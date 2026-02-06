Cottbus kann mit Blick aufs Verfolgerduell Duisburg-Verl vorlegen

Pele Wollitz kann den Vorsprung mit Energie Cottbus zunächst erhöhen. – Foto: Imago Images

Bevor es am Sonntag zum Verfolgerduell zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Verl kommt, kann Tabellenführer Energie Cottbus zunächst vorlegen. Die Lausitzer gastieren beim zuletzt äußerts formstarken FC Ingolstadt. Auch der VfL Osnabrück kann weiter oben dranbleiben, hat dabei aber das tückische Niedersachsen-Spiel gegen den TSV Havelse vor sich. Rot-Weiss Essen misst sich am Sonntag mit vielfach am Deadline Day verstärkten Elf von Alemannia Aachen.