Verl könnte mit einem Sieg auf Platz eins springen.
Verl könnte mit einem Sieg auf Platz eins springen. – Foto: Imago Images

Cottbus darf jubeln: Duisburg und Verl mit späten Rückschlägen

3. Liga: Rot-Weiss Essen holte am Freitagabend einen Zähler gegen den VfB Stuttgart II. Am Samstag kommt es dann zum Kräftemessen zwischen dem MSV Duisburg und Energie Cottbus. Der SC Verl lauert im Fernduell.

Aufgrund einer größtenteils zahnlosen Vorstellung gegen den VfB Stuttgart II kann Rot-Weiss Essen nur unwesentlich Boden auf die Spitzenplätze gutmachen. Marek Janssens Treffer zum 1:1 war immerhin für einen Zähler gut.

Am Samstag nimmt sich das Spitzenduo aus dem MSV Duisburg und Energie Cottbus gegenseitig die Punkte weg. Zeitgleich gastiert der SC Verl beim TSV Havelse und könnte bei einem Remis im Spitzenspiel sogar die Tabellenführung übernehmen. Der SSV Ulm wird seine lange Durststrecke bei Viktoria Köln beenden wollen. Gleiches gilt für den 1. FC Saarbrücken, der am Sonntag zum SV Waldhof Mannheim fährt.

_____

Janssens Last-Minute-Kopfball rettet RWE noch einen Zähler

Gestern, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
1
1
Abpfiff

Der VfB begann griffig, brachte RWE um Ersatzkeeper Felix Wienand schon früh in die Bredouille. Nach Flanke von Christopher Olivier musste der Schlussmann gegen Lauri Penna dann auch schon in höchster Not eingreifen (5.). Wienand stand wenig später dann auch im Fokus, parierte den Abschluss aus spitzem Winkel von Mansour Ouro-Tagba (15.). Von Essen kam in ersten Durchgang recht wenig, nur einmal wurde es im Stuttgarter Strafraum brenzlig. Ein Abpraller von Ramien Safi landete bei Tom Moustier, dessen abgefälschter Schuss am Gehäuse vorbeirauschte (27.).

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Schwaben zunächst besser im Spiel, näherten sich dem ersten Treffer auch allmählich an. Ouro-Tagba nickte eine Penna-Flanke ans Aluminium (50.), wenig später traf der umtriebige Angreifer das Außennetz (55.).

So kam eine dicke Essener Chance etwas überraschend. Nach starker Vorarbeit brachte Safi Torben Müsel in exzellente Abschlussposition, der Florian Hellstern mit seinem Schüsschen aber nicht ins Schwitzen brachte (59.). In der Folge erspielte sich Essen etwas mehr optische Vorteile, stellten Stuttgart damit aber vor keine großen Probleme. Den ersten Treffer legten sich die Hausherren dann aber in gewisser Hinsicht selbst rein. José-Enrique Rios-Alonso vertändelte die Kugel leichtfertig als letzter Mann gegen Mohamed Sankoh, der alleine vor Wienand cool zur Führung einschob (81.). Der Torschütze fiel daraufhin im gegenüberliegenden Strafraum auf, wehrte eine Hereingabe mit dem Arm ab. Doch Ahmet Arslan vergab vom Elfmeterpunkt die große Chance auf den Ausgleich (89.). Ein zartes Happy End war dennoch für Essen drin. Bei der folgenden Ecke fand Kaito Mizuta mit seiner Hereingabe Joker Marek Janssen, der den Hausherren damit immerhin einen Punkt bescherte (90.).

Rot-Weiss Essen – VfB Stuttgart II 1:1
Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (86. Franci Bouebari), Tobias Kraulich, Michael Kostka (46. Jannik Hofmann), Torben Müsel (67. Ahmet Arslan), Tom Moustier, Klaus Gjasula, Kaito Mizuta, Ramien Safi (78. Marvin Obuz), Jannik Mause (78. Marek Janssen)
VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Dominik Nothnagel, Maximilian Herwerth, Michael Glück (75. Alexander Groiß), Leny Meyer, Samuele Di Benedetto, Nicolas Sessa (67. Julian Lüers), Christopher Olivier (67. Kaden Amaniampong), Lauri Penna, Noah Darvich (19. Efe Korkut), Mansour Ouro-Tagba (75. Mohamed Sankoh)
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen)
Tore: 0:1 Mohamed Sankoh (81.), 1:1 Marek Janssen (90.)
Besondere Vorkommnisse: Ahmet Arslan (Rot-Weiss Essen) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (89.).

_____

Liveticker: Viktoria Köln - SSV Ulm

Heute, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
0
1

_____

Liveticker: VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden

Heute, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
0
1
Abpfiff

_____

Liveticker: FC Energie Cottbus - MSV Duisburg

Heute, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
3
2

_____

Liveticker: TSV Havelse - SC Verl

Heute, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SC Verl
SC VerlSC Verl
2
2
Abpfiff

_____

Liveticker: TSG Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg

Heute, 14:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
1
0
Abpfiff

_____

Liveticker: TSV 1860 München - 1. FC Schweinfurt

Heute, 16:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
1
1

_____

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken

Morgen, 13:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
13:30live

_____

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - Alemannia Aachen

Morgen, 16:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
16:30live

_____

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt

Morgen, 19:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:30live

_____

_____

