Cottbus darf jubeln: Duisburg und Verl mit späten Rückschlägen

Der VfB begann griffig, brachte RWE um Ersatzkeeper Felix Wienand schon früh in die Bredouille. Nach Flanke von Christopher Olivier musste der Schlussmann gegen Lauri Penna dann auch schon in höchster Not eingreifen (5.). Wienand stand wenig später dann auch im Fokus, parierte den Abschluss aus spitzem Winkel von Mansour Ouro-Tagba (15.). Von Essen kam in ersten Durchgang recht wenig, nur einmal wurde es im Stuttgarter Strafraum brenzlig. Ein Abpraller von Ramien Safi landete bei Tom Moustier, dessen abgefälschter Schuss am Gehäuse vorbeirauschte (27.).

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Schwaben zunächst besser im Spiel, näherten sich dem ersten Treffer auch allmählich an. Ouro-Tagba nickte eine Penna-Flanke ans Aluminium (50.), wenig später traf der umtriebige Angreifer das Außennetz (55.).

So kam eine dicke Essener Chance etwas überraschend. Nach starker Vorarbeit brachte Safi Torben Müsel in exzellente Abschlussposition, der Florian Hellstern mit seinem Schüsschen aber nicht ins Schwitzen brachte (59.). In der Folge erspielte sich Essen etwas mehr optische Vorteile, stellten Stuttgart damit aber vor keine großen Probleme. Den ersten Treffer legten sich die Hausherren dann aber in gewisser Hinsicht selbst rein. José-Enrique Rios-Alonso vertändelte die Kugel leichtfertig als letzter Mann gegen Mohamed Sankoh, der alleine vor Wienand cool zur Führung einschob (81.). Der Torschütze fiel daraufhin im gegenüberliegenden Strafraum auf, wehrte eine Hereingabe mit dem Arm ab. Doch Ahmet Arslan vergab vom Elfmeterpunkt die große Chance auf den Ausgleich (89.). Ein zartes Happy End war dennoch für Essen drin. Bei der folgenden Ecke fand Kaito Mizuta mit seiner Hereingabe Joker Marek Janssen, der den Hausherren damit immerhin einen Punkt bescherte (90.).

Rot-Weiss Essen – VfB Stuttgart II 1:1

Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (86. Franci Bouebari), Tobias Kraulich, Michael Kostka (46. Jannik Hofmann), Torben Müsel (67. Ahmet Arslan), Tom Moustier, Klaus Gjasula, Kaito Mizuta, Ramien Safi (78. Marvin Obuz), Jannik Mause (78. Marek Janssen)

VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Dominik Nothnagel, Maximilian Herwerth, Michael Glück (75. Alexander Groiß), Leny Meyer, Samuele Di Benedetto, Nicolas Sessa (67. Julian Lüers), Christopher Olivier (67. Kaden Amaniampong), Lauri Penna, Noah Darvich (19. Efe Korkut), Mansour Ouro-Tagba (75. Mohamed Sankoh)

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen)

Tore: 0:1 Mohamed Sankoh (81.), 1:1 Marek Janssen (90.)

Besondere Vorkommnisse: Ahmet Arslan (Rot-Weiss Essen) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (89.).

_____

Liveticker: Viktoria Köln - SSV Ulm