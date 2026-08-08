Cottbus ist zurück: 96 trifft auf einen Aufsteiger mit großen Ambition

Am Sonntag um 13.30 Uhr beginnt für Hannover 96 die neue Zweitliga-Saison. Zum Auftakt wartet mit Energie Cottbus ein Aufsteiger, der eine lange Durststrecke beendet hat. Erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison sicherten sich die Lausitzer mit einem 1:0 bei Jahn Regensburg den direkten Aufstieg.
72 Punkte bedeuteten Rang zwei – zwei Zähler vor Rot-Weiss Essen. Einen großen Anteil daran hatte Trainer Claus-Dieter „Pele“ Wollitz. Der 61-Jährige steht seit 2021 zum dritten Mal an der Seitenlinie der Cottbuser und führte den Klub mit seiner emotionalen und direkten Art zurück in die Zweitklassigkeit.
Die Vorbereitung begann für Energie mit beeindruckenden Ergebnissen. Gegen drei unterklassige Gegner gelangen Siege mit insgesamt 44:0 Toren. Gegen stärkere Gegner zeigte sich allerdings, dass die neue Liga eine andere Herausforderung bereithält.
Nach einem 1:1 gegen VSG Altglienicke und einem 3:1 gegen Hertha BSC II musste sich Cottbus dem tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav mit 2:4 und RB Salzburg sogar mit 0:5 geschlagen geben. In einem ungewöhnlichen Doppeltest über jeweils 90 Minuten gegen Dynamo Dresden gab es zunächst einen 2:1-Erfolg, ehe das zweite Duell mit 1:2 verloren ging.
Auch die Generalprobe gegen Werder Bremen endete mit einer Niederlage. Cigerci brachte die Lausitzer früh in Führung, doch der Bundesligist drehte die Partie und setzte sich mit 4:2 durch.
Mit zehn neuen Spielern hat Cottbus seinen Kader für die Rückkehr ins Unterhaus verstärkt. Dennoch verfügt Wollitz weiterhin über einen Kern, der bereits am Aufstieg beteiligt war.
In der Defensive gehören King Manu und Henry Rorig zu den wichtigen Stützen. Im Mittelfeld geben Lukas Michelbrink und Cigerci den Rhythmus vor. Im Angriff bleibt Erik Engelhardt die zentrale Anspielstation. Neue Impulse sollen unter anderem Torhüter Marcel Lotka, Lucas Copado und Rückkehrer Leonardo Bittencourt liefern.
Besondere Aufmerksamkeit dürfte Hannover der Nummer zehn der Lausitzer widmen. Tolcay Cigerci war in der vergangenen Saison der herausragende Offensivspieler des Aufsteigers. 17 Treffer und 15 Vorlagen machten ihn zum besten Scorer der Mannschaft.
Der technisch versierte Mittelfeldspieler sucht häufig den Weg in gefährliche Räume, verfügt über einen starken Abschluss aus der Distanz und übernimmt zudem Verantwortung bei Standardsituationen. Cottbus lebt in der Offensive in hohem Maße von seiner Kreativität.
Im Strafraum wartet mit Erik Engelhardt ein weiterer Spieler, den die 96-Defensive im Blick behalten muss. Der 28-Jährige verpasste in der vergangenen Drittligasaison keine einzige Partie und war mit 22 Toren sowie sechs Vorlagen maßgeblich am Aufstieg beteiligt.
Engelhardt bringt körperliche Präsenz mit, fungiert als Zielspieler und ist vor allem im Strafraum schwer zu verteidigen. Seine Torquote macht ihn zu einer der größten Offensivgefahren des Aufsteigers.
Für einen zusätzlichen Erfahrungsschub steht Leonardo Bittencourt. Der 32-Jährige kehrte nach 14 Jahren zu seinem Jugendverein zurück und bringt die Erfahrung aus 304 Bundesliga-Spielen mit.
Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler soll nicht nur sportliche Qualität liefern, sondern auch Verantwortung übernehmen. Damit verfügt Cottbus über eine Mischung aus Aufstiegsspielern, neuen Kräften und erfahrenen Führungspersönlichkeiten.
Für Hannover 96 wartet somit zum Saisonauftakt ein Aufsteiger, der nach zwölf Jahren Zweitklassigkeit mit viel Selbstvertrauen in die neue Spielzeit geht – und zugleich beweisen muss, dass die Qualität aus der 3. Liga auch eine Etage höher trägt.