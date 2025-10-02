 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Cottbus geht mit viel Selbstvertrauen ins Duell mit der Alemannia.
Cottbus geht mit viel Selbstvertrauen ins Duell mit der Alemannia. – Foto: Imago Images

Cottbus kann gegen Aachen nachlegen, Duisburg am Freitag im Einsatz

3. Liga: Zumindest für eine Nacht könnte sich der MSV Duisburg ein beruhigendes Acht-Punkte-Polster auf Verfolger 1. FC Saarbrücken anfressen. Dafür bräuchte es einen entsprechenden Erfolg gegen Hansa Rostock. Am Samstag empfängt unter anderem Energie Cottbus die Wundertüte Alemannia Aachen.

Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen: Mit dieser Bilanz festigte Energie Cottbus zuletzt seinen Platz unter den Top drei. Gegen Alemannia Aachen werden die Lausitzer nachlegen wollen. Vor allem, da die Kaiserstädter offenbar noch nicht in der Lage sind, ihr komplettes Leistungsvermögen zuverlässig abzurufen. In der Konferenz zuvor im Einsatz sind der schwächelnde Tabellenletzte 1. FC Schweinfurt, der gegen den SC Verl auf einen Befreiungsschlag hofft. Ebenso der FC Ingolstadt im Duell mit dem SSV Ulm. Schon am Freitag wird der MSV Duisburg den phänomenalen Lauf zu Saisonbeginn fortsetzen wollen. Rot-Weiss Essen wird am Sonntag gegen den FC Erzgebirge Aue oben dranbleiben wollen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

_____

Liveticker: MSV Duisburg - F.C. Hansa Rostock

Morgen, 19:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
19:00live

_____

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
14:00live

_____

Liveticker: FC Ingolstadt - SSV Ulm

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00

_____

Liveticker: Viktoria Köln - TSV Havelse

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00

_____

Liveticker: SSV Jahn Regensburg- 1. FC Saarbrücken

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
14:00

_____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - SC Verl

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00live

_____

Liveticker: FC Energie Cottbus - Alemannia Aachen

Sa., 04.10.2025, 16:30 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
16:30live

_____

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen

So., 05.10.2025, 13:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
13:30

_____

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München

So., 05.10.2025, 16:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

_____

Liveticker: TSG 1899 Hoffenheim II - VfB Stuttgart II

So., 05.10.2025, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
19:30live

_____

So geht es weiter

11. Spieltag
17.10.25 FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim
18.10.25 1. FC Saarbrücken - SC Verl
18.10.25 VfB Stuttgart II - 1. FC Schweinfurt 05
18.10.25 VfL Osnabrück - TSG 1899 Hoffenheim II
18.10.25 F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden
18.10.25 Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04
18.10.25 Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln
19.10.25 SSV Ulm 1846 Fußball - FC Energie Cottbus
19.10.25 TSV 1860 München - MSV Duisburg
19.10.25 TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg

_____

