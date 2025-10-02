Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Cottbus geht mit viel Selbstvertrauen ins Duell mit der Alemannia. – Foto: Imago Images
Cottbus kann gegen Aachen nachlegen, Duisburg am Freitag im Einsatz
3. Liga: Zumindest für eine Nacht könnte sich der MSV Duisburg ein beruhigendes Acht-Punkte-Polster auf Verfolger 1. FC Saarbrücken anfressen. Dafür bräuchte es einen entsprechenden Erfolg gegen Hansa Rostock. Am Samstag empfängt unter anderem Energie Cottbus die Wundertüte Alemannia Aachen.
Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen: Mit dieser Bilanz festigte Energie Cottbus zuletzt seinen Platz unter den Top drei. Gegen Alemannia Aachen werden die Lausitzer nachlegen wollen. Vor allem, da die Kaiserstädter offenbar noch nicht in der Lage sind, ihr komplettes Leistungsvermögen zuverlässig abzurufen. In der Konferenz zuvor im Einsatz sind der schwächelnde Tabellenletzte 1. FC Schweinfurt, der gegen den SC Verl auf einen Befreiungsschlag hofft. Ebenso der FC Ingolstadt im Duell mit dem SSV Ulm. Schon am Freitag wird der MSV Duisburg den phänomenalen Lauf zu Saisonbeginn fortsetzen wollen. Rot-Weiss Essen wird am Sonntag gegen den FC Erzgebirge Aue oben dranbleiben wollen.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.