoch durch den eingewechselten Patrick Schmidt liegen, nachdem dieser eine Direktabnahme aus kurzer Distanz über den Querbalken setzte (54.). Wenig später Abwehrmann Simon Handle auf der Linie gegen den Abschluss von Tim Civeja (63.). Die Gäste hätten sich inzwischen immerhin einen Treffer verdient, doch es sollte nicht sein. Auch Rodney Elongo-Yombo traf in der Schlussphase nur das Aluminium (85.), wodurch die überzeugende Anfangsphase der Kölner letztlich für drei Punkte reichen sollte. Viktoria Köln – 1. FC Saarbrücken 2:0

Viktoria Köln: Arne Schulz, Simon Handle (73. Frank Ronstadt), Lars Dietz, Meiko Sponsel, Verthomy Boboy (91. Robin Velasco), Florian Engelhardt, Lucas Wolf (83. Tobias Eisenhuth), Benjamin Zank, Tim Kloss (83. Joel Agyekum), Leonhard Münst, David Otto

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Lasse Wilhelm, Niko Bretschneider, Robin Bormuth, Manuel Zeitz (32. Elijah Krahn), Kasim Rabihic (32. Sebastian Vasiliadis), Patrick Sontheimer, Tim Civeja (75. Rodney Elongo-Yombo), Florian Pick, Kai Brünker (41. Patrick Schmidt)

Schiedsrichter: Fabienne Michel - Zuschauer: 4742

Tore: 1:0 Meiko Sponsel (5.), 2:0 Verthomy Boboy (22.)