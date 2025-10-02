Cottbus kann gegen Aachen nachlegen, Duisburg am Freitag im Einsatz

Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen: Mit dieser Bilanz festigte Energie Cottbus zuletzt seinen Platz unter den Top drei. Gegen Alemannia Aachen werden die Lausitzer nachlegen wollen. Vor allem, da die Kaiserstädter offenbar noch nicht in der Lage sind, ihr komplettes Leistungsvermögen zuverlässig abzurufen. In der Konferenz zuvor im Einsatz sind der schwächelnde Tabellenletzte 1. FC Schweinfurt, der gegen den SC Verl auf einen Befreiungsschlag hofft. Ebenso der FC Ingolstadt im Duell mit dem SSV Ulm. Schon am Freitag wird der MSV Duisburg den phänomenalen Lauf zu Saisonbeginn fortsetzen wollen. Rot-Weiss Essen wird am Sonntag gegen den FC Erzgebirge Aue oben dranbleiben wollen.