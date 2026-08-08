Cottbus ist zurück: 96 trifft auf einen Aufsteiger mit großen Ambition Nach zwölf Jahren Abstinenz kehrt Energie Cottbus in die 2. Bundesliga zurück von red · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Zimmer

Am Sonntag um 13.30 Uhr beginnt für Hannover 96 die neue Zweitliga-Saison. Zum Auftakt wartet mit Energie Cottbus ein Aufsteiger, der eine lange Durststrecke beendet hat. Erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison sicherten sich die Lausitzer mit einem 1:0 bei Jahn Regensburg den direkten Aufstieg.

72 Punkte bedeuteten Rang zwei – zwei Zähler vor Rot-Weiss Essen. Einen großen Anteil daran hatte Trainer Claus-Dieter „Pele“ Wollitz. Der 61-Jährige steht seit 2021 zum dritten Mal an der Seitenlinie der Cottbuser und führte den Klub mit seiner emotionalen und direkten Art zurück in die Zweitklassigkeit. Zwischen Torfestival und Rückschlägen Die Vorbereitung begann für Energie mit beeindruckenden Ergebnissen. Gegen drei unterklassige Gegner gelangen Siege mit insgesamt 44:0 Toren. Gegen stärkere Gegner zeigte sich allerdings, dass die neue Liga eine andere Herausforderung bereithält.

Nach einem 1:1 gegen VSG Altglienicke und einem 3:1 gegen Hertha BSC II musste sich Cottbus dem tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav mit 2:4 und RB Salzburg sogar mit 0:5 geschlagen geben. In einem ungewöhnlichen Doppeltest über jeweils 90 Minuten gegen Dynamo Dresden gab es zunächst einen 2:1-Erfolg, ehe das zweite Duell mit 1:2 verloren ging. Auch die Generalprobe gegen Werder Bremen endete mit einer Niederlage. Cigerci brachte die Lausitzer früh in Führung, doch der Bundesligist drehte die Partie und setzte sich mit 4:2 durch.